La noche en la que Beethoven estrenó la 9° Sinfonía y convirtió la música en un himno universal de fraternidad

El estreno de la Novena Sinfonía de Beethoven en Viena marcó un hito en la historia de la música universal y de la fraternidad

El 7 de mayo de 1824, Viena presenció el estreno de la 9° Sinfonía de Ludwig van Beethoven. En esa ciudad, ante una sala colmada y una Europa marcada por el cambio, el músico presentó el himno que hoy se asocia con la libertad y la fraternidad. Beethoven, ya sordo, dirigió la orquesta y el coro. La obra, basada en el poema “Oda a la alegría” de Friedrich Schiller, nació después de años de crisis personales y sociales.

Beethoven, de origen alemán, llegó a Viena a los 21 años. La capital austriaca lo acogió como su propio genio. La gestación de la Novena Sinfonía, y especialmente de su movimiento final, requirió casi tres décadas de inspiración, dudas y trabajo. De acuerdo con testimonios recogidos por biógrafos del compositor, recogidos por The Marginalian, la idea de musicalizar el poema de Schiller lo acompañó desde la adolescencia, cuando descubrió la obra del poeta en la Universidad de Bonn.

El ideal que atravesó tiempos turbulentos

Según investigaciones históricas, Beethoven encontró en el texto de Schiller un manifiesto sobre la libertad, la justicia y la fraternidad. El adolescente veía en la “Oda a la alegría” un canto universal, una invitación a superar las divisiones sociales y a perseguir un destino común basado en la dignidad humana.

Beethoven, ya completamente sordo, dirigió personalmente la orquesta y el coro durante la primera interpretación de su 9° Sinfonía en 1824 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Revolución Francesa y las guerras napoleónicas sacudieron Europa durante la juventud del compositor. La violencia política y el desencanto afectaron su visión del mundo, pero también reforzaron su convicción de que el arte podía ofrecer consuelo y sentido ante el caos.

Beethoven afrontó sufrimientos personales. Pérdidas familiares, decepciones amorosas y enfermedades lo acompañaron durante años. Su salud física se debilitó, y la sordera avanzó de manera irreversible.

De acuerdo con cartas conservadas en archivos europeos difundidos por The Marginalian, el compositor expresó su angustia y su esperanza de encontrar, a través de la música, una salida a la oscuridad. A pesar de la adversidad, continuó componiendo y buscó nuevas formas de expresión.

La Novena Sinfonía incorpora el poema “Oda a la alegría” de Friedrich Schiller como un mensaje de libertad, justicia y fraternidad para la humanidad (Wikipedia)

En la Viena ocupada por las tropas napoleónicas, Beethoven no abandonó sus ambiciones creativas. Con escasos recursos y el apoyo de algunos mecenas, trabajó en la 9° Sinfonía. Según el testimonio de contemporáneos como la contralto Karoline Unger, el músico enfrentó incertidumbre y presión, pero también una determinación inquebrantable.

El estreno y la reacción del público

La composición supuso un desafío inédito. Beethoven integró, por primera vez en la historia de la sinfonía, una sección coral con texto poético. La selección de voces y la orquestación requirieron ensayos intensos. El estreno atrajo la atención de la ciudad y generó expectativas entre músicos y críticos. El público aguardaba una obra revolucionaria, distinta a todo lo escuchado hasta entonces.

El debut de la 9° Sinfonía no contó con la presencia de la aristocracia vienesa. Según crónicas de la época, la familia real se encontraba fuera de la ciudad. Sin embargo, la sala se llenó de ciudadanos que reconocieron el carácter excepcional del evento. Beethoven, pese a su sordera, insistió en dirigir la orquesta. El director asistente instruyó a los músicos para que siguieran sus indicaciones y mantuvieran la coherencia de la interpretación.

El proceso de composición de la 9° Sinfonía de Beethoven abarcó casi tres décadas de trabajo, inspiración y dificultades personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reacción fue inmediata: tras el último acorde, el público respondió con una ovación prolongada. Testigos narraron que la emoción inundó la sala. Karoline Unger, una de las solistas, se acercó al compositor y lo hizo girar para que presenciara el reconocimiento de los asistentes. La escena quedó registrada como uno de los momentos más conmovedores de la historia musical europea.

Un mensaje que trasciende fronteras

Según estudiosos y músicos, la obra superó todas las fronteras culturales y políticas. A lo largo de los siglos, distintas generaciones y pueblos la adoptaron como himno de libertad y esperanza. Se escuchó en celebraciones, protestas y momentos clave de la historia moderna. La Unión Europea la eligió como su himno oficial, y su influencia se extiende desde las salas de conciertos hasta movimientos sociales en todo el mundo.

La música de Beethoven sigue conmoviendo. Logró condensar en su obra la experiencia del dolor, la búsqueda del sentido y la fe en la posibilidad humana.