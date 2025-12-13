Historias

El momento en el que se interrumpió un partido de fútbol americano para anunciar la muerte de John Lennon

Un encuentro decisivo entre los New England Patriots y los Miami Dolphins quedó marcado cuando la transmisión de Monday Night Football anunció el asesinato del exBeatle

El día que se interrumpió un partido para anunciar la muerte de John Lennon

El lunes 8 de diciembre de 1980, el mundo se sumió en el desconcierto tras el asesinato de John Lennon, el más célebre de Los Beatles. Aquel lunes, mientras miles de estadounidenses presenciaban un partido crucial entre los New England Patriots y los Miami Dolphins, la transmisión deportiva se convirtió inesperadamente en portavoz de una tragedia global.

Ese día, debido a una coincidencia improbable, fue la NFL, y no los informativos, la encargada de dar a conocer al planeta que John Lennon había muerto de dos disparos en Nueva York.

El día que el fútbol se detuvo

En la noche del 8 de diciembre de 1980, la histórica transmisión de Monday Night Football por la cadena ABC era seguida por millones. El partido mantenía la tensión: Patriots y Dolphins empataban en un encuentro clave para la clasificación a los playoffs. Sin embargo, a falta de solo tres segundos para el final, la cobertura deportiva quedó en segundo plano ante una noticia trascendental.

El afamado comentarista Howard Cosell interrumpió la narración para compartir un mensaje que quedaría grabado en la memoria colectiva:

“Tenemos que decir esto y recuerden, solo es un partido de fútbol americano, no importa quién gane o pierda. Una tragedia indescriptible ha sido confirmada por ABC News en Nueva York. John Lennon, a las afueras del edificio donde vivía, en el oeste de Nueva York, el más famoso, quizá, de los Beatles, recibió dos disparos por la espalda, fue trasladado al hospital Roosevelt y pronunciado muerto al llegar”, relató Cosell al aire.

El público, inmerso en la euforia del deporte, quedó en shock. Muchos telespectadores oyeron por primera vez sobre la muerte de Lennon gracias a una transmisión de la NFL, un hecho que ilustra el alcance y la influencia de Monday Night Football en la sociedad estadounidense.

Los New England Patriots y los Miami
Los New England Patriots y los Miami Dolphins se enfrentaron aquel 8 de diciembre de 1980 (foto: ABC/Captura)

Casualidades y protagonistas tras la noticia

La conexión entre la muerte de Lennon y la NFL fue posible por una cadena de casualidades. Alan Weiss, productor de ABC para la filial neoyorquina, había sufrido un accidente de moto esa misma noche y se encontraba precisamente en la sala de emergencias del hospital Roosevelt cuando una camilla entró apresurada, rodeada de médicos. Según relató Weiss en 2010, alcanzó a escuchar una frase sobrecogedora: “¿Puedes creerlo? ¡John Lennon!”.

Aun herido, Weiss comprendió la magnitud del suceso y, sin dudar, utilizó el teléfono del hospital para contactar con sus superiores en la cadena. Gracias a esa llamada, la noticia fue enviada de manera urgente a la producción de ABC en Nueva York, desde donde se tomó la decisión de comunicar la noticia en directo, priorizando la gravedad del acontecimiento sobre la emoción deportiva del cierre del partido.

Resulta particularmente simbólico que fuera Howard Cosell quien diese a conocer el fallecimiento de Lennon. Seis años antes, en 1974, había entrevistado al ex Beatle durante otro Monday Night Football, en una conversación irrepetible que unió el mundo de la música y el deporte en horario de máxima audiencia.

Y, paradójicamente, sería el propio relator quien, en ese fatídico 8 de diciembre, informó al mundo sobre el asesinato de Lennon y declaró: “Una tragedia indescriptible... John Lennon... pronunciado muerto al llegar”.

Howard Cosell había entrevistado a
Howard Cosell había entrevistado a Lennon en una transmisión del Monday Football Night en 1974 (foto: ABC/Captura)

Una transmisión inolvidable

La noticia del asesinato de John Lennon paralizó la atención global, y su difusión a través de Monday Night Football marcó un hito en la historia de los medios estadounidenses. Por única vez, el deporte cedió su protagonismo a la cultura y la música, subrayando que existen momentos capaces de borrar los límites entre las pasiones colectivas.

La decisión de la cadena ABC y de sus periodistas de transmitir una noticia tan devastadora en medio de una fiesta deportiva produjo un impacto inmediato y, más de 40 años después, continúa siendo recordada como una de las interrupciones más trascendentes en la historia de la televisión.

