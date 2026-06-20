La foto acertijo: ¿Quién es este joven que aún lidera una de las bandas británicas más influyentes?

El músico en un video de 1980

Nació el 21 de abril de 1959 en Blackpool, Lancashire, Inglaterra. Es el tercero de cuatro hijos de Alex y Rita. Su familia, de origen obrero y que con el tiempo ascendió a la clase media, se trasladó varias veces durante su infancia, primero a Horley, Surrey, y luego a Crawley, West Sussex, donde asistió a distintas escuelas, entre ellas St. Francis Primary y luego St. Wilfrid’s Comprehensive School.

El niño creció en un entorno musical. Su padre cantaba y su madre tocaba el piano, lo que influyó decisivamente en su desarrollo artístico. Junto con su hermana Janet tomó lecciones de piano, aunque decidió concentrarse en la guitarra, motivado en parte por la habilidad de ella con el piano. “Mi hermana Janet era una prodigio del piano, así que la rivalidad entre hermanos me hizo elegir la guitarra porque ella no podía tocarla”, admitió.

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Su hermano mayor, Richard, le enseñó los primeros acordes cuando era muy pequeño. “Desde 1966, cuando tenía siete años, mi hermano Richard, que es trece años mayor, me enseñó algunos acordes básicos en la guitarra, pero no tenía sueños de convertirme en nada a esa edad”, dijo en una oportunidad.

A los nueve comenzó a tomar clases de guitarra clásica, pero prefirió aprender a tocar de oído escuchando la colección de discos de su hermano. A los trece o catorce años se interesó seriamente por el rock y desarrolló su propio estilo. Al principio usaba la guitarra de Richard hasta que recibió una propia como regalo de Navidad en 1972.

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Durante su adolescencia formó varias bandas. Entre ellas estuvo The Crawley Goat Band, junto a sus hermanos Janet y Richard. Más tarde creó The Obelisk con compañeros de la escuela y, en octubre de 1976, armó un grupo llamado Malice, con el que comenzó a ensayar canciones inspiradas en David Bowie, Jimi Hendrix y Alex Harvey. “Cuando empecé no tenía ningún motivo especial que no fuera el no tener que trabajar”, reconoció años después sobre sus inicios el músico multiinstrumentista. Con Malice dio varios conciertos en St. Wilfrid’s, donde todo terminó bastante mal: fue expulsado de la escuela por ser considerado una “influencia indeseable”.

Al año siguiente la banda, integrada por Michael Dempsey, Lol Tolhurst y Porl Thompson, cambió de nombre y más tarde lo abrevió al actual. Tras firmar con Hansa Records, el sello rechazó publicar el sencillo “Killing an Arab”, inspirado en la novela El extranjero, de Albert Camus. Poco después el grupo pasó a Fiction Records, distribuido por Polydor, donde editó su primer álbum, Three Imaginary Boys.

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Desde joven se caracterizó por su apariencia y su marcado estilo personal, que más tarde inspiró a muchos jóvenes del movimiento gótico: piel pálida, labios rojos pintados como si le temblara el pulso, ojos oscuros maquillados de negro y cabello batido y despeinado.

Su imagen también pudo ser una gran influencia para el film El joven manos de tijera, con una estética muy parecida.

Referente indiscutido del post-punk, el rock gótico y el rock alternativo, su formación musical y su entorno familiar fueron fundamentales en los primeros pasos de una carrera que lo consolidó como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea.

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Respuesta: el joven de la foto es Robert Smith, líder de The Cure