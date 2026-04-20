El homenaje a Freddie Mercury que fue visto por mil millones de personas en todo el mundo y cambió la percepción social sobre el VIH

El concierto en honor a Freddie Mercury se hizo para “celebrar la vida, el trabajo y los sueños" del cantante de Queen. Fue en Wembley, Londres, el 20 de abril de 1992

El 24 de noviembre de 1991, el cantante Freddie Mercury falleció a los 45 años. La causa de su deceso fue una bronconeumonía derivada del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, virus que enfrentó durante sus últimos años de vida. Durante el inicio de la década de 1990, la confirmación pública de la homosexualidad constituía un riesgo profesional grave para los artistas, motivo por el cual existía una tendencia generalizada hacia el ocultamiento de las orientaciones sexuales.

John Deacon, Roger Taylor y Brian May, compañeros de Freddie Mercury en Queen, fueron quienes motorizaron la realización del concierto de abril de 1992 (AP)

En febrero de 1990, la banda Queen realizó una aparición pública para recibir el galardón Brit a la Contribución Destacada a la Música. Durante esa ceremonia, la alteración severa en el estado físico de Mercury generó impacto entre los asistentes. Pese a las evidencias, el equipo que manejaba el grupo sostuvo hasta fines de 1991 que el músico no atravesaba ningún cuadro médico complicado.

La estrategia de reserva absoluta se modificó el día previo al fallecimiento del cantante, cuando la gerencia de Queen emitió un comunicado oficial redactado por el cantante. El texto detallaba de manera exacta su condición médica: “Tras las enormes conjeturas publicadas en la prensa durante las últimas dos semanas, deseo confirmar a través de este medio que he sido sometido a las pruebas correspondientes, he dado positivo en la detección del VIH y tengo sida. Consideré que lo correcto era mantener esta información en el ámbito privado hasta la fecha con el objetivo fundamental de proteger la privacidad de las personas que me rodean. Sin embargo, ha llegado el momento de que mis amigos y mis seguidores en todo el mundo conozcan la verdad de los hechos. Tengo la esperanza de que todos se unirán a mí, a los profesionales médicos que me asisten y a todas aquellas personas en todo el mundo que participan en la lucha contra esta terrible enfermedad. Mi privacidad siempre ha sido sumamente especial para mí y soy famoso por mi falta de entrevistas. Por favor, comprendan que esta política continuará aplicándose de la misma manera”.

Freddie Mercury había muerto en noviembre de 1991. El concierto en su memoria fue meses después (Grosby)

En respuesta a la defunción, los restantes integrantes de Queen, el guitarrista Brian May, el bajista John Deacon y el baterista Roger Taylor, en colaboración con el mánager Jim Beach, organizaron un concierto. El propósito para esa convocatoria consistió en homenajear a Mercury y generar concientización mundial respecto a la enfermedad. La locación elegida fue el estadio de Wembley, en Londres, y la fecha fijada fue el 20 de abril de 1992. Hace 34 años.

Salieron a la venta 72 mil entradas que se agotaron en pocas horas, incluso antes de que la organización comunicara de forma oficial la lista de músicos que iban a participar del concierto. La señal de la presentación en vivo fue retransmitida hacia 76 países diferentes, logrando una audiencia estimada en mil millones de personas.

Elton John y Axl Rose cantando Bohemian Rhapsody - concierto tributo a Freddie Mercury en Wembley del 20/4/92

La planificación de las actuaciones sobre el escenario se dividió en dos segmentos. La primera etapa del recital contempló presentaciones de corta duración de varios grupos.

La banda Metallica subió al escenario para ejecutar un bloque propio, algo que replicó minutos más tarde el grupo Guns N’ Roses. La formación musical Extreme dedicó su tiempo asignado a interpretar un popurrí de diversas canciones del repertorio original de Queen. Finalmente, el conjunto Def Leppard convocó al escenario a Brian May para ejecutar una versión del tema “Now I’m Here”.

David Bowie también fue de la partida aquel 20 de abril de hace 34 años en Wembley

La segunda mitad de la jornada modificó la dinámica: los tres integrantes de Queen se establecieron como la banda base encargada de acompañar a una lista extensa de vocalistas e instrumentistas invitados. La lista de participantes incluyó a Elton John, Roger Daltrey, David Bowie, Mick Ronson y James Hetfield. También Subieron al escenario George Michael, Seal, Paul Young, Annie Lennox y Lisa Stansfield. La nómina se completó con las presencias de Robert Plant, el integrante de Black Sabbath Tony Iommi, Joe Elliott y Phil Collen, Axl Rose y Slash. La convocatoria sumó a personalidades de la industria cinematográfica como las célebres actrices Liza Minnelli y Elizabeth Taylor. La banda irlandesa U2 no estuvo presente en Wembley, pero participó mediante un enlace vía satélite para dedicarle a Mercury la canción “Until the End of the World” .

David Bowie y Annie Lennox cantando Under Pressure - concierto tributo a Freddie Mercury en Wembley del 20/4/92

Fue así como Robert Plant fue vocalista junto a los integrantes de Queen para interpretar “Crazy Little Thing Called Love”. David Bowie cantó el tema “Heroes”. Posteriormente, se presentó una formación coral en las que varias estrellas compartieron los micrófonos para cantar “Bohemian Rhapsody”.

Asistieron 72000 personas al concierto para concientizar sobre el SIDA. James Hetfield, lides de Metallica fue uno de los interprétes que se sumó a la causa solidaria

La participación de George Michael fue especialmente destacada debido a su interpretación en solitario del clásico “Somebody to Love”. Una publicación de la revista Rolling Stone calificó esa actuación como el punto de mayor relevancia de todo el recital.

Durante su actuación Michael formó un dúo con la artista Lisa Stansfield para interpretar la canción “These Are the Days of Our Lives”. Stansfield recordó aquella mancomunión de estrellas: “Todas y cada una de las personas que participaron en la realización de ese espectáculo eran simplemente tan famosas en ese momento específico. Era como tener leyendas absolutas repartidas por todas partes, pero nadie exhibía ningún tipo de ego personal”.

Michael se tomó muy en serio aquel concierto. Exigió y cumplió cinco jornadas de ensayos para tratar de alcanzar la perfección interpretativa. Las crónicas de entonces recuerdan que su pareja de entonces, Anselmo Felleppa, estaba entre el público y había sido diagnosticado como HIV positivo. Felleppa fallecería en marzo de 1993.

George Michael y Lisa Stansfield cantan "These Are The Days of Our Lives" en el tributo a Freddie Mercury

Y así lo explicó más tarde: “Mi subconsciente sabía que cantar una canción de Freddie Mercury después de su fallecimiento y frente a mi amante... Mi subconsciente sabía que esa era, muy probablemente, la presentación más importante de toda mi vida”.

Y agregó: “Anselmo estaba allí mismo y yo me estaba muriendo por dentro. Y todo mi ser... ¡me trasladé a otro lugar! Fui a otro lugar por completo. Esta fue la plegaria más ruidosa de toda mi vida. Y no es una casualidad, no es un accidente que la interpretación, probablemente la más conocida de toda mi carrera profesional, le fuera cantada a mi amante que se estaba muriendo lentamente”.

George Michael y Queen cantando Somebody To Love - concierto tributo a Freddie Mercury en Wembley del 20/4/92

Las grabaciones de la participación de Michael hechas durante el concierto de Wembley en 1992 se recopilaron y publicaron un año más como un disco titulado Five Live.

Las ganancias obtenidas por el disco se transfirieron al Mercury Phoenix Trust, una entidad de beneficencia fundada con el objetivo de combatir la epidemia de HIV. Ese trabajo de estudio alcanzó el primer lugar en las ventas dentro del Reino Unido, consiguiendo la certificación de disco de oro, e ingresó en el puesto número 46 del Billboard 200 en los Estados Unidos.

George Michael en el escenario junto a los integrantes de Queen el 20 de abril de 1992.

El análisis del clima de la época fue tratado por la cadena televisiva BBC mediante el documental de 2021 llamado Freddie Mercury: The Final Act. Dan Hall, productor del proyecto, mostró su perspectiva sobre las hostilidades al desarrollo de la vida adulta homosexual durante el comienzo de los años noventa. Calificó al período como una etapa desfavorable donde los individuos fingían que los métodos de barrera profiláctica poseían matices divertidos o atractivos, ocultando la gravedad del contexto.

Para Hall, la emisión de aquel recordado recital de 1992 generó algo inédito. El realizador señaló: “La gente todavía moría, por lo que el concierto, por su propia naturaleza, fue relevante. Las personas usaban cintas rojas; eso fue lo que me pareció increíble. Vi a esos fanáticos del metal en un escenario usando cintas rojas, y fue simplemente como, Dios mío, arrojar una luz donde la sociedad me dice que debería haber sombra y vergüenza. Fue emocionante. Solo mientras digo esto, me estoy dando cuenta de que fue la primera vez que tuve conciencia de aliados heterosexuales, y eso fue increíblemente importante para mí".

Una vista del público que se agolpó en el estadio de Wembley para escuchar el concierto en homenaje al cantante de Queen

James Rogan, responsable de la dirección del material fílmico, tenía 11 años cuando vio la transmisión televisiva del recital. Rogan dijo que: “Había crecido en la era del sida, donde la enfermedad funcionaba como una sombra oscura, y todo consistía en anuncios publicitarios con forma de lápida. Era un tema del que se hablaba con muchísimo temor, y recuerdo el concierto como un elemento que logró cambiar por completo esa conversación social. Así que sentí la curiosidad de regresar en el tiempo para investigar si ese había sido realmente el caso. Creo que lo que descubrimos fue que el enfoque general cambió radicalmente con el concierto: se transformó en un momento de reconocimiento explícito de lo que le había sucedido a tantas personas de una manera sumamente pública".

El afiche del concierto en tributo a Freddie Mercury firmado por los músicos que actuaron en Wembley en abril de 1992

La metodología aplicada por ambos cineastas descartó la creación de un audiovisual enfocado en la urgencia y necesidad de organizar un acto masivo sobre prevención sanitaria. Hall argumentó que la estructura de la comunidad queer de la época soportó altos niveles de manipulación psicológica, asimilando situaciones inaceptables como normales en pos de garantizar su propia supervivencia. Consideró fundamental la inclusión de Rogan, un director externo a dicha comunidad, para señalar y visibilizar esas dinámicas naturalizadas que resultaban perjudiciales.

Aquel inolvidable concierto de hace 34 años no solo fue importante por la cantidad de estrellas que le rindieron tributo a uno de los mejores intérpretes del siglo XX. Además sirvió para concientizar sobre una enfermedad que, por entonces, estaba rodeada de prejuicios y quienes la padecían, eran habitualmente condenados al ostracismo.