Historias

Una maniobra prohibida, 32 muertos y la huida del capitán: así fue el desastre del Costa Concordia, contado por quienes sobrevivieron

Los relatos de pasajeros y rescatistas reconstruyen minuto a minuto la confusión, el miedo y las fallas de comunicación que marcaron la noche más trágica en la historia reciente de la navegación europea

Guardar
El Costa Concordia naufragó la
El Costa Concordia naufragó la noche del 13 de enero de 2012 frente a la isla de Giglio en Italia (AFP PHOTO / ANDREAS SOLARO)

A más de 14 años del desastre que conmocionó la navegación moderna, el nombre del Costa Concordia sigue evocando una de las tragedias marítimas recientes más importantes. La noche del 13 de enero de 2012, el crucero de lujo (considerado uno de los más avanzados en la época), encalló frente a las costas de la isla de Giglio, en Italia. Lo que parecía una travesía placentera se convirtió en una pesadilla en cuestión de segundos.

Con más de 4.200 personas a bordo, el enorme navío naufragó, dejando un saldo de 32 muertos y más de un centenar de heridos. Las cifras sacudieron la industria y puso en jaque los protocolos de seguridad de las grandes embarcaciones. Las imágenes del coloso de acero inclinado sobre las aguas, a escasos metros de la costa, atravesaron todo el planeta y reflejaron la pérdida de las vidas y el trauma de los sobrevivientes.

El desastre del Costa Concordia
El desastre del Costa Concordia dejó un saldo de 32 muertos y más de un centenar de heridos (REUTERS/Alessandro Bianchi)

El capitán Francesco Schettino fue posteriormente declarado culpable de homicidio involuntario y otros cargos. A pesar de la pena que cumple y el feroz error al frente del timón, quedó marcada la polémica de abandonar del barco antes de que concluyera la evacuación del resto de los pasajeros.

Cómo sucedió la tragedia del Costa Concordia

El crucero zarpó del puerto italiano de Civitavecchia el 13 de enero, iniciando un servicio que debía durar siete días por el mar Mediterráneo. Pasadas las 19 horas, el navío se encaminó hacia la isla de Giglio, recapituló la BBC. El capitán, sin embargo, tomó la decisión de abandonar la ruta prevista para acercar el barco a la costa, realizando una maniobra conocida informalmente como “inchino”, un saludo para impresionar a habitantes locales.

A 15 minutos de las 22, con una navegación de 16 nudos (30 kilómetros por hora aproximadamente), el Costa Concordia chocó contra un afloramiento rocoso. El impacto abrió una grieta de 53 metros en el casco, provocando la inundación de cinco compartimentos estancos y derivando en una pérdida de energía eléctrica. El corte afectó la sala de máquinas, dejando al buque sin propulsión e inmóvil en la zona.

La decisión del capitán Francesco
La decisión del capitán Francesco Schettino de realizar la maniobra nunca fue autorizada por la naviera (AFP)

Si bien este tipo de maniobras eran toleradas en otras ocasiones, nunca estuvo autorizada oficialmente por la compañía. La colisión fue consecuencia directa de una decisión que tomó el puente de mando, sector que ignoró los procedimientos de seguridad habituales para este tipo de navegaciones. El capitán Schettino había hecho la orden a pesar de las advertencias por la proximidad de las rocas y retrasó la comunicación de la magnitud del daño.

La noche del accidente se vivió con incredulidad y terror. Según relatos de los pasajeros recogidos por CNN, cuando las luces se apagaron y el buque se escoró bruscamente comenzó el pánico. La comunicación fue confusa y tardía, con demoras de hasta una hora y varias personas desorientadas.

Damnificados declararon que nunca oyeron instrucciones sobre como abordar botes salvavidas y que la inclinación de 30 grados volvió imposible el desplazamiento en el navío. Incluso, muchos de ellos optaron por saltar al agua fría y nadar alrededor de 100 metros hasta la costa.

El buque comercial naufragó a
El buque comercial naufragó a escasos metros de la costa de la isla de Giglio (AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE)

A las 23:19 horas, el capitán Schettino abandonó el barco en pleno caos y maniobras de evacuación. En grabaciones oficiales, recogidas por All That Interesting, quedó registrado que un miembro de la guardia costera le exigió que regresará a bordo.

Solo un hombre deshonroso habría dejado a todos esos pasajeros a bordo. Fue la experiencia más horrible de mi vida. Una tragedia, un dolor que llevaré conmigo para siempre”, manifestó Roberto Bosio, uno de los tripulantes que colaboró en el rescate.

En una entrevista con la BBC, un funcionario de Giglio aseguró que no tuvo contacto con ningún oficial y describió como vivió en carne propia la confusión: “No podía entender qué estaba pasando, el movimiento era tan violento. De repente, me costaba mantenerme en pie. Era muy desorientador. Si dabas un paso adelante, te caías. No podías distinguir entre arriba y abajo. No podías caminar. Fue entonces cuando cundió el pánico y también se fue la luz. Las luces se apagaron por todas partes”.

A finales de 2014 recuperaron
A finales de 2014 recuperaron el último cuerpo de una víctima del naufragio, casi tres años después (AP)

La evacuación puso en evidencia graves deficiencias en la gestión de emergencias. Tras la colisión, la tripulación no logró dimensionar ni comunicar con claridad el daño a las autoridades italianas, mientras que a los pasajeros se les restó gravedad al incidente, informándoles que solo se trataba de un apagón.

La alarma general recién se activó a las 22:33, cuando la nave ya estaba inclinada más de 30 grados, dificultando el acceso a las salidas y la organización de la evacuación. La orden de abandonar el barco se dio a las 22:54, casi una hora después del impacto.

La mayoría de los pasajeros escapó en botes salvavidas, aunque muchos tuvieron que enfrentar la inclinación de la nave y la falta de información precisa. La guardia costera desplegó botes y helicópteros para rescatar a los varados, y las tareas de salvamento continuaron hasta el domingo.

El Costa Concordia fue puesto
El Costa Concordia fue puesto en vertical en septiembre de 2013 y remolcado en julio de 2014 (EFE)

Entre los últimos en ser evacuados estuvieron el oficial Marrico Giampietroni, herido, y una pareja surcoreana atrapada en su camarote. El saldo final fue de 32 fallecidos y el cuerpo de la última víctima fue recuperado en noviembre de 2014, casi tres años después del naufragio.

Consecuencias legales del capitán del Costa Concordia

Tras el naufragio, la investigación judicial se centró en las decisiones tomadas antes y después del accidente, así como las carencias que quedaron en evidencia durante la emergencia.

La justicia italiana señaló a Francesco Schettino, quien fue declarado culpable por homicidio involuntario, naufragio, abandono del barco antes de que concluyera la evacuación y de prestar falso testimonio a las autoridades sobre la magnitud del desastre. En 2015 recibió una sentencia de 16 años de prisión.

El capitán Francesco Schettino fue
El capitán Francesco Schettino fue declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a 16 años de prisión (AFP)

No obstante, no fue el único con responsabilidad en el trágico accidente. Varios miembros de la tripulación también enfrentaron cargos y condenas por su participación en los hechos. La justicia consideró que las acciones y omisiones contribuyeron a la magnitud de la tragedia.

La investigación determinó que la ruta desviada no estaba autorizada por la compañía y que la orden de acercarse a la costa fue una decisión personal de Schettino, ignorando protocolos de seguridad y advertencias.

Temas Relacionados

Costa ConcordiaItaliaCruceroNaufragioNaufragio Costa ConcordiaCrucero hundidoFrancesco SchettinoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cuando Tutankamón volvió a ver la luz: la historia del hallazgo de la tumba y los misterios que aún rodean al joven faraón egipcio

El 6 de marzo de 1924 se realizó la apertura oficial del féretro. Tras más de tres mil años, científicos y autoridades egipcias enfrentaron el desafío de estudiar la momia del faraón niño y revelar sus secretos

Cuando Tutankamón volvió a ver

Ocho disparos durante un juicio, los secretos de una familia rota y la frase de la “madre de la venganza”: “Lo hice por ti, Anna”

En marzo de 1981, se llevaba adelante el debate para determinar la responsabilidad de un carnicero en la muerte de una niña de siete años. Pero Marianne Bachmeier, la mamá de la menor, llevó un arma al tribunal y terminó con la vida del acusado confeso

Ocho disparos durante un juicio,

De advertencia infantil a prejuicios históricos: la particular historia de la Kindlifresserbrunnen en Berna

La escultura del ogro que devora niños en la Plaza del Granero refleja siglos de miedos y estigmas, transformándose de simple advertencia moral a símbolo de discriminación y controversia en el corazón de la capital suiza

De advertencia infantil a prejuicios

Un golpe con un matafuegos y una carrera que no se detuvo: la muerte absurda de un piloto de F1 que atropelló a un auxiliar a 300 km/h

Tom Pryce era considerado el mayor talento galés del automovilismo y perfilaba una era de éxitos. Una cadena de fallas absurdas en el circuito de Kyalami, en el Gran Premio de Sudáfrica, terminó con su vida y la del joven asistente, dejando una herida en la historia del deporte

Un golpe con un matafuegos

John Belushi: la vida del actor que murió en el mejor momento de su carrera por una sobredosis y el pacto secreto de su funeral

La noche del 4 de marzo de 1982, una mujer identificada como Cathy Smith le inyectó al comediante una dosis de heroína y cocaína, mezcla conocida como “speedball”. Belushi murió a la mañana siguiente. Había tenido varios éxitos tanto en televisión como en cine y era el rey rebelde de la comedia

John Belushi: la vida del
DEPORTES
Franco Colapinto terminó 18° en

Franco Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Es la estrella de una popular serie sobre fútbol y a los 35 años está a prueba en un equipo profesional: “Los rumores son ciertos”

Un europeo de perfil bajo: River Plate avanza con la contratación de un director deportivo

Radiografía de Colapinto en las primeras dos prácticas del GP de Australia de F1: del inicio auspicioso a un cierre con dudas

La impresionante imagen de una estrella del fútbol europeo que se sometió a una peculiar terapia

TELESHOW
Quiénes fueron los dos participantes

Quiénes fueron los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en Gran Hermano: la placa final

Sabrina Rojas contó qué es lo que más añora de su relación con Luciano Castro: “Lo único que extraño del matrimonio”

Una participante dejó a su pareja en vivo al sentirse cercana a otro jugador en Gran Hermano

Ángel de Brito reveló el verdadero motivo detrás del incidente vial de Ernestina Pais: “Le retrotrajo su pasado”

Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”

INFOBAE AMÉRICA

American History X: cómo una

American History X: cómo una obra maestra se transformó en un drama fuera de la pantalla

Azerbaiyán acusó a Irán del ataque con drones al enclave Najicheván y prometió tomar represalias

Israel destruyó la sede del Consejo Ejecutivo del grupo terrorista Hezbollah en su última ofensiva en Líbano

El ministro de Defensa de Israel confirmó que Netanyahu planeó acabar con el régimen de Alí Khamenei en noviembre

EN VIVO: Israel lanzó ataques “a gran escala” contra Irán como parte de la “nueva fase” del conflicto