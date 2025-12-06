Historias

Quién fue Dorothea Puente, la casera que drogaba a sus inquilinos, los asesinaba y enterraba en el jardín de su pensión

Una mujer de apariencia intachable llevó adelante una red de crímenes durante años en California, aprovechándose de personas en situación de vulnerabilidad

Guardar
Dorothea Puente administró una pensión
Dorothea Puente administró una pensión en Sacramento donde asesinó y enterró a sus inquilinos en el jardín (Policía de California)

Dorothea Puente abrió las puertas de su pensión en Sacramento, California, Estados Unidos, con una sonrisa amable y modales impecables, ganándose la confianza de vecinos y autoridades. Sin embargo, detrás de esa fachada atenta, tejió una red de crímenes que marcarían para siempre a la ciudad. Los asesinatos finalmente salieron a la luz el 7 de noviembre de 1988, cuando la policía desenterró varios cuerpos en su jardín.

Su historial criminal comenzó en 1948, cuando fue arrestada por falsificar cheques. Más adelante, acumuló condenas por dirigir un burdel y cometer fraudes.

A pesar de estos antecedentes, Puente logró transformarse en una figura aparentemente respetable dentro de la comunidad. Administraba su casa como pensión para enfermos y ancianos con gestos de amabilidad. Así ofrecía techo a personas en situación vulnerable, principalmente adultos mayores con problemas sociales o económicos.

La casera utilizó sedantes como
La casera utilizó sedantes como flurazepam para incapacitar a sus víctimas antes de matarlas y apropiarse de sus bienes Foto: Policía Sacramento

De acuerdo con testimonios recogidos por la policía, la relación con sus inquilinos parecía cordial y desinteresada.

Sin embargo, los primeros indicios de delitos graves surgieron en 1982, cuando fue condenada por robo a tres personas: Malcolm McKenzie, Ruth Munroe y Dorothy Osborne.

Dos de ellos sobrevivieron, pero Ruth Munroe murió por intoxicación, un hecho inicialmente atribuido a causas naturales y luego determinado como homicidio. Durante su tiempo en prisión, Puente inició una relación con Everson Gillmouth, quien se convirtió en una de sus próximas víctimas.

El caso de Dorothea Puente
El caso de Dorothea Puente salió a la luz en 1988 tras el hallazgo de varios cuerpos en su residencia de California (Captura de video)

Las marcas de una doble vida

Según datos recopilados en investigaciones posteriores, la infancia de Puente estuvo marcada por abusos, abandono y la orfandad. Sus padres murieron cuando tenía nueve años, después de atravesar problemas de alcoholismo y violencia doméstica.

De acuerdo con fuentes especializadas, sufrió maltratos en un orfanato tras perder a su familia biológica y esto tuvo efectos duraderos en su desarrollo.

Con el paso de los años, Dorothea fue adoptando múltiples identidades y se casó varias veces. Según los archivos judiciales y reportajes contemporáneos recopilados por BBC, utilizó diferentes alias para evadir a la justicia y engañar a quienes la rodeaban.

Puente tenía antecedentes por falsificación
Puente tenía antecedentes por falsificación de cheques, robo y fraude antes de convertirse en asesina serial (Policía de Sacramento)

Siguiendo el rastro del horror

Al salir de prisión, Puente reinició su actividad delictiva en la misma residencia. Según la investigación judicial, administraba sustancias sedantes a sus víctimas antes de asesinarlas.

Luego, se apropiaba de sus posesiones y cobraba sus cheques de la seguridad social. Las autoridades estimaron que mató a nueve personas, aunque solo recibió condena por tres homicidios.

En 1988, un antiguo inquilino alertó a la policía sobre desapariciones sospechosas. La investigación llevó a los agentes a registrar el patio de la pensión. Excavaciones en el lugar revelaron los restos de varias víctimas. Ni la comunidad ni los servicios sociales, hasta ese momento, sospecharon de su implicación directa.

Las investigaciones policiales, detalladas por BBC, revelaron que Puente utilizaba distintas combinaciones de medicamentos, como flurazepam y otros sedantes, para incapacitar a sus víctimas antes de asesinarlas.

El juicio comenzó en octubre
El juicio comenzó en octubre de 1992 con más de 150 testigos y 3.500 páginas repletas de evidencias y pruebas. Foto: Captura Video/ Policía Sacramento

De acuerdo con los registros judiciales, los agentes encontraron un ambiente meticulosamente ordenado en la pensión, mientras que los restos humanos permanecían ocultos bajo tierra, en fosas comunes improvisadas en el jardín trasero.

Dorothea intentó escapar con una identidad falsa, pero la detuvieron tres días después en un motel de Los Ángeles. Durante el juicio, expertos psiquiátricos debatieron sobre su estado mental y motivaciones.

La fiscalía sostuvo que el móvil era exclusivamente económico. De acuerdo con los informes periciales, no mostró señales de arrepentimiento por los hechos cometidos.

El tribunal la condenó a cadena perpetua, renunciando a solicitar la pena de muerte. Pasó sus últimos 18 años en prisión y murió en 2011 a los 82 años. El caso de Puente sigue llamando la atención por el contraste entre su imagen pública y sus crímenes.

De acuerdo con Crime+Investigation, la investigación sobre la “Casa de la Muerte” evidenció la debilidad de los sistemas de control social frente a personas carismáticas y manipuladoras.

Temas Relacionados

Dorothea PuenteAsesinatosSacramentoEstados UnidosLos ÁngelesCrimenesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Wilfred Owen: el escritor que transformó la poesía desde las trincheras de la guerra

El nacimiento, la forja y su caída resumen la travesía de una generación marcada por el horror, cuya voz poética resiste el olvido y sigue interpelando al presente

Wilfred Owen: el escritor que

El día que secuestraron al hijo de Frank Sinatra: un plan torpe, un rescate millonario y un país en vilo

Una irrupción nocturna en un hotel de Lake Tahoe desencadenó horas de tensión, maniobras oficiales contrarreloj y una operación que expuso la fragilidad de la seguridad en pleno auge del espectáculo estadounidense

El día que secuestraron al

¿Existió Sherlock Holmes?: La historia de Joseph Bell, el cirujano que inspiró al famoso detective

El trabajo de un escocés revolucionó la práctica clínica y sirvió de modelo para el detective más famoso de la literatura

¿Existió Sherlock Holmes?: La historia

San Nicolás de Bari, el hombre que dio origen a Papá Noel y recuerda que la verdadera dádiva está en la caridad que transforma vidas

Dueño de una generosidad por la que destacaba desde niño, su episcopado fue un torbellino de filantropía y milagros, tejiendo la tela de la que saldría, siglos después, el manto rojo de Santa Claus. Su vida, sus obras y legado; y cómo las leyendas y el marketing lo transformaron en un ícono a las antípodas de lo que pregonaba

San Nicolás de Bari, el

La foto acertijo: ¿Quién es esta niña catalana con actitud de rockstar junto a su inseparable hermana mayor?

Con su abuela miraba películas de Lola Flores y Carmen Sevilla. Con su hermana mayor, hacían coreografías de los éxitos de Ricky Martin. Su padre advirtió que su hija tenía un talento especial para el arte y no se equivocó. Baila desde los 4, toca la guitarra desde los 9 y canta desde los 10

La foto acertijo: ¿Quién es
DEPORTES
El Inter Miami de Lionel

El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de la MLS ante Vancouver Whitecaps: hora, TV y todo lo que hay que saber

Antes de la clasificación, Franco Colapinto tuvo una preocupante actuación en la última práctica libre del GP de Abu Dhabi

Detuvieron a un compañero de Mauro Icardi en el Galatasaray en medio del escándalo que sacude al fútbol de Turquía

Los datos más curiosos del trofeo de la Copa del Mundo y por qué ya no se lo puede quedar una Federación

Diego Flores, el campeón récord del ajedrez argentino: “Quiero ganar todo lo que juego, pero nunca podré compararme con Najdorf”

TELESHOW
Espíritu de cuento de hadas,

Espíritu de cuento de hadas, clima hogareño y el rol de Rufina: así será la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Carlos Casella, de los años de under con El Descueve a la química en escena con Griselda Siciliani: “Siempre me dejaron volar”

De la temporada teatral en Carlos Paz al altar: Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellan su historia de amor en Córdoba

Anamá Ferreira en Mis Virales: “No sé qué les pasa a los hombres, todas mis citas fueron fallidas”

Priscila Crivocapich habló de los rumores de crisis con Roberto García Moritán: “No quiero que me pregunten cosas personales”

INFOBAE AMÉRICA

Quién es Luana Lopes Lara,

Quién es Luana Lopes Lara, la brasileña que se convirtió en la multimillonaria más joven del mundo

Qatar advirtió que el alto el fuego en Gaza “está en un momento crítico”

Wilfred Owen: el escritor que transformó la poesía desde las trincheras de la guerra

El hit que pudo no ser de Britney: la increíble travesía de “Toxic” antes de llegar a sus manos

El caso del joven que fue devorado por un león revela el drama de las enfermedades mentales en Brasil