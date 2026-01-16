Qué sucedió con los hijos de Mozart: entre enfermedades, frustraciones y un legado que se apagó

Wolfgang Amadeus Mozart y Constanze Weber tuvieron seis hijos, pero solo Karl Thomas y Franz Xaver Wolfgang sobrevivieron a la infancia (Wikimedia)

En Viena, en 1782, Wolfgang Amadeus Mozart contrajo matrimonio con Constanze Weber. La pareja, conocida por su afecto y complicidad, formó su familia en medio de una vida marcada por la música y las dificultades económicas. Entre 1783 y 1791, tuvieron seis hijos, pero apenas dos llegaron a la adultez. Los demás murieron en la infancia, lo que dejó una huella profunda en la vida de los Mozart. Ninguno de los descendientes sobrevivientes tuvo hijos, lo que provocó la extinción de la línea directa del compositor.

De acuerdo con Classic FM, las cartas intercambiadas entre Wolfgang y Constanze muestran una relación basada en el amor y el respeto mutuo. El matrimonio, celebrado pese a la desaprobación del padre de Mozart, superó rumores y críticas sociales. De acuerdo con fuentes históricas, la vida familiar de los Mozart transcurrió entre la dedicación a la música y el dolor por la pérdida de sus hijos.

Infancia y pérdidas en la familia Mozart

El primer hijo, Raimund Leopold Mozart, nació en 1783 durante la composición del cuarteto de cuerdas en re menor K421. Según relatos de Constanze, algunos pasajes de la obra reflejan el sufrimiento de su parto. El niño, descrito por Mozart como “fuerte y redondo como una bola de manteca”, falleció a los dos meses durante una visita familiar a Salzburgo. El compositor expresó en una carta el dolor por la pérdida de su “bonito y querido niño”.

La familia Mozart durante su viaje: Leopold interpretando el violín; Wolfgang Amadeus al clavecín y Nannerl, cantando. Acuarela de Louis Carrogis Carmontelle hacia 1763. (Wikimedia)

Un año después nació Karl Thomas Mozart, el primero de los hijos en sobrevivir a la infancia. Karl tenía solo siete años cuando su padre murió. Según registros citados por Classic FM, Karl mostró aptitudes para la música y estudió en Praga. Sin embargo, abandonó la carrera musical para dedicarse a la contabilidad en Milán y trabajar como traductor oficial en la Corte de Austria. Karl vivió en una pequeña propiedad cerca del lago Como, nunca se casó y falleció en 1858 a los 74 años. Dejó su casa en herencia al municipio local.

Los hijos que no alcanzaron la adultez

El tercer hijo, Johann Thomas Leopold Mozart, nació en 1786 y murió pocas semanas después a causa de una enfermedad respiratoria. La cuarta hija, Theresia Constanzia Adelheid Friedericke Maria Anna, vino al mundo en 1787 y falleció por complicaciones intestinales mientras su padre componía sus últimas sinfonías.

En 1789 nació Anna Maria, quien vivió solo una hora. Fuentes históricas indican que fue bautizada antes de morir y sepultada al día siguiente. Estas muertes tempranas afectaron profundamente a la familia y quedaron documentadas en la correspondencia de la época.

Retrato de la familia Mozart hacia 1780, obra de Johann Nepomuk della Croce. De izquierda a derecha, Nannerl, Wolfgang y Leopold. El retrato de la pared es de Anna Maria, la madre de Mozart, que falleció en 1778 (Wikimedia)

El último hijo, Franz Xaver Wolfgang Mozart, nació en 1791, poco antes de la muerte de Wolfgang Amadeus. Según Classic FM, fue un músico talentoso que estudió con maestros como Salieri y Johann Nepomuk Hummel. Debutó como pianista en Viena en 1805 y, aunque enfrentó la presión de llevar el nombre de su padre, desarrolló una carrera como profesor y compositor. Trabajó activamente en la preservación del legado musical de Mozart.

El final de la línea familiar

En 1841, Franz Xaver Wolfgang fue nombrado director honorario de la Asociación Musical de la Catedral y del Mozarteum en Salzburgo. Falleció en 1844 a los 53 años, víctima de cáncer de estómago. Su epitafio refleja su devoción filial: “Que el nombre de su padre sea su epitafio, pues la veneración por él fue la esencia de su vida”.

Ninguno de los hijos que sobrevivió a la infancia tuvo descendencia. Así, la familia directa de Mozart se extinguió con la muerte de Franz Xaver. De acuerdo con los registros y estudios citados, la dinastía del compositor terminó discretamente, sin herederos que conservaran el apellido ni la tradición familiar.

La descendencia directa de Mozart se extinguió tras la muerte de sus dos hijos adultos, que nunca contrajeron matrimonio ni tuvieron hijos propios (Wikimedia)

Legado y memoria

La historia de los hijos de Mozart ofrece una perspectiva distinta sobre la vida del compositor. A pesar de la genialidad musical y el reconocimiento internacional, la familia enfrentó pérdidas irreparables y una soledad que contrastó con el éxito artístico de Wolfgang Amadeus Mozart. Los esfuerzos de Franz Xaver en la conservación del legado paterno permitieron que la música de Mozart siga vigente.

El relato de los Mozart demuestra que la fama y el talento no garantizan una vida familiar próspera. Las cartas, registros y testimonios permiten reconstruir una historia marcada por el amor, el dolor y la dedicación al arte. El final de la línea familiar de Mozart representa uno de los capítulos más desconocidos y emotivos de la música clásica.

Mozart, más allá de su obra, dejó un legado humano que sigue suscitando interés y reflexión. La memoria de su familia y la preservación de su música continúan inspirando a nuevas generaciones en todo el mundo.