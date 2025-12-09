Deportes

Indignación en la NFL por una jugada antideportiva que podría ponerle fin a la carrera de una figura

Zach Ertz, de los Washington Commanders, debió abandonar el enfrentamiento ante los Minnesota Vikings luego de recibir un duro golpe por parte de Jay Ward

El violento tackle de Jay Ward a Zach Ertz que conmociona a la NFL

Durante el encuentro entre Washington Commanders y Minnesota Vikings por la Semana 14 de la NFL, el veterano ala cerrada Zach Ertz recibió un violento tackle en la rodilla derecha que podría significar el final de su carrera profesional. La acción, ocurrida en la recta final del tercer cuarto, conmocionó al público y al entorno de la liga, ya que Ertz, con 35 años y trece temporadas a cuestas, fue retirado del campo entre lágrimas y sin poder apoyar la pierna afectada.

La jugada se produjo cuando Ertz, en una segunda oportunidad con once yardas por avanzar, intentó recibir un pase de Marcus Mariota. El safety de los Vikings, Jay Ward, se acercó velozmente y conectó el hombro y el casco contra la rodilla de Ertz, que se encontraba en el aire tras saltar para captar el balón. La violencia del impacto dobló la pierna de Ertz y generó una reacción inmediata en sus compañeros. El quarterback Jayden Daniels se mostró visiblemente molesto, mientras que Mariota ofreció consuelo al lesionado en la camilla del carrito asistencial. Ertz rompió en llanto cuando fue retirado del terreno de juego y, al ser retirado rumbo al vestuario, se cubrió el rostro con una toalla.

La gravedad de la lesión fue tal que las primeras versiones apuntaron una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) y posibles daños colaterales en la articulación. El diagnóstico se confirmó este lunes, cuando una resonancia magnética certificó la rotura del mismo ligamento en la rodilla derecha. Según señaló ESPN, esta clase de lesiones suelen requerir largas recuperaciones y, considerando la edad del deportista y la exigencia física de la posición, dejaron entrever que este podría haber sido su último partido en la NFL.

Frente a este escenario, fanáticos de los Commanders utilizares las redes para pedirle a la liga de fútbol americano la suspensión de Ward, ya que destacaron que fue una jugada antideportiva por parte del jugador de los Vikings.

Zach Ertz sufrió una lesión
Zach Ertz sufrió una lesión que podría marcar el final de su carrera (AP Photo/Abbie Parr)

Washington emitió un comunicado oficial en X (antes Twitter), en el que informó: “El entrenador en jefe Dan Quinn confirmó que el ala cerrada Zach Ertz sufrió una lesión que puso fin a su temporada en el partido de ayer. Le deseamos al 86 una recuperación saludable”. El propio jugador, hasta el momento, no ha expresado públicamente si piensa intentar regresar a la actividad profesional ni cuál es el plazo estimado para volver a entrenar.

El golpe aplicado por Jay Ward no fue castigado con penalización por los árbitros. La jugada fue objeto de debate, especialmente a raíz del auge de lesiones similares en los últimos años dentro de la liga. El entrenador en jefe de Minnesota, Kevin O’Connell, defendió públicamente a Ward: “Odio ver que pasen esas cosas. Solo pensando en las reglas con las que juegan estos defensores, sé con certeza que no hubo mala intención en esa jugada. Las cosas están pasando rápido ahí fuera, hay que estar muy atentos a dónde están la cabeza y el cuello de los jugadores en esas jugadas”. O’Connell agregó que el hecho de que Ertz estuviera en el aire hizo que el rango de impacto fuera diferente al de otras lesiones en las que el pie del afectado está plantado en el suelo: “Siempre animo a la gente, cuando están en el campo, a que se fijen en lo violento y rápido que es el partido, porque simplemente detestas ver cosas así. Es lo peor de nuestro juego”.

La desazón de Zach Ertz
La desazón de Zach Ertz tras ser retirado del campo (Credit: Jeffrey Becker-Imagn Images)

En lo deportivo, la lesión de Ertz se produjo en un duelo que terminó con victoria amplia de Minnesota Vikings por 31 a 0 sobre el conjunto capitalino. Ertz abandonó el partido cuando restaban 2 minutos y 10 segundos para finalizar el tercer cuarto. En la actual temporada, el ala cerrada acumulaba 49 recepciones para 493 yardas y cuatro touchdowns.

La trayectoria de Zach Ertz en la liga es una de las más destacadas de la última década. Seleccionado en la posición 35 del Draft 2013 de la NFL, pasó cerca de nueve temporadas en Philadelphia Eagles, donde conquistó un Super Bowl y se consolidó como uno de los alas cerradas más regulares del campeonato. Desde 2021, jugó en Arizona Cardinals y tuvo un breve paso por el equipo de prácticas de Detroit Lions antes de recalar en Washington Commanders, firmando en 2023 un contrato de un año valuado en casi 6,3 millones de dólares. A lo largo de su carrera ha sumado 775 recepciones, 8.088 yardas y 53 touchdowns.

O’Connell relató que tuvo un breve contacto con Ertz tras el partido, señalando: “Tuve la oportunidad de conectar un poco con Zach anoche, simplemente porque he tenido una relación con él, pero siempre lo he valorado muchísimo como jugador. Solo quería conectar con él un poco de forma informal”.

