Historias

La noche en la que Beethoven estrenó la 9° Sinfonía y convirtió la música en un himno universal de fraternidad

Aislado por la pérdida del oído, atravesado por la inestabilidad política de su tiempo y marcado por conflictos íntimos, el compositor alemán llevó al límite la forma sinfónica

Guardar
El estreno de la Novena Sinfonía de Beethoven en Viena marcó un hito en la historia de la música universal y de la fraternidad

El 7 de mayo de 1824, Viena presenció el estreno de la 9° Sinfonía de Ludwig van Beethoven. En esa ciudad, ante una sala colmada y una Europa marcada por el cambio, el músico presentó el himno que hoy se asocia con la libertad y la fraternidad. Beethoven, ya sordo, dirigió la orquesta y el coro. La obra, basada en el poema “Oda a la alegría” de Friedrich Schiller, nació después de años de crisis personales y sociales.

Beethoven, de origen alemán, llegó a Viena a los 21 años. La capital austriaca lo acogió como su propio genio. La gestación de la Novena Sinfonía, y especialmente de su movimiento final, requirió casi tres décadas de inspiración, dudas y trabajo. De acuerdo con testimonios recogidos por biógrafos del compositor, recogidos por The Marginalian, la idea de musicalizar el poema de Schiller lo acompañó desde la adolescencia, cuando descubrió la obra del poeta en la Universidad de Bonn.

El ideal que atravesó tiempos turbulentos

Según investigaciones históricas, Beethoven encontró en el texto de Schiller un manifiesto sobre la libertad, la justicia y la fraternidad. El adolescente veía en la “Oda a la alegría” un canto universal, una invitación a superar las divisiones sociales y a perseguir un destino común basado en la dignidad humana.

Beethoven, ya completamente sordo, dirigió
Beethoven, ya completamente sordo, dirigió personalmente la orquesta y el coro durante la primera interpretación de su 9° Sinfonía en 1824 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Revolución Francesa y las guerras napoleónicas sacudieron Europa durante la juventud del compositor. La violencia política y el desencanto afectaron su visión del mundo, pero también reforzaron su convicción de que el arte podía ofrecer consuelo y sentido ante el caos.

Beethoven afrontó sufrimientos personales. Pérdidas familiares, decepciones amorosas y enfermedades lo acompañaron durante años. Su salud física se debilitó, y la sordera avanzó de manera irreversible.

De acuerdo con cartas conservadas en archivos europeos difundidos por The Marginalian, el compositor expresó su angustia y su esperanza de encontrar, a través de la música, una salida a la oscuridad. A pesar de la adversidad, continuó componiendo y buscó nuevas formas de expresión.

La Novena Sinfonía incorpora el
La Novena Sinfonía incorpora el poema “Oda a la alegría” de Friedrich Schiller como un mensaje de libertad, justicia y fraternidad para la humanidad (Wikipedia)

En la Viena ocupada por las tropas napoleónicas, Beethoven no abandonó sus ambiciones creativas. Con escasos recursos y el apoyo de algunos mecenas, trabajó en la 9° Sinfonía. Según el testimonio de contemporáneos como la contralto Karoline Unger, el músico enfrentó incertidumbre y presión, pero también una determinación inquebrantable.

El estreno y la reacción del público

La composición supuso un desafío inédito. Beethoven integró, por primera vez en la historia de la sinfonía, una sección coral con texto poético. La selección de voces y la orquestación requirieron ensayos intensos. El estreno atrajo la atención de la ciudad y generó expectativas entre músicos y críticos. El público aguardaba una obra revolucionaria, distinta a todo lo escuchado hasta entonces.

El debut de la 9° Sinfonía no contó con la presencia de la aristocracia vienesa. Según crónicas de la época, la familia real se encontraba fuera de la ciudad. Sin embargo, la sala se llenó de ciudadanos que reconocieron el carácter excepcional del evento. Beethoven, pese a su sordera, insistió en dirigir la orquesta. El director asistente instruyó a los músicos para que siguieran sus indicaciones y mantuvieran la coherencia de la interpretación.

El proceso de composición de
El proceso de composición de la 9° Sinfonía de Beethoven abarcó casi tres décadas de trabajo, inspiración y dificultades personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reacción fue inmediata: tras el último acorde, el público respondió con una ovación prolongada. Testigos narraron que la emoción inundó la sala. Karoline Unger, una de las solistas, se acercó al compositor y lo hizo girar para que presenciara el reconocimiento de los asistentes. La escena quedó registrada como uno de los momentos más conmovedores de la historia musical europea.

Un mensaje que trasciende fronteras

Según estudiosos y músicos, la obra superó todas las fronteras culturales y políticas. A lo largo de los siglos, distintas generaciones y pueblos la adoptaron como himno de libertad y esperanza. Se escuchó en celebraciones, protestas y momentos clave de la historia moderna. La Unión Europea la eligió como su himno oficial, y su influencia se extiende desde las salas de conciertos hasta movimientos sociales en todo el mundo.

La música de Beethoven sigue conmoviendo. Logró condensar en su obra la experiencia del dolor, la búsqueda del sentido y la fe en la posibilidad humana.

Temas Relacionados

BeethovenNovena SinfoníaVienaMúsica clásicaFriedrich SchillerNewsroom BUE

Últimas Noticias

Ahogó a sus cinco hijos para “salvarlos del infierno” y su esposo testificó a favor en el juicio: qué fue de la vida de los Yates

Andrea Yates, en un evento psicótico y con depresión posparto, asesinó a sus hijos y la historia fue relatada en una docuserie

Ahogó a sus cinco hijos

Quién fue John DeLorean, la mente detrás del mítico DMC-12: un fracaso, el éxito repentino y escándalos judiciales

La travesía de un creador marcada por la innovación, escándalos judiciales y el inesperado salto a la leyenda cinematográfica con Volver al Futuro

Quién fue John DeLorean, la

Luis XVII: la persistencia del mito que gira en torno al hijo de María Antonieta

Aunque la evidencia genética esclarece su destino, la figura continúa alimentando relatos alternativos, debates históricos y controversias

Luis XVII: la persistencia del

El enigma de los escritores desaparecidos: identidades ocultas, vidas truncas y huidas envueltas en el silencio

Desde la desaparición de Agatha Christie durante 11 días hasta el enigmático final de Edgar Allan Poe, estos escritores dejaron un legado literario imposible de separar de los misterios que rodearon sus vidas

El enigma de los escritores

Edmund Hillary, el hombre que tras conquistar la cima del Everest entendió que había algo más importante

Fue uno de los dos primeros escaladores en pisar el techo del mundo, sobrevivió a la guerra y sufrió una tragedia personal en Nepal. A 18 años de su muerte, la huella que dejó va mucho más allá de su proeza

Edmund Hillary, el hombre que
DEPORTES
Por qué el VAR es

Por qué el VAR es una especialidad más allá del arbitraje y la evolución estructural que se viene en el fútbol

La postura que tomó Boca Juniors ante el interés de varios clubes por una de sus principales joyas

Jugaba torneos amateurs y Scaloni lo citó como sparring: la historia de Santiago Beltrán, el arquero que reemplazará a Armani en River

Independiente comenzó el año con una victoria ante Alianza Lima en la Serie Río de La Plata

La actuación estelar de Matías Soulé con un gol y una asistencia en la victoria de la Roma ante Sassuolo

TELESHOW
Patricia Bullrich fue a ver

Patricia Bullrich fue a ver a Fátima Florez en Mar del Plata y se mostró sorprendida al ver la imitación de sí misma

Roberto Moldavsky vuelve al teatro en Buenos Aires: “Hacer humor político es una forma de cerrar la grieta”

Joaquín Furriel presentó a su novia Marta Campuzano en Punta del Este: las fotos

La tristeza de Soledad y Natalia Pastorutti al recordar la muerte de su abuela La Valeria: “Es un dolor grandísimo”

Bauleti aseguró que Zaira Nara le puso fin a su relación con Robert Storm: “Está soltera”

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO Crisis en Irán

EN VIVO Crisis en Irán tras dos semanas de protestas contra el régimen

Carta Abierta a María Corina Machado

Luis XVII: la persistencia del mito que gira en torno al hijo de María Antonieta

Niños, adolescentes y adultos: cómo se transforma el interés por la música según la edad

El enigma de los escritores desaparecidos: identidades ocultas, vidas truncas y huidas envueltas en el silencio