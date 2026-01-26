Las sorprendentes historias reales de quienes sobrevivieron en islas desiertas inspiran al cine y la literatura

Send Help retrata con realismo la angustia de quedar varado en un entorno hostil, poniendo a prueba la fuerza mental y física de los protagonistas ante la ausencia total de ayuda (20th Century Studios LA)

Las historias de supervivientes en islas desiertas captan nuevamente la atención pública con el estreno de la película Send Help, que explora los desafíos del aislamiento extremo. A lo largo de los siglos, diversas personas y figuras notables enfrentaron situaciones límites en lugares remotos, alimentando el interés por su resiliencia y las estrategias que les permitieron sobrevivir.

Según Smithsonian Magazine, estos relatos trascienden la ficción y sirven de inspiración a nuevas generaciones.

La literatura y el cine hicieron de la supervivencia en islas deshabitadas un tema universal. Obras como “Robinson Crusoe”, “Cast Away” y la reciente “Send Help”, que se estrena el 30 de enero en Estados Unidos, refuerzan el interés actual. Estas historias plantean preguntas sobre la resistencia mental, la creatividad y la fuerza necesarias para sobrevivir en soledad y sin recursos.

Las historias de supervivencia en islas desiertas reflejan cómo la soledad y las condiciones extremas despiertan el ingenio y la capacidad de adaptación de quienes las enfrentan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hazañas individuales que desafiaron el aislamiento extremo

Quienes protagonizaron estas hazañas superaron obstáculos comunes: aislamiento total, escasez de alimentos y agua, adaptación a entornos hostiles y la lucha constante contra la soledad.

Como explicó Smithsonian Magazine, las diferencias entre cada caso dependieron de los recursos disponibles, las decisiones tomadas y la capacidad individual o colectiva para sobreponerse al miedo.

Uno de los casos históricos más citados es el de Alexander Selkirk, marino escocés que eligió quedarse en la isla chilena de Más a Tierra (hoy isla Robinson Crusoe, en el archipiélago Juan Fernández) en 1704, al considerar que su barco no era apto para navegar. La embarcación finalmente se hundió.

“El barco estaba en malas condiciones y él creía que se hundiría, lo que sucedió”, recordó el historiador Andrew Lambert, citado por Smithsonian Magazine. Selkirk sobrevivió durante 4 años y cuatro meses gracias a herramientas básicas, cazando cabras y recolectando frutas. Al regresar a Inglaterra, inspiró la novela “Robinson Crusoe” y se convirtió en una celebridad.

La experiencia de Selkirk marcó un hito en la literatura y demostró que la organización y la perseverancia pueden transformar el aislamiento en una oportunidad de aprendizaje (Wikipedia/Dominio Público)

A comienzos del siglo XVI, Fernão Lopes, soldado portugués, soportó un exilio marcado por castigos brutales tras su conversión al islam durante la conquista de Goa, India.

Lopes optó por autoexiliarse en la isla de Santa Elena, donde vivió cerca de 14 años, se alimentó de plantas y peces, y más tarde regresó brevemente a Portugal. Poco después volvió a la isla, donde murió en 1545.

El exilio voluntario de Lopes quedó grabado en la memoria colectiva por su resistencia silenciosa y su elección de apartarse del mundo tras una vida de adversidad (Wikipedia/Dominio Público)

La noble francesa Marguerite de la Rocque fue abandonada en la Isla de los Demonios (Canadá) junto a su amante y una sirvienta como castigo por su relación. Dio a luz en el exilio y, tras la muerte de sus acompañantes, sobrevivió cazando animales con armas que había recibido.

Según los cronistas citados por Smithsonian Magazine, dedicó su tiempo a la lectura y la oración. Finalmente, fue rescatada por pescadores y regresó a Francia.

El grabado de un libro antiguo evoca la odisea de Marguerite, quien desafió el abandono y la pérdida en la Isla de los Demonios, convirtiéndose en símbolo de fortaleza femenina (E. Boyer)

En el siglo XVIII, el estadounidense Philip Ashton fue secuestrado por piratas y abandonado frente a las costas de Honduras. Escapó, pero quedó varado sin provisiones.

Durante 16 meses sobrevivió comiendo frutos y huevos, hasta que otro náufrago le dejó herramientas esenciales. Fue rescatado por un barco británico en 1724.

La captura de Ashton por Edward Low y su posterior fuga lo llevaron a una lucha solitaria por la supervivencia, marcada por la incertidumbre y la escasez (Wikipedia/Dominio Público)

En el siglo XX, la historia de Ada Blackjack destaca como un caso femenino singular: fue la única superviviente de una expedición a la isla de Wrangel, en el círculo polar ártico, de 1921 a 1923.

Contratada como costurera, resistió tras la partida de sus compañeros en busca de auxilio, quienes nunca regresaron.

Para subsistir, cazó zorros y aves, enfrentó osos polares y esperó el rescate para reunirse con su hijo enfermo. La prensa relató su regreso con detalle y cautela, calificándola de “Robinson Crusoe femenina”, aunque ella evitó la notoriedad.

Resistiendo el frío ártico, Ada Blackjack sobrevivió en solitario tras la partida de sus compañeros, convirtiéndose en un ejemplo de coraje frente al aislamiento extremo (Wikipedia/Dominio Público)

Cooperación y legado de los supervivientes

El episodio de los náufragos tonganos ofrece una visión colectiva de la supervivencia. En 1965, seis adolescentes escaparon de un internado en Tonga y, tras naufragar, llegaron a la isla deshabitada de ‘Ata después de una tormenta.

Sobrevivieron gracias a la cooperación: construyeron refugios, compartieron tareas y cuidaron animales que habían quedado. “Trabajamos todos juntos como si fuésemos a vivir en la isla durante mucho tiempo”, relató Sione Filipe Totau, uno de ellos, a Smithsonian Magazine.

A diferencia de “El señor de las moscas”, su experiencia se caracterizó por la solidaridad, hasta que fueron rescatados tras 15 meses.

La vivencia de los seis jóvenes de Tonga destaca por la cooperación y el trabajo en equipo, factores clave para superar más de un año de aislamiento en una isla remota (@rcbregman)

En el año 2000, Joseph Rangel y Lorenzo Madrid, estadounidenses de origen mexicano, quedaron atrapados en una isla del Mar de Cortés tras perderse pescando.

Sobrevivieron casi dos semanas alimentándose de crustáceos y pequeños animales marinos, hasta que Madrid murió por deshidratación. El rescate se produjo 48 horas después.

Al regresar a tierra, Rangel criticó la falta de medidas de seguridad: “Una simple radio habría bastado, equipo básico y un plan en caso de que algo saliera mal”, declaró a la prensa, según Smithsonian Magazine.

La odisea de Rangel y Madrid en el Mar de Cortés mostró los límites de la resistencia humana y la importancia de la preparación ante situaciones inesperadas (Freepik)

El impacto de estas vivencias supera lo personal. Los casos inspiran libros, películas y debates actuales sobre la resiliencia humana, la fortaleza ante el aislamiento y la creatividad para sobrevivir a la adversidad.

Smithsonian Magazine subraya que, pese a las diferencias culturales y de época, todos estos supervivientes llevaron al límite la resistencia del ser humano.

Algunos decidieron rehacer su vida lejos del foco mediático, otros alcanzaron fama mundial. La experiencia extrema dejó una marca imborrable en todos.