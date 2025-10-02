Cleopatra y el enigma eterno de la reina más famosa de Egipto

Cleopatra, símbolo de poder femenino, inspira nuevas investigaciones y debates en la cultura global - (Imagen Ilutrativa Infobae)

Pocas figuras históricas generaron tanta controversia como Cleopatra VII, la última soberana de la dinastía ptolemaica. Su existencia, inmersa en luchas de poder, diplomacia y alianzas estratégicas, sigue generando debate más de dos milenios después de su muerte.

Aunque la tradición popular solía retratarla como una seductora de belleza sobresaliente, investigaciones recientes destacaron que su papel político resultó mucho más complejo y enigmático.

La historiografía moderna propuso analizar a Cleopatra desde nuevas perspectivas, alejándose de los clichés heredados por siglos.

La figura de Cleopatra, entre el mito y la realidad, fascina a historiadores y arqueólogos por igual - (Crédito: Instituto del Mundo Árabe)

Cleopatra nació en 69 a.C., hija del rey Ptolomeo XII Auletes, perteneciente a la dinastía macedónica que gobernó Egipto desde 305 a.C.

Si bien los Ptolomeos adoptaron ciertos rituales egipcios para legitimarse ante su pueblo, mantuvieron su centro de poder en Alejandría, una ciudad marcada por la cultura helénica y el contacto con diferentes tradiciones.

Plutarco afirmó que la reina fue la única de su familia en aprender la lengua egipcia, además del griego, lo que facilitó su acercamiento a los habitantes locales. Investigaciones recientes confirmaron que Cleopatra dominaba varios idiomas, entre ellos siríaco, latín y medopersa, aunque algunos expertos sostienen que el relato clásico probablemente exageró el alcance de su poliglotismo.

La búsqueda de la tumba de Cleopatra en Taposiris Magna mantiene vivo el misterio sobre su final

El ascenso de Cleopatra al trono estuvo rodeado de conflictos familiares e injerencia extranjera. Tras la muerte de su padre en 51 a.C., tuvo que compartir el poder con su hermano Ptolomeo XIII, quien también era su esposo, según la tradición de la época.

La relación entre ambos degeneró en una guerra civil que obligó a Cleopatra a exiliarse en Siria, desde donde buscó el apoyo decisivo de Julio César. Plutarco y Suetonio narraron que la reina, mediante una negociación hábil y una presentación sorprendente, logró consolidar una alianza con el líder romano.

Gracias a ese apoyo, pudo regresar a Egipto y derrotó a su hermano en la batalla del Nilo. Fruto de su relación con César nació Cesarión, considerado por algunos contemporáneos hijo del propio César, aunque la paternidad nunca pudo confirmarse de manera concluyente.

Cleopatra dominó varios idiomas y desafió los estereotipos de belleza y poder en la Antigüedad

Alianzas políticas y relaciones con Roma

Tras el asesinato de César en el 44 a.C., Cleopatra forjó una relación personal y política con Marco Antonio, miembro del triunvirato romano encargado de gobernar los dominios situados en Oriente.

Plutarco describió la fastuosa presentación de la reina durante su encuentro en Tarso, donde desplegó su prestigio mediante vestuarios, joyas y perfumes, cautivando al general romano desde su primer encuentro.

La unión entre ambos generó una poderosa alianza política y, además, frutos personales: Antonio se instaló en Alejandría y juntos tuvieron tres hijos. A lo largo de los años siguientes, su vínculo resultó decisivo tanto en las intrigas del poder egipcio como en la guerra civil romana.

La muerte de Cleopatra y Marco Antonio, envuelta en leyendas, sigue siendo objeto de debate histórico - (Crédito: Instituto del Mundo Árabe)

El desenlace de su historia resultó trágico. Cassius Dio relató cómo, tras la derrota militar en Actium en el 31 a.C., Antonio y Cleopatra se retiraron a Egipto. Frente al avance de Octavio y la certeza de la derrota romana,

Antonio decidió quitarse la vida y, poco después, Cleopatra hizo lo mismo, consciente de que sería exhibida en Roma como trofeo.

Plutarco transmitió la versión más conocida: la reina murió por la mordedura de un áspid. Sin embargo, estudios contemporáneos pusieron en duda esta versión y sostuvieron que probablemente la reina utilizó un veneno.

Las excavaciones lideradas por Kathleen Martínez reavivaron el interés internacional por Cleopatra - (Imagen Ilutrativa Infobae)

Mitos, debates y misterios

Las fuentes antiguas, redactadas por autores griegos y romanos décadas después de los acontecimientos, ofrecieron una visión desfavorable de Cleopatra, asociándola con la manipulación y el exotismo oriental.

De esa tradición nacieron los debates modernos sobre su aspecto físico, su carácter y las circunstancias de su muerte.

Algunas monedas acuñadas en su época la representaron con rasgos severos y marcados, lo que contrastó con las descripciones de Plutarco, quien enfatizó su inteligencia, carisma y su capacidad de seducción a través del intelecto y la personalidad, más que por la simple belleza.

Las alianzas de Cleopatra con Julio César y Marco Antonio marcaron el destino de Egipto y Roma

El principal enigma relacionado con Cleopatra reside en la ubicación de su tumba. Desde 2005, según relata National Geographic, la arqueóloga Kathleen Martínez dirige excavaciones en Taposiris Magna, en la costa mediterránea de Egipto. Allí, el equipo de Martínez descubrió túneles subterráneos, monedas y estatuas que vincularon con la reina y Marco Antonio.

Aunque hasta ahora no apareció evidencia definitiva, estos hallazgos mantuvieron la hipótesis de que Cleopatra y Antonio fueron enterrados juntos en ese lugar. Las investigaciones arqueológicas despertaron un renovado interés internacional y contribuyeron a mantener vivo el misterio sobre la sepultura de la última reina de Egipto.

Más allá de la incertidumbre que rodea su vida y su muerte, Cleopatra trascendió todas las épocas. Su figura se reinventó permanentemente en la literatura, el arte, el teatro y el cine, fluctuando entre el mito de la femme fatale y el de la política astuta y visionaria.

El contraste constante entre mito y realidad consolidó su lugar como leyenda universal y símbolo de poder femenino en la historia. El interés por Cleopatra aún sigue vigente, inspirando nuevas investigaciones, interpretaciones y debates en todo el mundo.