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Qué fue de la vida de Kelly McGillis, la inolvidable protagonista femenina de Top Gun

Entre éxitos, episodios difíciles y un camino de reinvención, la actriz encontró sentido en la ayuda comunitaria y la autenticidad personal fuera de la fama

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La vida de Kelly McGillis
La vida de Kelly McGillis revela una historia de resiliencia y superación lejos de Hollywood

En los años 80, Kelly McGillis, estrella de Top Gun, alcanzó la cima en Hollywood gracias a su talento y carisma en pantalla. Su retiro progresivo de la industria se debió a una combinación de experiencias traumáticas, según detalla Daily Mail.

La actriz decidió alejarse de Hollywood tras alcanzar el éxito y vivir situaciones violentas, discriminación y presiones de edad y género. Apostó por una vida discreta, enfocada en la enseñanza y el apoyo social, apartándose de la mirada pública y optando por su bienestar personal antes que la fama.

Desde el estreno de “Top Gun”, McGillis fue considerada una de las intérpretes más cotizadas. Compartió pantalla con figuras como Tom Cruise y Harrison Ford, y brilló en títulos como “Witness” y “The Accused”.

Hacia finales de los años 90, abandonó las grandes producciones para mudarse primero a Key West y después a Pensilvania, eligiendo la tranquilidad sobre el bullicio mediático, según precisó el medio.

Experiencias traumáticas marcaron el destino
Experiencias traumáticas marcaron el destino de la estrella de Top Gun fuera del cine

Tragedias personales y huellas en la vida de una estrella

La vida lejos del foco no eliminó las dificultades personales. McGillis arrastraba las secuelas de episodios traumáticos que comenzaron en su niñez. A los 12 años fue víctima de una violación grupal, un suceso que impactó de forma determinante en su adultez.

Durante sus veintitantos años, sufrió ataques en su apartamento en Nueva York. Fue amenazada y agredida por dos hombres armados, episodios cuya huella le trajo trastornos del sueño, ansiedad y problemas alimentarios. “En ese momento pensé que iba a morir y me resigné”, relató en declaraciones rescatas por el medio citado.

La recuperación resultó larga y difícil. Solo tras años de terapia y rehabilitación, pudo iniciar un proceso de superación y encontrar un nuevo equilibrio.

El paso de Kelly McGillis
El paso de Kelly McGillis por la docencia y el apoyo social inspira nuevas generaciones

El impacto familiar y la superación de las adicciones

Las consecuencias de estos traumas también afectaron a su vida familiar. Su matrimonio con Fred Tillman sufrió debido a la baja autoestima de la actriz y su relación con el alcohol.

“Pensé que Fred podría protegerme y que nadie me haría daño otra vez, pero eso solo funcionó un tiempo porque no era fiel a lo que soy”, recordó al medio.

Durante el proceso de rehabilitación, la custodia de sus dos hijas quedó con Tillman. En esa etapa, McGillis buscó estabilidad abriendo un restaurante en Florida y apartándose del ambiente tóxico de la industria. Su recuperación incluyó tratamientos prolongados y un enfoque renovado hacia la vida familiar.

De la privacidad a la aceptación de su identidad

Tras el éxito en los
Tras el éxito en los años 80, McGillis eligió la privacidad y el bienestar personal

El reconocimiento y la aceptación de su identidad sexual fue otro hito en la trayectoria de McGillis. Su relación con Melanie Leis comenzó en 2000, pero mantuvo el vínculo bajo total reserva durante años. “Durante mucho tiempo le pedía que no me tocara en público… me avergonzaba”, contó.

En 2009, McGillis decidió salir del clóset y compartir públicamente su identidad lesbiana. Al año siguiente contrajo matrimonio civil con Leis, unión que finalizó en 2013. Aunque prefirió la vida privada, no abandonó la actuación, participando en proyectos independientes y en televisión.

Edadismo y brecha de género en Hollywood: el caso McGillis

Las presiones de la industria influyeron en la retirada profesional de McGillis. Enfrentó la exigencia de cumplir con estrictos estándares de apariencia, así como el edadismo y una brecha de género que limitan las oportunidades para las mujeres maduras. Consultada sobre un posible regreso a los grandes papeles, afirmó: “No sé si alguien me contrataría, porque ya no estoy dispuesta a sacrificar quién soy por lo que hago”, expuso a Daily Mail.

La superación de adicciones y
La superación de adicciones y traumas fue un proceso clave en la vida de McGillis

Un ejemplo de exclusión fue su ausencia en “Top Gun: Maverick” (2022). La actriz consideró que la decisión estuvo motivada por razones de género y edad, una realidad que, a su juicio, persiste en el mundo del cine.

Una nueva vida entre la ayuda social y la enseñanza

Actualmente, Kelly McGillis reside en Collingswood, Nueva Jersey, donde ha transformado su vida profesional. Trabaja de forma estable en un centro de rehabilitación para mujeres con adicciones, brindando apoyo y acompañamiento.

Además, imparte clases de actuación en la Asheville School of Film, centrando sus enseñanzas en la confianza y el crecimiento individual más allá del éxito profesional.

El reconocimiento de su identidad
El reconocimiento de su identidad transformó la vida y trayectoria de la actriz

Pese a haber reducido su presencia en el espectáculo, McGillis intervino en proyectos independientes y tuvo una participación relevante en la serie “Dirty John: The Betty Broderick Story” en 2020. Dedica sus días a actividades sencillas como la jardinería, el senderismo y el cuidado de sus mascotas, en un entorno que privilegia la tranquilidad, según consignó el medio.

La satisfacción de contribuir a la reconstrucción de la esperanza en otras personas se ha convertido en su mayor motivación, dejando atrás definitivamente el ruido de Hollywood para abrazar una vida de compromiso social y serenidad.

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