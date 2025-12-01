Historias

El vaquero que inspiró a John Wayne y salvó al Longhorn: la leyenda de Milby Butler

A comienzos del siglo XX, el trabajo silencioso de un ranchero tejano evitó la desaparición de uno de los grandes símbolos del sur de Estados Unidos, dejó una huella en la ganadería regional e incluso inspiró la imagen del vaquero que Hollywood inmortalizó

Milby Butler rescató al longhorn texano de la extinción y consolidó su linaje como símbolo de Texas y la cultura estadounidense (League City)

Nacido en League City, Texas, en 1889, Milby Butler desempeñó un papel fundamental al rescatar al longhorn texano, símbolo del estado y del espíritu estadounidense. Durante la primera mitad del siglo XX, gracias a su trabajo incansable y pasión por la ganadería, evitó la extinción de una de las razas bovinas más emblemáticas de Estados Unidos.

En la década de 1930, Butler tomó la decisión de proteger a los pocos longhorns puros que quedaban en Texas. Su labor fue clave para conservar esta raza, utilizada tradicionalmente en la ganadería y reconocible por sus cuernos imponentes.

El esfuerzo individual de Butler se sumó a la misión de su familia, los Butler de League City, quienes construyeron una tradición ganadera única que aún persiste en la memoria del estado texano.

El entorno de Butler, dominado por extensas praderas entre Houston y Galveston, sirvió como espacio para que los longhorns recobraran fuerza. Según investigaciones históricas, estos animales casi desaparecieron a comienzos del siglo XX. Solo la intervención de algunos rancheros permitió su supervivencia, entre ellos Butler, quien creó uno de los linajes más reconocidos de la raza.

El rancho OT de la familia Butler en League City fue clave en la preservación del ganado longhorn y la tradición ganadera local (Wikimedia)

El legado familiar y la figura de Milby Butler

George Washington Butler, padre de Milby, llegó a Texas en 1855 desde Luisiana. Se estableció cerca del lago Clear, donde fundó un rancho conocido por la marca OT.

La familia Butler rápidamente se convirtió en referencia de la ganadería local. George Washington participó activamente en la comunidad: fue director de correos, comisionado del condado y construyó la primera escuela de League City. También impulsó la siembra de robles vivos que aún embellecen las calles de la ciudad.

Milby Butler heredó el rancho OT y su pasión por el ganado. A diferencia de sus hermanos, dedicó su vida a la ganadería, centrando su trabajo en el longhorn texano. Se destacó por su destreza en el manejo del ganado y su reputación como experto tirador.

John Wayne se inspiró en Milby Butler para su personaje de vaquero en 'El Álamo', reforzando el mito del vaquero tejano (Wikimedia)

Durante la filmación de El Álamo en 1960, John Wayne buscó referencias para componer su personaje de vaquero tejano. Milby Butler colaboró en la producción y se convirtió en inspiración directa para el actor.

En ese sentido, Wayne llegó a considerarlo un modelo auténtico del vaquero estadounidense, lo que fortaleció la leyenda que rodea a Butler y al longhorn.

La búsqueda de la “vaca perfecta” llevó a Butler a seleccionar y criar ejemplares de mayor resistencia. Intercambió animales y seleccionó aquellas características que consideraba esenciales para preservar la raza. Su obsesión por los cuernos largos y retorcidos dio origen al distintivo “color Butler”, una variación blanco y rojo que aún hoy distingue a muchos ejemplares.

Milby Butler no vendía su ganado longhorn con facilidad. Consideraba que estos animales representaban un valor incalculable y debían protegerse de la extinción. Esta filosofía lo llevó a mantener una de las mejores líneas de longhorns de Texas durante décadas.

El actor estadounidense John Wayne con su característica indumentaria de cowboy. EFE/ARCHIVO

La muerte de Milby Butler, en 1971, marcó el final de una época. Buena parte de su ganado fue sacrificado, aunque algunos ejemplares sobrevivieron gracias a otros ganaderos. Dicho linaje continúa presente en muchos ranchos texanos contemporáneos.

El Proyecto Longhorn y la pervivencia de una tradición

De acuerdo con el Proyecto Longhorn del Centro Espacial Johnson de la NASA, la visión de Milby Butler influyó directamente en iniciativas de conservación del longhorn. La organización, sin fines de lucro, promueve la educación agrícola y científica en Houston y sus alrededores, permitiendo que estudiantes y visitantes conozcan de cerca este ícono texano.

En la actualidad, los visitantes del Centro Espacial Johnson pueden observar longhorns pastando cerca de un cohete Saturno V, imagen insólita que une el pasado ganadero con la innovación espacial.

La colaboración entre el distrito escolar local, organizaciones ganaderas y la NASA sostiene la misión de preservación del longhorn y su importancia educativa para las nuevas generaciones.

El longhorn texano, rescatado por Milby Butler, sigue siendo un emblema de fuerza, aventura y tradición en ranchos y museos del sur de Estados Unidos (Wikimedia)

El Edificio Butler, construido en 1909, permanece como testimonio del legado familiar en League City. Albergó múltiples servicios públicos y comerciales, y actualmente funciona como salón de eventos, manteniendo vivo el espíritu de la familia Butler.

Según la Sociedad Histórica de League City, el aporte de Butler y su familia se refleja en múltiples espacios de la ciudad, desde murales hasta exposiciones permanentes. Los visitantes pueden descubrir la historia de los longhorns y el impacto que estos pioneros tuvieron en la región.

La figura de Milby Butler representa el cruce entre realidad y mito en la historia estadounidense. Su trabajo no solo rescató a una raza emblemática, sino que también inspiró la imagen del vaquero que Hollywood popularizó en el siglo XX. El legado de los Butler sigue vivo en los campos, museos y calles de Houston y sus alrededores, donde el longhorn continúa evocando aventuras, fuerza y determinación.

