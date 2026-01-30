Historias

De rival del Titanic al olvido: la historia del RMS Berengaria, el gigante que conquistó el Atlántico y cedió ante la modernidad

Nacido como SS Imperator y rebautizado tras la Primera Guerra Mundial, este navío fue símbolo de lujo en la era dorada de los transatlánticos, antes de sucumbir al avance tecnológico

Guardar
El RMS Berengaria superó al
El RMS Berengaria superó al Titanic en tamaño y se convirtió en el barco de pasajeros más grande del mundo (Wikipedia)

La historia del RMS Berengaria es la de un gigante de los mares que, tras la tragedia del Titanic, estableció un nuevo estándar de grandeza y lujo en los viajes transatlánticos. Construido en Hamburgo, Alemania, bajo el nombre original de SS Imperator, este coloso fue botado en 1913, apenas un año después del hundimiento que conmocionó al mundo.

Con una eslora de 276 metros, superó al Titanic en tamaño y se posicionó como el barco de pasajeros más grande del mundo en su época.

El ascenso de un gigante

El origen del Berengaria estuvo marcado por la competencia internacional y el deseo de superar los logros náuticos existentes. Alemania, en plena efervescencia industrial, buscó construir un navío que dejara atrás a todos sus rivales, especialmente al Titanic, símbolo del poderío británico.

El barco destacó por sus
El barco destacó por sus 276 metros de eslora y más de 52.000 toneladas de desplazamiento (Wikipedia)

El resultado fue un barco no solo más largo, sino también más pesado. El sitio Great Ocean Liners señala que el desplazamiento que superaba las 52.000 toneladas y una capacidad para transportar a más de 4.000 personas entre pasajeros y tripulación.

La Primera Guerra Mundial cambió el destino de este gigante. Tras el conflicto, el SS Imperator fue entregado a Gran Bretaña como parte de las reparaciones de guerra.

Fue entonces cuando la prestigiosa compañía Cunard Line lo adquirió y lo rebautizó como RMS Berengaria, en homenaje a la reina Berenguela de Navarra. Bajo su nueva bandera, el buque inició su etapa más reconocida, convirtiéndose en el emblema de los viajes de lujo entre Southampton y Nueva York.

El lujoso interior del Berengaria
El lujoso interior del Berengaria estaba inspirado en los mejores hoteles europeos, con salones de mármol (Wikipedia)

Durante sus años de apogeo, de acuerdo con Liverpool Maritime Society, el Berengaria transportó a figuras célebres de la época, como el Príncipe de Gales y el actor Charlie Chaplin. Estos viajes entre Europa y Estados Unidos eran auténticos eventos sociales, donde la élite mundial se reunía para cruzar el Atlántico en un entorno de opulencia y sofisticación.

Un palacio flotante: lujo y tecnología a bordo

El RMS Berengaria no solo destacaba por su tamaño, sino también por el nivel de confort que ofrecía a sus pasajeros. El interior del barco estaba inspirado en los mejores hoteles europeos. El gran salón de baile, adornado con columnas de mármol, se convirtió en un símbolo de elegancia, mientras que la piscina, diseñada al estilo de los baños romanos, ofrecía un espacio de relajación único en alta mar.

Una de las características más llamativas era su jardín de invierno, poblado de plantas exóticas, que brindaba un ambiente inédito en los viajes marítimos de la época. Además, el barco contaba con una orquesta permanente que acompañaba las cenas de gala, reforzando la atmósfera de distinción y exclusividad. Estas comodidades, combinadas con su imponente tamaño, consolidaron al Berengaria como el buque insignia de la Cunard Line y como el referente en los viajes transatlánticos hasta la llegada de navíos más modernos en la década de 1930.

El Berengaria se destacó por
El Berengaria se destacó por su robusta ingeniería y su solidez en las travesías por el Atlántico (Wikipedia)

El Berengaria también se destacó por su robustez técnica. Su estructura permitía enfrentar las duras condiciones del Atlántico, y su capacidad para alojar a miles de personas lo convirtió en una auténtica ciudad flotante. Sin radares, ni comunicación por radio como la tecnología actual, la navegación dependía de la pericia de su tripulación y de la solidez de su construcción.

El ocaso del Berengaria

Pese a su resistencia y a la huella que dejó en la historia marítima, el paso del tiempo fue inexorable para el RMS Berengaria. Hacia fines de la década de 1930, comenzaron a aparecer problemas técnicos, principalmente relacionados con el envejecimiento de su sistema eléctrico, lo que provocó una serie de pequeños incendios a bordo. La situación, sumada al avance de nuevas tecnologías y la llegada de buques más modernos, llevó a la compañía a retirar al Berengaria del servicio activo en 1938.

El proceso de desguace fue extenso y complejo. Inició en Escocia y concluyó después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946. Así terminó la vida útil de un barco que, durante más de dos décadas, había simbolizado el lujo y la innovación en los viajes marítimos.

Temas Relacionados

RMS BerengariaTitanicTransatlánticosViajes transatlánticosCunard LineIngeniería navalSS ImperatorNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cruzó continentes, sobrevivió a mudanzas y volvió del olvido: la increíble travesía de un libro infantil que reapareció en Virginia tras 36 años

“Harry, el perrito sucio” fue hallado en Grecia luego de recorrer 4 países, pasó por varias familias y ciudades. Cómo su inesperado regreso resalta el vínculo duradero entre lectores, bibliotecas y la memoria compartida

Cruzó continentes, sobrevivió a mudanzas

Ivar el Deshuesado, el guerrero maldito: la cruda historia real detrás del vikingo más temido de la era medieval

Temido por sus enemigos y envuelto en leyendas de crueldad, este personaje dejó una huella imborrable en la historia europea, entre batallas, enigmas médicos y el mito que aún inspira nuevas investigaciones y relatos

Ivar el Deshuesado, el guerrero

La historia del día que Sir Alex Ferguson se enfureció con David Beckham y le pateó un botín a la cara: “Un accidente”

Tras una derrota con el Manchester United, el entrenador escocés quedó completamente enojado con la actuación del jugador y tuvieron que ser separados

La historia del día que

La caída del terrorista estadounidense que cometió cuatro atentados, vivió cinco años prófugo y fue capturado revolviendo la basura

Eric Rudolph ejecutó varias explosiones. Recién en 1998 dieron con un dato que lo identificó. En 2003 fue detenido por casualidad: era el hombre que había atacado un boliche frecuentado por la comunidad LGBT, unos Juegos Olímpicos y una clínica donde se realizan abortos

La caída del terrorista estadounidense

“No me gustan los lunes”: la joven de 16 años que disparó 36 veces contra una escuela con el rifle que su papá le regaló en Navidad

El ataque del 29 de enero de 1979 dejó dos muertos, nueve heridos y una frase que se volvería símbolo del horror y la banalidad de la violencia armada en Estados Unidos

“No me gustan los lunes”:
DEPORTES
Thiago Tirante dio otro paso

Thiago Tirante dio otro paso en Baréin y hubo dos festejos argentinos en Chile

Tras visitar a Messi, Scaloni se reunió con los jugadores argentinos del Atlético de Madrid: su charla con Simeone y los ausentes

Tensión con la llegada de Pipa Benedetto a Ecuador: el caótico cruce con los aficionados del Barcelona y un fuerte pedido

Se confirmaron las sanciones tras la escandalosa final de la Copa Africana: la insólita medida que tomó el público senegalés

La sensacional doble atajada del Dibu Martínez para la victoria 3-2 del Aston Villa sobre el Salzburgo por la Europa League

TELESHOW
Marixa Balli habló del cierre

Marixa Balli habló del cierre de sus locales en Flores: “Nunca vivimos una situación tan difícil”

Daniela Celis intentó agasajar a sus hijas por su cumpleaños, pero un detalle clave terminó en desastre

“El verdadero fuego”: Wanda Nara y el provocador anuncio de MasterChef Celebrity para competir con la China Suárez

Tini sorprendió con el estreno de un videoclip y recibió la reacción de Antonela Roccuzzo

La palabra de Karina Mazzocco tras las amenazas de muerte que recibió: “Estoy atravesando un momento especial”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán amenazó

El régimen de Irán amenazó con atacar bases y portaaviones de Estados Unidos ante cualquier acción militar de Washington

La OMS confirmó ataques a hospitales en Irán y denunció agresiones a personal sanitario en medio de la represión

Alerta en Nueva Zelanda: la crisis climática agrava los deslizamientos de tierra

La demanda minorista en China dispara el precio de la plata y el oro: el mercado vive su mayor volatilidad desde 1979

Cancillería panameña da seguimiento al accidente en el Lago de Atitlán que dejó dos panameñas fallecidas