Historias

La foto acertijo: ¿Quién es este niño, hijo de artistas famosos que conquistó el pop romántico latino?

Criado por su madre y su abuela, encontró en la música su destino desde chico y alcanzó la fama muy joven, mientras cargaba con una ausencia que lo marcaría durante años

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foto acertijo Cristian Castro
A corta edad supo que quería ser cantante (Captura de video)

Nació el 8 de diciembre de 1974 en la Ciudad de México con una sorpresa desde el primer momento: su madre, una reconocida actriz, esperaba una nena. Al menos eso le había confirmado la obstetra. Ella ya tenía los escarpines rosa tejidos preparados y un nombre femenino elegido.

Su padre era Fernando Manuel Alfonso Gómez Valdés, conocido en el mundo del espectáculo como el Loco Valdés, un comediante de gran popularidad, hermano de Ramón Valdés, el famoso Don Ramón de El Chavo del 8. Cuando la actriz quedó embarazada, Valdés estaba casado y no estuvo a su lado. Él tenía 30 años y ella, tan solo 17. Por esa razón, la madre decidió inscribir al recién nacido con su propio apellido. La abuela materna, furiosa, expulsó a Valdés de sus vidas.

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La infancia del futuro artista transcurrió lejos de su padre. Su madre pasaba largas jornadas fuera de casa por su trabajo, de modo que su abuela materna, "Mamá Dolores", fue muy importante en su crianza.

Desde los cuatro años se familiarizó a las cámaras: primero en una publicidad en televisión, después en la famosa telenovela El derecho de nacer, que protagonizaba su madre. A los seis años ya cantaba y popularizó la canción “El pollito feliz”.

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La etapa escolar fue problemática. Odiaba las Matemáticas, se portaba mal y lo expulsaron de varias escuelas. Sus compañeros se burlaban de él por las cejas pobladas de su padre. “Me daba vergüenza”, confesó. También sentía lo mismo por las fotos sensuales de su madre que circulaban entre los chicos.

En sexto grado formó una banda de rock con el hijo de Armando Manzanero, el del cantante Enrique Guzmán y el nieto del cineasta Carlos Amador. “Yo cantaba, éramos heavies. Pero llegó el momento de estar con una chica a los 15 y ella me inyectó a Luis Miguel“, recordó. El rock quedó atrás y el pop romántico tomó su lugar.

Cuando le dijo a su madre que quería ser cantante, ella lo apoyó sin dudar, pero quiso que entendiera que nada sería fácil. Le había regalado un auto lujoso y le exigió que lo vendiera para financiar los gastos del primer disco. “Lo que más me gusta de mi mamá es que sea una mujer tan fuerte y trabajadora. Que me haya criado sola y sin la ayuda de un hombre. Nunca lloró delante de mí. La amo y es hermosa”, declaró en una oportunidad.

Su primera aparición como cantante fue en el concurso infantil “Juguemos a Cantar” en 1984, aunque no llegó a la final por su corta edad.

La carrera profesional despegó en 1992 con el lanzamiento de su primer álbum, Agua Nueva, a los 18 años, que obtuvo una nominación al Grammy al mejor álbum latino. Al año siguiente, “Nunca voy a olvidarte” alcanzó el primer lugar del Hot Latin Tracks de Billboard, y el artista se convirtió en un ídolo adolescente en toda América Latina y España.

Al cumplir la mayoría de edad se compró una casa en Ciudad de México y otra en Miami, y se lo solía ver al volante de motos de alta cilindrada y varias Ferrari. En esa época, se acercó a las drogas: “Tenía muchos amigos y todos comenzaron a probar. Mi curiosidad estaba latente y se presentó la oportunidad. Pero fue una curiosidad que me hizo mucho daño”, relató.

La ausencia paterna fue una herida que tardó décadas en cicatrizar. “Fue frustrante no tener contacto con un señor que era público. Sentí que no era un hijo deseado”, contó en el programa Podemos Hablar en 2019. Fue el nacimiento de su primera hija, Simone, lo que lo impulsó a buscarlo: necesitaba escuchar “su versión de las cosas, ver en sus ojos qué había pasado”.

“Recién lo conocí a los 30 años. Ya era un artista reconocido yo. En esa época superé los miedos que tenía y me enteré que todo fue culpa de mi abuela”,aseguró. Al verlo, reconoció en sus gestos y sus manos un reflejo de los propios. “Quería que él más o menos me dijera, verdad o mentira, pero lo hizo muy cariñosamente e hicimos una amistad y una relación bonita de papá e hijo que eran amigos”, agregó.

El cantante es el duodécimo hijo de su padre, dato que procesa con gratitud: “Si no fuera un poco loco y no tuviera 12 hijos yo no hubiera nacido”, dijo en una entrevista en Infobae. En ese momento, Valdés tenía 90 años y, según contó su hijo, fumaba marihuana. La madre del artista se emocionó al ver a los dos juntos por primera vez.

A lo largo de su trayectoria, el artista lleva vendidos más de 12 millones de discos, con decenas de sencillos en los primeros puestos de las listas latinas y colaboraciones con figuras como Vicente Fernández, José José y Juan Gabriel, a quienes dedicó álbumes de tributo que encabezaron las listas de Billboard. En la actualidad, rompe con los estereotipos impuestos por la industria de la música y cultiva una imagen relajada. Estaba viviendo en Buenos Aires, pero decidió instalarse en Punta del Este por motivos de seguridad. En declaraciones a la prensa argentina, explicó: “Me mudé a la Argentina, pero me asaltaron un poquito. Me fui a Uruguay y ahora estoy viviendo en Punta del Este”.

Respuesta: el chico de la foto es Cristian Castro.

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La foto acertijoCristian Castro

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