De herramienta militar a ícono deportivo: cómo se inventó el tablero de dardos y por qué su diseño hizo historia

La diana de dardos, popular en pubs y campeonatos internacionales, se basa en un diseño histórico que nació del entrenamiento de precisión con arqueros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una antigua práctica militar sentó las bases de uno de los juegos más populares de la cultura británica moderna y del mundo. La diana de dardos, habitual en pubs y escenarios internacionales, destaca por su forma redonda y su diseño distintivo.

El origen de su formato y aspecto actual responde a una combinación de historia, transformaciones culturales y la evolución de un objeto que pasó del entrenamiento de arqueros medievales a convertirse en un símbolo del ocio en el Reino Unido.

De acuerdo con L’Équipe, tanto sus raíces como su desarrollo reflejan una tradición que perduró durante siglos y sigue desafiando a profesionales y aficionados.

De la arquería medieval al entretenimiento popular

El tablero de dardos debe su forma redonda y segmentada a la evolución de prácticas de arquería medieval y tradiciones británicas (REUTERS/Temilade Adelaja)

El tablero de dardos tiene su punto de partida en la época medieval. Expertos consultados por L’Équipe sostienen que la costumbre de lanzar objetos contra objetivos surgió del uso de armas arrojadizas en el siglo XVI, como la “darte”, una flecha corta empleada en la caza y el combate.

Sin embargo, más allá de juegos con cuchillos o barriles, la teoría más aceptada es que la diana moderna deriva de las prácticas de los arqueros medievales, quienes afinaban su puntería disparando sobre secciones transversales de troncos de árboles.

El historiador británico Patrick Chaplin, consultado por L’Équipe, explicó: “La propia estructura de la madera, con sus círculos concéntricos, evoca las diferentes zonas de la diana actual”. Así, un ejercicio militar de precisión y destreza se transformó, con el paso del tiempo, en un pasatiempo público.

Darts - 2025 PDC World Darts Championship - Alexandra Palace, London, Britain - January 2, 2025 Luke Littler in action during his semi final match against Stephen Bunting Action Images via Reuters/Andrew Boyers

La conversión del tablero de dardos de herramienta bélica a juego recreativo coincidió con el declive de los arqueros y la aparición de las armas de fuego. Tanto las dianas como los proyectiles redujeron su tamaño y peligrosidad, adaptándose a contextos alejados del combate.

El juego ganó popularidad durante la época victoriana en Inglaterra, especialmente en ferias, mientras los pubs británicos se consolidaron como lugares habituales para competencias amistosas.

Los expertos consultados por L’Équipe destacan que el juego cruzó el Canal de la Mancha gracias a los forasteros, lo que propició el surgimiento en Francia de la variante denominada “fléchettes” a comienzos del siglo XX, aunque existe poca documentación sobre estos intercambios culturales.

El tablero moderno de dardos, con sus 20 segmentos numerados, fue ideado por William Buckle en Yorkshire hacia 1910 (Freepik)

La sociabilidad en tabernas y ferias, tanto en Inglaterra como en Francia, facilitó la rápida expansión del juego y la preferencia por los retos de puntería.

El diseño moderno y la lógica de la numeración

El diseño actual y la numeración característica del tablero se definieron en una época de gran efervescencia social. El artesano del Yorkshire William Buckle fue, hacia 1910, quien diseñó e impulsó el modelo con 20 segmentos numerados desde el uno.

Según Chaplin, citado por L’Équipe: “Para mí, él es el inventor, alrededor de 1910, de la numeración actual”. El sistema implementado por Buckle introduce una lógica que premia la precisión: junto al 20, el valor más alto, se sitúan el cinco y el uno, lo que penaliza el error.

La expansión internacional del tablero circular fue impulsada por la estandarización de la Federación Inglesa de Dardos y los Mundiales desde 1978 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, el objetivo consiste en acertar al blanco más codiciado y reducir la posibilidad de puntuaciones bajas. Esta estructura integra una estrategia de recompensas y penalizaciones que permanece vigente.

Formato, materiales y expansión internacional

En la actualidad, el tablero tiene un diámetro de 45,1 centímetros (17,75 pulgadas) y se fabrica principalmente en fibra de agave, material que desplazó progresivamente a la madera.

Su estructura resulta inconfundible: en el centro se sitúa un pequeño círculo, el “bullseye”, de solo 1,27 centímetros de diámetro y que otorga 50 puntos, rodeado por un anillo, el “outer-bullseye”, valorado en 25 puntos.

La diana de dardos, símbolo icónico del ocio británico, mantiene su relevancia y desafío entre profesionales y aficionados en todo el mundo (Action Images via REUTERS/Andrew Boyers)

20 segmentos parten de ese núcleo, cada uno abarcando 18 grados exactos. Dos aros delgados insertados sobre estos sectores delimitan las puntuaciones dobles y triples. Este diseño, fruto de una larga evolución e influencias locales, combina simetría y complejidad, lo que facilitó su aceptación internacional.

La estandarización global del tablero circular llegó a finales del siglo XX. La Federación Inglesa de Dardos y la realización de los primeros Campeonatos Mundiales, en 1978, fijaron las reglas actuales.

Mientras antes coexistían estilos regionales en Inglaterra y Gales, la versión propuesta por Buckle se impuso por ofrecer mayor dificultad y exigencia técnica a los jugadores. Desde entonces, el tablero de dardos se mantiene como pieza central de la cultura del ocio británico y sigue atrayendo a seguidores de todo el mundo.

Más de un siglo después del establecimiento de su diseño actual, la diana de dardos conserva su atractivo para jugadores y entusiastas. Su permanencia como símbolo tradicional y prueba de destreza sigue vigente allí donde se lanza un dardo, como recuerda el reportaje de L’Équipe.