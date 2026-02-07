Metro de Medellín encontró al mecanico colombiano, radicado en Europa, que se ofreció a enviar repuesto para el servicio publico antioqueño

Una pieza fundamental para el sistema ferroviario llegó a la capital antioqueña desde España, gracias a la gestión personal de un técnico radicado en Granollers, que mantiene fuerte vínculo con su país natal y su sector industrial - Redes Sociales / X

Camilo Andrés Martínez Marín, un mecánico industrial nacido en Pereira y residente en España desde que tenía nueve años, fue protagonista de un reciente envío especial al Metro de Medellín.

Este colombiano preparó personalmente el embalaje de un repuesto clave para las catenarias, que recorrió más de 8.000 kilómetros desde Granollers, una localidad cercana a Barcelona, hasta la capital antioqueña.

En la caja incluyó una nota manuscrita como símbolo de su vínculo con Colombia y el significado especial de este encargo, informó Metro de Medellín en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

El envío partió de España y, tras un viaje trasatlántico de 15 días, llegó primero a Cartagena y luego a Medellín. El componente resultó indispensable para el mantenimiento de las catenarias del sistema ferroviario.

Cuando supo que el destino del pedido era su país natal, Camilo decidió encargarse él mismo de la preparación. “De ese pedido me encargo yo”, aseguró, según recoge Metro de Medellín, resaltando la emoción del protagonista por aportar su experiencia al transporte público colombiano desde el exterior.

Una caja que recorrió más de 8.000 kilómetros llevó no solo un componente esencial, sino también un mensaje personal, reflejando la contribución de un colombiano residente en Europa al transporte público de su país de origen - crédito Captura de pantalla / X

Martínez Marín, de 28 años, migró junto a su familia a España en la niñez y, desde hace ocho años, trabaja en una empresa de fabricación de tensores para catenarias.

Reside actualmente en Granollers y, desde hace 15 días, es padre. Según explicó, esta fue la primera vez en ocho años que participó en un envío destinado a Colombia, lo que convirtió el proceso en una experiencia personal única para él.

Su trayectoria incluye la producción y control de calidad de tensores para catenarias, repuestos que han llegado a destinos como Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, China y Colombia, sumando unas 13.000 unidades. Gracias a su especialización, viajó a China para capacitar a técnicos asiáticos en los procesos de evaluación y control de estos componentes, profundizando su papel en la industria ferroviaria.

La relación de Camilo con el Metro de Medellín es particular: solo utilizó el sistema una vez, cuando tenía siete u ocho años, durante una visita a la ciudad natal de su padre.

Poco después, su familia se radicó en España y, desde entonces, han pasado 19 años en los que solo ha regresado una vez a Colombia. En diálogo con el Metro de Medellín, manifestó su deseo de volver pronto y el lazo que aún conserva con su tierra de origen.

Un especialista en fabricación de tensores dedicó atención especial a un pedido destinado a Colombia, tras años de trabajo en el extranjero, mostrando cómo el talento emigrado impacta positivamente los sistemas de movilidad nacionales - crédito @metrodemedellín / X

Este gesto no pasó inadvertido para la comunidad del Metro de Medellín, que destacó tanto el valor técnico del envío como la dimensión humana de la historia. La empresa subrayó cómo el talento colombiano en el exterior incide de manera directa en la vida cotidiana del país y reafirma el sentido de pertenencia más allá de las fronteras.

Actualmente, Camilo continúa desarrollando su carrera profesional en España, motivado por el compromiso de superarse y extender sus aportes tanto dentro como fuera de Colombia, según remarcó Metro de Medellín.

