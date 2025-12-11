Cómo un sueño y un piano al lado de la cama dieron origen a una de las canciones más famosas de The Beatles

Paul McCartney compuso "Yesterday" tras soñar la melodía y tocarla en el piano junto a su cama en 1964

En una mañana de otoño de 1964 en Londres, Paul McCartney abrió los ojos con una melodía desconocida en la cabeza. Caminó directo al piano que tenía junto a su cama y dejó fluir, por primera vez, los acordes que pronto se convertirían en Yesterday. Sin saberlo todavía, acababa de dar el primer paso hacia una de las canciones más emblemáticas de The Beatles, compuesta entre la rutina cotidiana y recuerdos personales profundos, cuyo impacto musical traspasaría épocas, fronteras y generaciones.

La canción terminó con el nombre “Yesterday” luego de que McCartney escribiera varias letras de prueba, algunas sobre desayunos, como “Scrambled Eggs”. Durante un viaje a Portugal en 1965, el músico finalizó la letra tras un proceso creativo extenso. A partir de entonces, llevó la composición al estudio para grabarla en el quinto álbum de The Beatles, “Help!”.

Yesterday se lanzó al público en 1965 y rápidamente se posicionó en las principales listas, como el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Alcanzó éxito global y llamó la atención por su estructura musical, distinta al estilo habitual del grupo en esa época.

La inspiración de "Yesterday" proviene de la pérdida de la madre de McCartney, un hecho clave en su juventud REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

El impacto emocional y la búsqueda de identidad

Según Paul McCartney, la inspiración detrás de la canción proviene de la pérdida de su madre en 1956, cuando él tenía 14 años. El músico reveló en su podcast “McCartney: A Life in Lyrics” que esta experiencia marcó su juventud y permaneció en su memoria, influyendo en la composición. Aunque al principio negó que la letra aludiera a ese episodio, luego admitió que el duelo se reflejaba en frases como “Why’d she have to go? I don’t know, she wouldn’t say”.

De acuerdo con Jot Down Cultural Magazine, el proceso de escritura incluyó colaboración e intercambio con John Lennon. Si bien la autoría oficial menciona a ambos, el aporte de Lennon se limitó a sugerir que el título fuese una sola palabra. McCartney repasó la melodía repetidas veces, incluso en los sets de rodaje de la película “Help!”, donde el director le demandó terminar la canción para evitar que el piano interfiriera en la producción.

La relación con John Lennon tuvo momentos de tensión debido a la acreditación de la canción. El público asumió inicialmente que Lennon participó activamente en la composición y surgieron debates internos sobre el orden de los nombres en los créditos. McCartney propuso modificarlo, pero su pedido no prosperó.

La canción "Yesterday" se grabó para el álbum "Help!" y se lanzó en 1965, alcanzando éxito global inmediato (EFE)

De acuerdo con el sitio oficial de Guinness World Records, Yesterday figura entre las canciones más versionadas de la historia, con más de tres mil interpretaciones registradas por artistas tan diversos como Ray Charles, Frank Sinatra y Elvis Presley. BMI reportó que la pieza acumuló más de siete millones de reproducciones en radio y televisión durante el siglo XX, y Forbes la describió como una de las canciones más rentables para su autor.

Yesterday representa una excepción dentro del catálogo de The Beatles por su estructura íntima, basada exclusivamente en guitarra acústica y la voz de McCartney. El sello británico Parlophone no vio potencial comercial en el lanzamiento de la canción como sencillo, pero la discográfica estadounidense Capitol Records decidió publicarla, impulsando así su éxito tanto en América como en Europa.

Las críticas a la canción y su alcance

Según Biography.com, John Lennon reconoció el valor de las letras, aunque expresó que la composición no ofrecía una resolución clara sobre el desenlace de la historia narrada. Pese a los comentarios, la canción mantiene vigencia entre músicos, críticos y público. Los rankings de MTV y Rolling Stone la posicionan entre las canciones más influyentes del siglo XX.

"Yesterday" destaca por su estructura musical íntima, basada en guitarra acústica y la voz de McCartney, diferente al estilo de The Beatles (AP Foto)

El estreno de Yesterday también consolidó el perfil de Paul McCartney como compositor individual y aportó una nueva dirección a la trayectoria de The Beatles. Este tema demostró la capacidad de la banda para reinventarse, y preparó el terreno para la etapa de mayor experimentación musical, que llegó entre 1966 y 1970.

Su legado continúa y atraviesa generaciones. Su vigencia se refleja en las interpretaciones constantes y la presencia en diferentes listas y reconocimientos musicales. La historia detrás de la creación enfatiza el proceso artesanal y emocional que definió el trabajo de McCartney y su impacto duradero en la cultura popular.