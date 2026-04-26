La historia del científico del Renacimiento que desafió la lógica y catalogó dragones junto a animales reales

Ulisse Aldrovandi unió el método científico y la fascinación por lo inexplicado, sentando bases del conocimiento europeo moderno (AP)

La obra de Ulisse Aldrovandi fusionó método minucioso y apertura a lo inexplicable, definiendo una etapa única del conocimiento europeo. La figura de este naturalista italiano del Renacimiento representa el cruce entre el avance científico y la creencia en lo sobrenatural.

Su trabajo consistió en catalogar tanto especies reales como criaturas fantásticas, reflejando el espíritu exploratorio de su época, de acuerdo con la revista científica National Geographic. Monstruos y dragones ocuparon un lugar central junto a la zoología tradicional en su empeño científico.

Ulisse Aldrovandi fue un pionero que aspiró a registrar todos los seres del mundo natural, desde animales y plantas hasta monstruos y dragones, convencido de que debían estudiarse como cualquier otra especie. Reconocido por su método riguroso y su apertura a lo desconocido, simboliza el paso del pensamiento medieval a la ciencia moderna.

El naturalista italiano catalogó tanto especies reales como criaturas fantásticas, reflejando el espíritu exploratorio del Renacimiento

Aldrovandi nació en Bolonia y estudió en universidades como la Universidad de Bolonia y Padua, con formación en Derecho, Letras, Matemáticas, Filosofía y Medicina. Su mentor fue Luca Ghini, quien había fundado el primer jardín botánico en Pisa y lo guió en sus primeras investigaciones de campo.

Inspirado por Ghini y tras realizar expediciones por los Alpes, Roma, Ferrara, Florencia, Mantua y Verona, Aldrovandi creó su propio herbolario reuniendo una muestra diversa de aves, reptiles, peces, minerales y plantas. Simultáneamente recolectaba e intercambiaba información científica con otros naturalistas destacados como Calzolari, Cortuso, Rondelet y Gessner, lo que favoreció un dinámico intercambio intelectual en el marco del Renacimiento.

A partir de 1561, Aldrovandi se consolidó como referente europeo en historia natural y fundó uno de los primeros jardines botánicos públicos (AP)

En 1561, la Universidad de Bolonia le concedió la cátedra de historia natural. Desde entonces, Aldrovandi se consolidó como uno de los naturalistas europeos más influyentes. En 1568, fundó un jardín botánico público donde sus discípulos podían aprender a través de la observación directa de especies vivas.

Además, reunió en su museo personal alrededor de 18.000 muestras naturales, estableciéndose como referente en técnicas de disecado vegetal y desarrollo de taxidermia animal, según lo documenta National Geographic.

El legado científico de Ulisse Aldrovandi

Aldrovandi elaboró una obra enciclopédica monumental, estructurada en tratados que se publicaron tanto en vida como tras su muerte. Sus principales estudios incluyeron aves (tres volúmenes entre 1599 y 1603), insectos (1602), animales marinos como moluscos y crustáceos (1605), peces y cetáceos (1613), y cuadrúpedos ovíparos y vivíparos, incluyendo mamíferos (1621).

Cada tratado se distingue por describir la anatomía, hábitos alimenticios, formas de reproducción y hábitats de las especies, instaurando un modelo para el desarrollo posterior de la historia natural. Su investigación botánica culminó en un tratado póstumo publicado en 1667, consolidando su impacto en la tradición científica italiana.

Las criaturas fantásticas en la obra de Aldrovandi

Su obra enciclopédica incorporó tratados sobre aves, insectos, moluscos, peces, cetáceos y mamíferos, que influyeron en la historia natural (AP)

Pese a su vocación científica, Aldrovandi dedicó dos tratados a monstruos y dragones, temas propios del imaginario medieval. En dichas obras, aplicó la misma sistematicidad descriptiva que empleaba para los estudios de animales reales, indica National Geographic.

La circulación de estos textos entre académicos demuestra cómo el interés por comprender la naturaleza podía incluir lo desconocido y lo inexplicado dentro de enfoques sistemáticos y observacionales.

Aldrovandi dedicó tratados a monstruos y dragones, demostrando cómo la ciencia del Renacimiento aceptaba el diálogo entre realidad y leyenda (AP)

El rigor de Aldrovandi y su dedicación a monstruos y dragones ponen de manifiesto un momento transicional, donde la ciencia y la leyenda aún sostenían un diálogo abierto. Su legado es el de una era en la que la catalogación de plantas y animales convivía con la curiosidad por los límites de la realidad y la imaginación.

La inclusión de seres mitológicos en sus tratados refleja una época en la que la frontera entre el conocimiento empírico y las creencias populares era difusa.

Para Aldrovandi, la observación y el registro de lo extraordinario no solo enriquecían los saberes científicos, sino que también permitían mantener vivas las preguntas sobre la diversidad y el misterio del mundo natural. Su trabajo ilustra la coexistencia de la razón y la fantasía en el pensamiento renacentista.