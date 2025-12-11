Historias

Cómo un sueño y un piano al lado de la cama dieron origen a una de las canciones más famosas de The Beatles

Una mirada al origen íntimo de una de las melodías más influyentes del siglo XX y al proceso creativo que reveló una nueva faceta en la historia de The Beatles

Guardar
Paul McCartney compuso "Yesterday" tras soñar la melodía y tocarla en el piano junto a su cama en 1964

En una mañana de otoño de 1964 en Londres, Paul McCartney abrió los ojos con una melodía desconocida en la cabeza. Caminó directo al piano que tenía junto a su cama y dejó fluir, por primera vez, los acordes que pronto se convertirían en Yesterday. Sin saberlo todavía, acababa de dar el primer paso hacia una de las canciones más emblemáticas de The Beatles, compuesta entre la rutina cotidiana y recuerdos personales profundos, cuyo impacto musical traspasaría épocas, fronteras y generaciones.

La canción terminó con el nombre “Yesterday” luego de que McCartney escribiera varias letras de prueba, algunas sobre desayunos, como “Scrambled Eggs”. Durante un viaje a Portugal en 1965, el músico finalizó la letra tras un proceso creativo extenso. A partir de entonces, llevó la composición al estudio para grabarla en el quinto álbum de The Beatles, “Help!”.

Yesterday se lanzó al público en 1965 y rápidamente se posicionó en las principales listas, como el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Alcanzó éxito global y llamó la atención por su estructura musical, distinta al estilo habitual del grupo en esa época.

La inspiración de "Yesterday" proviene
La inspiración de "Yesterday" proviene de la pérdida de la madre de McCartney, un hecho clave en su juventud REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

El impacto emocional y la búsqueda de identidad

Según Paul McCartney, la inspiración detrás de la canción proviene de la pérdida de su madre en 1956, cuando él tenía 14 años. El músico reveló en su podcast “McCartney: A Life in Lyrics” que esta experiencia marcó su juventud y permaneció en su memoria, influyendo en la composición. Aunque al principio negó que la letra aludiera a ese episodio, luego admitió que el duelo se reflejaba en frases como “Why’d she have to go? I don’t know, she wouldn’t say”.

De acuerdo con Jot Down Cultural Magazine, el proceso de escritura incluyó colaboración e intercambio con John Lennon. Si bien la autoría oficial menciona a ambos, el aporte de Lennon se limitó a sugerir que el título fuese una sola palabra. McCartney repasó la melodía repetidas veces, incluso en los sets de rodaje de la película “Help!”, donde el director le demandó terminar la canción para evitar que el piano interfiriera en la producción.

La relación con John Lennon tuvo momentos de tensión debido a la acreditación de la canción. El público asumió inicialmente que Lennon participó activamente en la composición y surgieron debates internos sobre el orden de los nombres en los créditos. McCartney propuso modificarlo, pero su pedido no prosperó.

La canción "Yesterday" se grabó
La canción "Yesterday" se grabó para el álbum "Help!" y se lanzó en 1965, alcanzando éxito global inmediato (EFE)

De acuerdo con el sitio oficial de Guinness World Records, Yesterday figura entre las canciones más versionadas de la historia, con más de tres mil interpretaciones registradas por artistas tan diversos como Ray Charles, Frank Sinatra y Elvis Presley. BMI reportó que la pieza acumuló más de siete millones de reproducciones en radio y televisión durante el siglo XX, y Forbes la describió como una de las canciones más rentables para su autor.

Yesterday representa una excepción dentro del catálogo de The Beatles por su estructura íntima, basada exclusivamente en guitarra acústica y la voz de McCartney. El sello británico Parlophone no vio potencial comercial en el lanzamiento de la canción como sencillo, pero la discográfica estadounidense Capitol Records decidió publicarla, impulsando así su éxito tanto en América como en Europa.

Las críticas a la canción y su alcance

Según Biography.com, John Lennon reconoció el valor de las letras, aunque expresó que la composición no ofrecía una resolución clara sobre el desenlace de la historia narrada. Pese a los comentarios, la canción mantiene vigencia entre músicos, críticos y público. Los rankings de MTV y Rolling Stone la posicionan entre las canciones más influyentes del siglo XX.

"Yesterday" destaca por su estructura
"Yesterday" destaca por su estructura musical íntima, basada en guitarra acústica y la voz de McCartney, diferente al estilo de The Beatles (AP Foto)

El estreno de Yesterday también consolidó el perfil de Paul McCartney como compositor individual y aportó una nueva dirección a la trayectoria de The Beatles. Este tema demostró la capacidad de la banda para reinventarse, y preparó el terreno para la etapa de mayor experimentación musical, que llegó entre 1966 y 1970.

Su legado continúa y atraviesa generaciones. Su vigencia se refleja en las interpretaciones constantes y la presencia en diferentes listas y reconocimientos musicales. La historia detrás de la creación enfatiza el proceso artesanal y emocional que definió el trabajo de McCartney y su impacto duradero en la cultura popular.

Temas Relacionados

YesterdayThe BeatlesPaul McCartneyJohn LennonNewsroom BUE

Últimas Noticias

Holocausto, horror y supervivencia: la estremecedora vida de Władysław Szpilman, el músico que inspiró la película El Pianista

Cada 11 de diciembre se recuerda la historia de este artista que, tras el dominio alemán, logró reencontrarse con su piano. Cómo pequeños gestos de humanidad logran brindar esperanza en los contextos más extremos

Holocausto, horror y supervivencia: la

El altísimo precio que pagó el rey Eduardo VIII para estar con la mujer que amaba: la abdicación más resonante del siglo XX

Su romance con la norteamericana Wallis Simpson desafió a la corona británica y provocó el rechazo del establishment, hasta obligarlo a abdicar. La decisión los condenó a un exilio tan glamoroso como polémico, marcado por desplantes familiares, sospechas políticas y un legado que aún divide opiniones

El altísimo precio que pagó

La absurda muerte de Joshua Maddux: las dudas de la familia y la lenta agonía del joven atascado en una chimenea

El joven había desaparecido en 2008. Su cuerpo fue hallado 7 años después en una casa abandonada del bosque en Woodland Park, Colorado

La absurda muerte de Joshua

La inspiradora lucha de la activista pakistaní de 17 años que se convirtió en la persona más joven en recibir el Nobel de la Paz

En diciembre de 2014, Malala Yousafzai se consagró en la persona de menor edad en recibir el galardón. Desafió el miedo y la violencia para defender un derecho fundamental: el acceso a la educación

La inspiradora lucha de la

El día que “Bernie” Madoff fue denunciado por sus hijos y detenido por cometer la mayor estafa financiera de la historia

El famoso financista fue apresado el 11 de diciembre de 2008, acusado de ser el ideólogo y ejecutor de una serie de maniobras que provocaron un agujero de casi 65.000 millones de dólares en 4.800 cuentas que afectaban a 27.300 clientes de 122 países

El día que “Bernie” Madoff
DEPORTES
El “plantel B”: los 26

El “plantel B”: los 26 futbolistas de Boca Juniors que volverán al club luego de sus préstamos

El argentino Kevin Vallejos afrontará un desafío que puede dar un giro a su carrera en la UFC: “Tengo miedo, no subimos a jugar”

De soñar con llegar a la F1 al ritual secreto para que su hijo sea campeón: la asombrosa historia de la madre de Max Verstappen

Jornada clave en Las Finales: se confirmaron los cruces de semifinales en ambas ramas

El análisis del jefe de Mercedes sobre el Alpine de Franco Colapinto que genera ilusión para el 2026 en la F1

TELESHOW
Silvina Escudero: “Estoy rota por

Silvina Escudero: “Estoy rota por dentro”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la despedida que llegó luego de versiones de enojo y conflictos

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron imágenes inéditas del día de su casamiento: baile, juegos y besos

Nancy Duplaa y Pablo Echarri, juntos y enamorados en Río de Janeiro tras más de dos décadas de amor

La reacción de Moria Casán al ver las fotos de Cecilia Roth caracterizada en su biopic: “Personalmente es más impactante”

INFOBAE AMÉRICA

Los Simpson y la historia

Los Simpson y la historia del episodio que tenía un final alternativo “inédito” escondido en un parque de atracciones

“El regalo prometido”: la trágica vida de los protagonistas del clásico navideño protagonizado por Arnold Schwarzenegger

María Corina Machado visitó el Parlamento de Noruega: “El mundo nos apoya y no estamos solos”

El Ejército de Honduras prometió garantizar la transición presidencial cuando se conozcan los resultados oficiales del CNE

Al menos 22 muertos en los nuevos choques fronterizos entre Tailandia y Camboya, en medio de la expectativa por el llamado de Trump