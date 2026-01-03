Historias

Antonio Salieri, el verdadero protagonista de la Viena clásica: del éxito y la docencia al mito de rivalidad con Mozart

Admirado en su tiempo y maestro de figuras como Beethoven y Schubert, Antonio Salieri fue pieza central del esplendor musical de Viena, aunque la historia lo haya reducido al mito de rivalidad con Mozart

Guardar
Antonio Salieri se consolidó como
Antonio Salieri se consolidó como uno de los compositores clave de la Viena clásica, superando incluso en salario a Mozart durante su apogeo (Wikipedia: Dominio público)

En la historia de la música, pocos nombres han sido tan injustamente reducidos por el mito como el de Antonio Salieri. Durante siglos, la cultura popular lo encasilló como la sombra de Mozart, el antagonista en una trama de celos y rivalidad, condenado a la caricatura. Sin embargo, la realidad es otra: Salieri fue el arquitecto silencioso de la Viena musical, un creador admirado en su tiempo, maestro de los grandes y protagonista de una era de esplendor artístico.

Nacido en 1750 en Legnago, Italia, Salieri mostró desde niño un talento prodigioso. Quedó huérfano a temprana edad y fue acogido por Florian Gassmann, compositor de la corte imperial, quien se convirtió en su mentor y lo llevó a Viena. Ya en el corazón del Imperio, Salieri ascendió rápidamente. En 1788 fue designado Kapellmeister de la corte, el cargo musical más importante de la ciudad, y llegó a recibir un salario anual superior a 3.000 florines. Esta cifra duplicaba los ingresos que podía reunir Wolfgang Amadeus Mozart, según National Geographic.

El mito de la rivalidad feroz entre Salieri y Mozart fue una construcción tardía, alimentada por la literatura y el cine. Los documentos de la época muestran una realidad distinta: colaboración, competencia natural y respeto mutuo. En 1784, ambos compusieron juntos la cantata “Per la ricuperata salute di Ofelia”, celebrando la recuperación de la soprano Nancy Storace. Salieri mantuvo en su repertorio varias obras religiosas de Mozart, supervisó interpretaciones y asistió a funciones de “La flauta mágica” junto a su alumna Caterina Cavalieri, según la biografía de Maynard Solomon.

El mito de la rivalidad
El mito de la rivalidad entre Salieri y Mozart carece de fundamentos históricos, pues ambos colaboraron y se respetaron profesionalmente en Viena

El ambiente musical vienés era exigente y competitivo, pero los gestos de reconocimiento entre ambos compositores son innegables. Antes de que Mozart alcanzara fama plena en Viena, Salieri ya había estrenado más de 13 óperas en la ciudad y era considerado una figura central en la vida cultural local.

Obras como “Axur, re d’Ormus” superaron el centenar de funciones en los primeros años del siglo XIX, reflejando una popularidad notable. La versatilidad de Salieri para abordar tanto la ópera seria como la bufa le permitió adaptarse a los gustos cambiantes de la corte y del público vienés, consolidando su lugar como uno de los compositores más influyentes de la época.

Su impacto trascendió la composición. Como pedagogo, Salieri formó a músicos que marcarían la historia: Ludwig van Beethoven, Franz Schubert y Franz Liszt pasaron por sus clases y reconocieron su rigor y sabiduría. En una Viena donde el arte era campo de batalla y vidriera de poder, Salieri supo combinar creatividad, disciplina y apertura a nuevas generaciones.

Salieri fue mentor de figuras
Salieri fue mentor de figuras esenciales como Beethoven, Schubert y Liszt, dejando una huella profunda en la música europea del siglo XIX (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su rol como formador de talentos fue clave para la proyección de la música europea en el siglo XIX. La leyenda negra en torno a Salieri se consolidó a partir de mediados del siglo XIX, cuando la ópera “Mozart y Salieri” de Rimski-Kórsakov, basada en un relato de Pushkin, y luego la obra teatral de Peter Schaffer y la película “Amadeus”, difundieron la sospecha infundada de que había participado en la muerte de Mozart.

Sin embargo, investigaciones históricas y testimonios directos, como los recogidos en 1829 por Mary Novello y confirmados por el propio hijo de Mozart, Franz Xaver, descartaron cualquier implicación de Salieri en el fallecimiento. Las causas documentadas incluyeron insuficiencia renal e infecciones habituales en la época, según National Geographic.

En los años posteriores a la muerte de Mozart en 1791, Salieri mantuvo una posición de liderazgo en la vida musical vienesa. Siguió componiendo, dirigiendo y educando hasta su fallecimiento en 1825.

La reputación de Antonio Salieri
La reputación de Antonio Salieri como formador de talentos convirtió a Viena en epicentro de creatividad musical y referente cultural europeo (EFE/Florian Wieser)

Su música sonó en los principales teatros de Europa y su nombre fue sinónimo de rigor y elegancia musical. El paso del tiempo y la fuerza de la narrativa romántica relegaron a Salieri a un rincón de la memoria colectiva.

En las últimas décadas, investigadores e intérpretes han devuelto el foco a su figura, recuperando partituras y redescubriendo el brillo de su obra. Rescatar la verdadera historia de Antonio Salieri es abrir una ventana a la riqueza y la complejidad de la Viena clásica, donde la genialidad no fue patrimonio exclusivo de Mozart, sino también de quienes, como Salieri, supieron transformar el arte en una celebración colectiva.

La música de Viena fue grande porque fue plural, y en esa polifonía, la voz de Salieri merece ser escuchada con atención renovada. Su historia invita a mirar más allá del mito y a reconocer el verdadero pulso de una ciudad que fue cuna de los mayores talentos de la música europea.

Temas Relacionados

Antonio SalieriWolfgang Amadeus MozartMúsica clásicaVienaNewsroom BUE

Últimas Noticias

La foto acertijo: ¿Quién es esta niña de gustos excéntricos que conquistó el pop en los 80?

Antes de convertirse en una estrella del pop, atravesó una infancia inestable, años de trabajos precarios y una determinación que terminaría llevándola a la cima

La foto acertijo: ¿Quién es

“¡Estás adentro, nena!“: el día que Aretha Franklin se convirtió en la primera mujer en entrar al Salón de la Fama del Rock & Roll

El 3 de enero de 1987, la voz que había redefinido la libertad, la identidad y el orgullo afroamericano rompió otra frontera histórica, y el mundo entendió que el poder de una artista podía cambiar para siempre el lugar de las mujeres en la música

“¡Estás adentro, nena!“: el día

Las últimas palabras del empresario de la noche que mató al presunto asesino de John F. Kennedy, dos días después del magnicidio

Su verdadero nombre era Jacob Leon Rubenstein y murió de cáncer el 3 de enero de 1967. Poco se sabía de él antes de que le disparara al supuesto asesino de Kennedy. Sus oscuras vinculaciones con personajes de la política estadounidense y lo que le contó a su hermano y a su abogado defensor en el lecho de muerte

Las últimas palabras del empresario

Diamantes y libras esterlinas falsas en un desembarco secreto en Punta Mogotes: la leyenda del arribo de espías nazis a Argentina

En plena Segunda Guerra Mundial, un velero alemán logró burlar el espacio marítimo y desembarcó en la costa bonaerense. Era 1944 y el país mantenía su neutralidad en el conflicto bélico. La embarcación entregó a la red de espionaje nazi un valioso cargamento de diamantes, billetes falsos y equipos para operaciones clandestinas

Diamantes y libras esterlinas falsas

El legado familiar de tres generaciones en la pulpería que habilitó Rosas y marcó la vida rural bonaerense

Julián Gómez conserva el almacén de Ramos Generales La Paz, donde la historia del campo y la comunidad se revive cada enero con la Noche de los Almacenes

El legado familiar de tres
DEPORTES
Playas, grandes ciudades y destinos

Playas, grandes ciudades y destinos exóticos: el álbum de vacaciones de los pilotos de Fórmula 1

A solas con Carlos Sainz: el sacrificio para ganar su quinto Rally Dakar a los 63 años y su visión de Franco Colapinto en la F1

Sufrió un gol desde mitad de cancha en una práctica y respondió con un planchazo a la espalda de su compañero

El plan especial que tiene el Real Madrid con Franco Mastantuono: la estrategia para darle protagonismo

La sentencia de una figura del fútbol argentino que es buscada por Racing e Inter Miami: “Sería un paso muy lindo”

TELESHOW
Juegos en el mar, familia

Juegos en el mar, familia y relax: la tarde de Emilia Attias en Punta del Este

Martín Bossi en Mar del Plata: “Vengo de una generación donde la vara estaba muy alta, hoy está muy baja”

Christian Sancho y Celeste Muriega vuelven al escenario donde se conocieron: “Acá nos chapamos por primera vez”

Claudia Villafañe se sinceró en MasterChef Celebrity sobre por qué su nieto no soporta a Germán Martitegui: “Lo odia”

Quien es Tatiana Sorbac, la exnovia de Robert Strom, la pareja actual de Zaira Nara

INFOBAE AMÉRICA

“One”: el himno que nació

“One”: el himno que nació en 15 minutos y redefinió el destino de U2 en Berlín

La Guardia Costera de EEUU suspendió la búsqueda de los narcotraficantes que sobrevivieron a un ataque contra narcolanchas en el Pacífico

Ecuador incorporó a su flota el “megabuque de guerra” Jambelí para su lucha contra las mafias y el crimen organizado

Salman Rushdie, Mariana Enriquez, Han Kang y Fernando Aramburu: estos son los libros más esperados de 2026

Ataúlfo Pérez Aznar: “Una buena imagen interpela y te hace salir de la indiferencia”