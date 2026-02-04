La historia del sastre que cosió su propio traje para volar y murió tras saltar desde la Torre Eiffel

Franz Reichelt, El Sastre Austríaco Que Creía Que Podía Volar

En los primeros años del siglo XX, cuando volar despertaba una mezcla de deseo, misterio y terror frente al vacío, la idea de un paracaídas práctico y verdaderamente usable seguía siendo una promesa incumplida. Franz Reichelt encontró en esa carencia la misión que, con el tiempo, terminaría por costarle la vida.

Su objetivo era evitar que los aviadores murieran al caer del cielo. No era ingeniero ni militar, sino sastre. Medía, cortaba y cosía telas en un taller cercano a la Ópera de París, mientras Europa celebraba los avances tecnológicos y lamentaba, casi con la misma frecuencia, los accidentes fatales de globos aerostáticos y aeroplanos. Desde esa mesa de trabajo —más cercana a la moda que a la ingeniería— comenzó a imaginar un traje capaz de flotar en el aire y ofrecer una última oportunidad de supervivencia.

Con esa convicción, la mañana del 4 de febrero de 1912, bajo temperaturas gélidas y un viento persistente sobre el Campo de Marte, Reichelt subió a la primera plataforma de la Torre Eiffel seguro de que estaba a punto de demostrar el valor de su invento. Minutos después, su cuerpo yacía sin vida al pie del monumento. El experimento había fracasado y él se había convertido, para siempre, en noticia.

Franz Reichelt, el sastre austríaco que quiso volar

De Bohemia a París: un oficio y una obsesión

Franz Reichelt nació el 16 de octubre de 1878 en Wegstädtl, entonces Reino de Bohemia, que era parte del Imperio austrohúngaro, hoy Štětí, en la actual República Checa. Aunque poco se conoce sobre su infancia, los registros de diarios franceses coinciden en que emigró a París en 1898, como muchos jóvenes centroeuropeos atraídos por el dinamismo cultural y económico de la capital francesa.

Allí logró la estabilidad necesaria para establecerse en su oficio, la sastrería. Alquiló un departamento en la calle Gaillon y abrió un taller que tuvo bastante éxito atendiendo, sobre todo, a clientes extranjeros. En 1909 obtuvo la nacionalidad francesa y adoptó el nombre François, reflejando su integración definitiva. No se casó ni tuvo hijos, y su vida social estuvo centrada en un pequeño círculo de amigos y colegas.

En esos años, la aviación comenzó a ocupar las primeras planas. Cada nuevo récord de altura o distancia parecía avanzar al mismo ritmo que la lista de tragedias. Los diarios relataban caídas mortales desde globos aerostáticos, dirigibles y los primeros aeroplanos, en una época en la que volar era todavía una hazaña tan admirada como peligrosa. El avance técnico convivía con la certeza de que un fallo, por mínimo que fuera, no dejaba margen de salvación.

Entre 1908 y 1912, los siniestros se volvieron frecuentes y públicos. La muerte de pioneros como Thomas Selfridge, primer militar fallecido en un accidente aéreo, conmocionó a la opinión pública y abrió debates sobre la seguridad de los vuelos. Y Reichelt seguía esas noticias con atención... Que se siguieran reiterando esas muertes lo impactó profundamente y, según testimonios posteriores, fue cuando tomó forma su obsesión y encontró una nueva meta: diseñar un dispositivo que permitiera a los aviadores abandonar la aeronave y sobrevivir a la caída.

El salto fatal de Franz Reichelt, registrado en el momento en que se lanza desde la primera plataforma de la Torre Eiffel, el 4 de febrero de 1912

El traje-paracaídas

En julio de 1910, Reichelt empezó a trabajar en lo que llamó un parachute-costume, un traje que pudiera llevarse puesto y transformarse en paracaídas al saltar. El diseño combinaba seda, varillas y goma, y se debía desplegar al abrir los brazos, como un ave.

Los primeros ensayos parecían prometedores: desde el quinto piso de su edificio, maniquíes equipados con prototipos descendieron con relativa suavidad. Sin embargo, al integrar el sistema en un traje completo, los resultados empeoraron. El primer modelo pesaba cerca de 70 kilos y utilizaba solo seis metros cuadrados de tela, claramente insuficientes.

Reichelt presentó su diseño ante la Ligue Aérienne, vinculada al Aéro-Club de France, con la esperanza de obtener respaldo institucional para avanzar con sus experimentos, pero los técnicos que analizaron el traje fueron concluyentes: la superficie de tela era insuficiente y la estructura, demasiado frágil para sostener el peso de una persona en caída. Le advirtieron que el dispositivo no ofrecía garantías de seguridad y le recomendaron abandonar el proyecto.

Reichelt lució el traje al pie de la Torre Eiffel poco antes de su fatal caída (Wikimedia)

Esa negativa le resultaba contradictoria ya que el propio club promovía un premio de 10.000 francos, financiado por Auguste Lalance, un militar y filántropo francés, destinado a quien lograra desarrollar un paracaídas de emergencia de menos de 25 kilos, una meta que Reichelt estaba convencido de poder alcanzar.

Intrigado y muy lejos de desistir, continuó experimentando en soledad entre las ventanas y la terraza de su edificio: lanzaba maniquíes al vacío, pero los cuerpos inertes se precipitaban al suelo sin que el traje lograra desplegarse de manera efectiva. Atribuyó esos fracasos no a fallas de diseño, sino a la escasa altura de las pruebas y fue por más. Durante más de un año insistió en obtener autorización para experimentar desde la Torre Eiffel.

En 1911, llegó a probar el dispositivo en su propio cuerpo. Se tiró desde unos ocho metros de altura y terminó con una pierna fracturada. Pese a eso, tampoco abandonó la idea; volvió a atribuir el accidente a la insuficiente altura de la prueba.

Las cámaras captaron los últimos momentos de Reichelt, segundos antes de su salto. Con la mirada fija en el suelo, duda un momento, pero finalmente se lanza

La prueba final

En 1912, la Prefectura de Policía de París finalmente concedió la autorización. Le informaron que podía realizar experimentos desde la Torre Eiffel, estructura que ya había sido utilizada para diversas pruebas científicas y técnicas. La torre funcionaba como un laboratorio a gran altura, empleada para medir la resistencia del aire con objetos en caída libre, realizar observaciones meteorológicas y de presión atmosférica, así como para ensayos de telegrafía inalámbrica y señales militares. Además, en su base se encontraba uno de los primeros túneles de viento dedicados al estudio de la aerodinámica de los primeros aviones.

En ese contexto, el permiso especificaba que las pruebas solo podían realizarse con maniquíes, prohibiendo expresamente cualquier salto humano. El prefecto de policía, Louis Lépine, declaró más tarde que jamás se habría autorizado un experimento con una persona. Reichelt aceptó formalmente esa condición ante las autoridades, pero al llegar a la Torre Eiffel dejó en evidencia sus verdaderas intenciones: probar el traje él mismo, convencido de que la altura era suficiente para demostrar el éxito de su invento.

La mañana del 4 de febrero de 1912, poco después de las siete, Reichelt llegó a la torre acompañado por amigos, periodistas, inventores y camarógrafos, algunos de ellos alertados previamente de que presenciarían un salto histórico. Vestía su traje-paracaídas, posó para las cámaras y explicó ante los testigos que el sistema se activaría al extender los brazos. Aseguró que el traje pesaba menos de diez kilos y contaba con más de 30 metros cuadrados de tela, cifras que consideraba ideales para garantizar la supervivencia.

El clima era de expectativa y tensión inimaginables. Al darse cuenta de que él mismo se lanzaría al vacío, sus amigos intentaron convencerlo de abandonar la prueba, pero Reichelt insistió en que confiaba plenamente en su diseño... Otros inventores y técnicos trataron de hacerlo entrar en razón y le advirtieron que la distancia desde la primera plataforma no era suficiente para que el paracaídas se desplegara adecuadamente, ya que ese tipo de dispositivos requería más tiempo de apertura. A pesar de las advertencias, Reichelt rechazó cualquier medida de seguridad adicional, decidido a demostrar la eficacia de su creación de manera pública.

Al día siguiente, diarios como Le Petit Parisien llevaron a portada las imágenes del salto fatal de Franz Reichelt desde la Torre Eiffel

El salto y la caída

A las 8:22 de la mañana, ante unos treinta periodistas y curiosos, Reichelt subió a un banco junto a la baranda del primer piso de la torre, a 57 metros de altura. Primero tiró un papel para evaluar el viento, se ajustó el traje y, tras unos segundos de duda, saltó al vacío.

La tela del traje se envolvió alrededor de su cuerpo y la caída fue prácticamente libre. Reichelt impactó de lleno contra el suelo helado y murió en el acto. Las noticias de los diarios contaron que tuvo fracturas múltiples y hemorragias visibles... Un informe posterior especuló con la posibilidad de un infarto durante la caída, al notar lo que estaba sucediendo.

El salto fue filmado, así como la remoción del cuerpo y la medición del pequeño cráter dejado por el impacto: apenas quince centímetros. Al día siguiente, los diarios parisinos publicaron fotos del momento exacto de la caída del hombre de 33 años. Su muerte se convirtió en espectáculo público.

Los restos del traje que debían hacer de paracaídas

Se describía la situación con admiración y crítica. También hubo notas en la que se lo reconoció como “un genio incomprendido”, “inventor imprudente”... Nadie habló de suicidio. Sí se mencionó la presión económica y la necesidad de mostrar resultados ante posibles inversores y la proximidad de la expiración de patentes.

Luego del accidente, las autoridades restringieron los permisos para experimentos en la Torre Eiffel. Solo se autorizaron pruebas con maniquíes durante años. Reichelt fue la primera muerte por paracaidismo desde 1889, aunque solo dos días antes Frederick Law, un acróbata estadounidense, había saltado con éxito desde la Estatua de la Libertad.

Con el tiempo, su historia apareció en películas y documentales, como El salto al vacío, de Olivier Métayer, y Franz Reichelt, el sastre volador. Franz Reichelt murió convencido de que su invento funcionaría. No fue el primero ni el último en arriesgar la vida por una idea. En la historia de la aviación, su nombre no figura entre los pioneros consagrados, pero sí entre quienes, con fe absoluta, se atrevieron a cruzar el límite pensando en salvar otras vidas.