La historia real detrás de “La novicia rebelde”: la verdad sobre los Von Trapp va mucho más allá del cine

El emblemático tema “Do-Re-Mi” de “La novicia rebelde” se convirtió en un himno educativo y lúdico, inmortalizando la enseñanza musical entre los niños Von Trapp en la pantalla grande (Rodgers & Hammerstein)

La imagen de los Von Trapp difundida por “La novicia rebelde” dista de los hechos vividos por la familia, según Johannes von Trapp, el único hijo sobreviviente del clan que inspiró este clásico cinematográfico.

En diálogo con BBC Mundo, Johannes aclara que la reconocida escena de la huida por los Alpes corresponde a una licencia creativa: en realidad, los Von Trapp abandonaron Austria discretamente en tren hacia Italia, un día antes del cierre de la frontera.

Esta diferencia resume la distancia entre el mito de Hollywood y la realidad de una familia marcada por pérdidas, resiliencia y la reconstrucción lejos de su hogar.

Johannes von Trapp, el menor de los hijos, dedicó su vida a preservar la memoria familiar y a gestionar el legado cultural y empresarial de los Von Trapp en Estados Unidos (ABC News)

La familia Von Trapp nació en las montañas de Salzburgo, Austria. María Kutschera, huérfana desde pequeña, vivió una infancia difícil, pasando parte de su niñez en familias de acogida y en un convento. Como institutriz, fue enviada a cuidar de los siete hijos de Georg von Trapp, un capitán y héroe naval viudo. Johannes relata a BBC Mundo que su madre, pese a las inseguridades del pasado, sobresalía por su energía y fe.

El vínculo entre María y el capitán Georg se fortaleció por el afecto de los hijos. Según contó María, los más pequeños pidieron a su padre que se casara con ella para mantener unida a la familia. Posteriormente, el matrimonio tuvo tres hijos más.

Tras el fallecimiento de Georg, María asumió sola la crianza de diez hijos en Stowe, Vermont. Johannes resalta la determinación de su madre para sostener a la familia y enfrentar los retos en un país extranjero.

Los auténticos Von Trapp, originarios de Austria, combinaron el rigor musical con la unión familiar, forjando una historia que trascendió el mito cinematográfico (Captura de video)

El camino musical y el exilio en Estados Unidos

La historia musical de los Von Trapp comenzó en 1935 con la llegada del sacerdote Franz Wasner, quien se convirtió en director musical de la familia. Wasner, a quien Johannes califica como “un intelectual extraordinario”, enseñó a los Von Trapp a interpretar música religiosa y popular, logrando una armonía especial basada en la complicidad familiar.

Así nacieron “Los cantantes de la familia Trapp”, cuya fortaleza residía en sus voces unidas. El grupo realizó giras tras ganar un concurso en Salzburgo, actuando en ciudades de Europa, América del Sur y Australia, según recuerda Johannes en BBC Mundo.

Aunque Wasner fue central en la vida familiar y musical, la película omite su figura. Johannes subraya que el sacerdote resultó decisivo en la cohesión y el éxito del grupo. “Los cantantes de la familia Trapp” estuvieron activos hasta 1956, cuando los hermanos siguieron caminos distintos, aunque la madre habría continuado motivada por su entusiasmo ante el público.

“So Long, Farewell” brinda un momento de despedida lleno de ternura y humor en “La novicia rebelde”, reflejando la calidez y complicidad de los niños en la ficción (Rodgers & Hammerstein)

El contexto político europeo determinó el mayor giro para los Von Trapp. En 1939, tras la anexión de Austria por la Alemania nazi, la familia optó por emigrar debido a la postura crítica del capitán Georg von Trapp hacia Hitler.

Contrario a lo mostrado en la película, Johannes explica a BBC Mundo que la salida no implicó marchar a pie por los Alpes, sino cruzar discretamente en tren a Italia, justo antes del cierre de la frontera. Desde Génova, embarcaron hacia Londres y luego a Estados Unidos, donde solicitaron el estatus de refugiados.

Al llegar a Estados Unidos, la familia planeaba hacer una gira y regresar a Austria, pero la vigilancia sobre Georg lo impidió. Instalados en Vermont, los Von Trapp comenzaron una nueva vida. Johannes, nacido ya en suelo estadounidense, fue el menor de los hermanos.

Según dijo, la música fue siempre un vínculo esencial: “Formar parte de ‘Los cantantes de la familia Trapp’ no fue una decisión, sino que resultó inevitable porque la música estaba en nuestros huesos”.

“Edelweiss”, compuesta para la película, transmite nostalgia y amor por la patria perdida, convirtiéndose en una de las melodías más emotivas del repertorio de la familia ficticia (Rodgers & Hammerstein)

Del escenario al legado familiar

La trayectoria de los Von Trapp trascendió los escenarios. En 1946, María compró una granja en Vermont por su parecido con los montes alpinos. Así nació el Trapp Family Lodge & Resort. De granja familiar evolucionó a pequeño hotel en 1950, con 27 habitaciones.

En 1969, Johannes asumió la administración, aunque sus estudios eran de Ecología Forestal. Tras un incendio en 1983, él dirigió la reconstrucción y expansión del complejo, donde hoy se ofrecen productos como sirope de arce y cerveza tipo lager, en homenaje al legado austriaco y musical de la familia.

El fenómeno de “La novicia rebelde” multiplicó la fama de los Von Trapp en el mundo. Johannes expresa a BBC Mundo su gratitud por la fidelidad de ciertos valores reflejados en la película, pero señala las distorsiones de la versión de Hollywood.

Subraya que María vendió los derechos de su autobiografía por solo USD 9.000, sin asesoramiento, y que el estreno de la película transformó por completo la privacidad familiar: “Las celebridades se convierten en propiedad pública”, lamenta Johannes, aludiendo al interés constante del público en los detalles familiares.

La icónica imagen de la familia Von Trapp en la película simboliza la transición de una vida marcada por la música hacia la construcción de un nuevo hogar y legado en tierras lejanas (IMDb/20th Century Studios)

Actualmente, Johannes von Trapp se considera un músico retirado. A l 86 años, afirma que preservar la memoria de su familia y la vida entre montañas le sigue dando sentido y satisfacción.

Vivir entre los Von Trapp, recuerda Johannes en BBC Mundo, supuso afrontar desafíos y responsabilidades cotidianas.

Sin embargo, el fuerte lazo colectivo hizo que el privilegio de ser parte de esta legendaria familia pesara más que cualquier dificultad.