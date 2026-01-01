Cleopatra, Julio César y Marco Antonio: las alianzas que cambiaron la historia de Egipto y Roma

Cleopatra forjó alianzas con Julio César y Marco Antonio para fortalecer la posición política de Egipto ante el avance de Roma -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las intrigas y las alianzas marcaron la antigüedad. Cleopatra, última reina del Antiguo Egipto, utilizó su carisma y habilidades políticas para establecer alianzas personales y estratégicas con dos figuras clave de la República Romana: Julio César y Marco Antonio. Estas relaciones modificaron el destino de Egipto y aceleraron transformaciones políticas profundas en Roma.

Para comprender cómo evolucionó esta relación entre la dinastía oriental y los grandes líderes de Occidente, es necesario realizar una cronología de los hechos. La dinastía ptolemaica, a la que pertenecía Cleopatra VII, se instauró tras la conquista de Alejandro Magno. Su padre, Ptolomeo XII, accedió al trono en 76 a.C., enfrentando dudas sobre su legitimidad y la presión de Roma.

Para sostener su gobierno, entregó a Roma la custodia de su testamento y pagó 6.000 talentos, compromisos que sumieron a Egipto en deudas considerables y lo dejaron expuesto a intereses extranjeros.

La dinastía ptolemaica se enfrentó a crisis internas y presiones económicas tras el acceso al trono de Ptolomeo XII, padre de Cleopatra

Tras la muerte de su padre, Cleopatra y su hermano y esposo, Ptolomeo XIII, heredaron un Egipto debilitado económica y políticamente. El trono quedó envuelto en una disputa y, en 48 a.C., Cleopatra fue expulsada de Alejandría.

Decidida a recuperar el poder, Cleopatra buscó el apoyo de Julio César, presente en Alejandría tras la batalla de Farsalia, mientras perseguía a Pompeyo. La impactante presentación de la reina ante César, relatada por Plutarco y recogida por HistoryExtra, marcó el inicio de una alianza tanto político-militar como personal.

Con el respaldo de César, Cleopatra venció a sus rivales familiares y consolidó su posición. En 47 a.C., dio a luz a Ptolomeo César (Cesarión), aunque él nunca fue formalmente reconocido por César como su hijo.

El asesinato de Julio César provocó una crisis sucesoria en Roma e incrementó la vulnerabilidad política de Cleopatra y su hijo Cesarión

En los años posteriores, la alianza se reflejó en la estancia de Cleopatra y Cesarión en Roma, donde fueron recibidos como aliados. Sin embargo, su presencia generó inquietud en la capital ante la posibilidad de que Cesarión aspirara como heredero de César, temor que se disipó cuando el dictador designó a su sobrino Octavio como sucesor.

El asesinato de Julio César en 44 a.C. desencadenó una crisis sucesoria. Cleopatra, objeto de hostilidad en Roma, abandonó la ciudad junto a Cesarión. De vuelta en Egipto, ordenó la muerte de su último hermano, Ptolomeo XIV, para consolidar su posición y preparar a Cesarión para la sucesión.

Mientras tanto, en Roma se desató una pugna por el poder entre Marco Antonio y Octavio. A finales de 41 a.C., Cleopatra y Marco Antonio sellaron una nueva alianza, acordando apoyos económicos y militares. La llegada de la reina al encuentro en Tarso impresionó al general romano, según Plutarco. Se forjó una relación personal y estratégica que alteró el equilibrio de poder regional.

La alianza entre Cleopatra y Marco Antonio incluyó apoyo económico y militar, y resultó clave en los equilibrios de poder del Mediterráneo oriental

En los años siguientes, Cleopatra proporcionó a Marco Antonio apoyo material y recibió su respaldo para eliminar a opositores como su hermana Arsínoe. Esta alianza fortaleció a ambos: Cleopatra fue proclamada cogobernante de Egipto y Chipre junto a Cesarión y tuvo tres hijos con Marco Antonio: Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo. La ruptura con Octavio se profundizó cuando Marco Antonio se divorció de Octavia, hermana de su rival romano.

En 33 a.C., Octavio declaró la guerra a Egipto. La batalla de Actium en 31 a.C. terminó con la derrota conjunta de Marco Antonio y Cleopatra. Octavio avanzó hacia Egipto, precipitando la caída definitiva de sus adversarios.

Sin posibilidad de negociación, Marco Antonio y Cleopatra optaron por el suicidio ante la derrota inevitable. Las circunstancias de sus muertes han adquirido carácter legendario: Antonio, al creer que Cleopatra había muerto, se infligió una herida mortal; Cleopatra, finalmente apresada en Egipto, acabó con su vida para evitar ser exhibida por Octavio.

La doble muerte por suicidio de Cleopatra y Marco Antonio simbolizó el fin de una era y la transición hacia el dominio romano en Egipto

Existen diferentes versiones sobre el destino de Cesarión, aunque HistoryExtra indica que probablemente fue ejecutado tras ser atraído a Alejandría bajo engaño de seguridad.

Los hijos de Cleopatra con Marco Antonio desfilaron encadenados en el triunfo de Octavio en Roma. Los gemelos desaparecieron posteriormente, mientras que Cleopatra Selene sobrevivió y más tarde se casó con el rey Juba II de Mauritania.

El triunfo total de Octavio, que adoptó el nombre de Augusto, marcó el fin del Egipto dinástico y el comienzo del Imperio Romano. Lejos de la imagen estereotipada de seductora trágica, las fuentes presentan a Cleopatra como una monarca hábil y estratega política, cuya influencia y legado siguen siendo objeto de reflexión e inspiración.