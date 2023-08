El ganado también llegó a América desde África en el siglo XVII

ADN antiguo de asentamientos españoles en el Caribe y México indica que se importó ganado de África a principios del siglo XVII, más de 100 años antes de que se documentara oficialmente su llegada. Los registros mantenidos por colonos portugueses y españoles hacen referencia a razas de la región andaluza, pero no mencionan el transporte de ganado desde África. Algunos historiadores han interpretado que esta omisión significa que la primera ola de colonos se basó por completo en un pequeño stock de ganado europeo inicialmente enviado a las islas del Caribe. "Los primeros estudios concluyeron que se trajeron unos cientos de animales a principios del siglo XVI, que luego se criaron localmente en La Española. A partir de ahí, se infirió que la población inicial se había extendido por las Américas", dijo en un comunicado el autor principal de una nueva investigación Nicolas Delsol, asociado postdoctoral en el Museo de Historia Natural de Florida. Durante su segunda expedición en 1493, Colón trajo el primer ganado al Caribe, donde se utilizó como animal de granja y fuente de alimento. Esta introducción funcionó tan bien que el ganado asilvestrado se convirtió en una molestia en La Española. Los españoles distribuyeron ganado ampliamente a través del Caribe y, para 1525, se criaba ganado extranjero en partes de América Central y del Sur. Mientras tanto, los portugueses trasladaron razas relacionadas de Europa continental y las islas de Cabo Verde al Brasil actual. Pero los investigadores tienen motivos para sospechar que la versión de los hechos obtenida de los registros históricos estaba incompleta. En 1518, el emperador Carlos V aprobó un edicto que legalizaba el transporte de personas esclavizadas directamente desde sus países de origen a las Américas, una práctica que comenzó menos de tres años después. En las décadas siguientes, los africanos esclavizados jugarían un papel vital, y a menudo no reconocido, en el desarrollo de la ganadería. "Los primeros rancheros en México eran casi todos de ascendencia africana", dijo Delsol. "Sabemos que personas como los fulani en África occidental formaron sociedades de pastores en las que vivían en lo que podría describirse como una simbiosis con el ganado. Ambas líneas de evidencia nos hicieron pensar que había una gran posibilidad de que los españoles trajeran ganado del mismo región como el pueblo que esclavizaron". Estudios genéticos previos parecen apoyar esta idea. El ADN del ganado americano moderno lleva la firma de su ascendencia europea, pero también revela una historia de hibridación con razas de África y Asia. Sin embargo, sin datos arqueológicos, no es posible determinar exactamente cuándo ocurrieron estos eventos. Los primeros registros de ganado africano en las Américas se remontan al siglo XIX, cuando el cebú jorobado de Senegal y el ganado n'dama de Gambia se trasladaron a áreas con entornos similares al otro lado del Atlántico. Comenzando aproximadamente al mismo tiempo y continuando hasta la década de 1900, el ganado domesticado en el sudeste asiático durante miles de años también se importó de la India. La hibridación entre este ganado dio lugar a razas comunes que aún existen hoy en día, como el Senepol de las Islas Vírgenes y el Brahman americano común en los trópicos. ¿Estos registros representan la primera instancia de ganado importado de regiones fuera de Europa, o son simplemente la continuación de una vieja práctica que, hasta entonces, no había sido documentada? La única forma de saberlo con certeza, dijo Delsol, sería secuenciar el ADN antiguo de vacas y toros preservados durante la era colonial. Los investigadores en solo otro estudio habían intentado hacerlo, utilizando huesos del siglo XVI de Jamaica, pero sus resultados no fueron concluyentes. Delsol reunió 21 huesos de varios sitios arqueológicos. Siete fueron excavados en Puerto Real, un antiguo pueblo ganadero en La Española establecido en 1503 y abandonado décadas más tarde debido a la creciente piratería en la región. Los especímenes restantes corresponden a sitios de los siglos XVII y XVIII en el centro de México, incluidos asentamientos y conventos en un arco largo desde la Ciudad de México hasta la Península de Yucatán. Después de extraer ADN del material óseo, comparó sus secuencias genéticas con las de las razas modernas de todo el mundo. Como era de esperar, la mayoría de las secuencias compartían una fuerte relación con el ganado de Europa, lo que era especialmente cierto para los especímenes de Puerto Real. Seis de los huesos de México también tenían secuencias comunes en el ganado africano pero, de manera crucial, también se encuentran en razas presentes en el sur de Europa. "Para complicar las cosas, hay ganado en España similar al de África debido a los intercambios de siglos a través del Estrecho de Gibraltar", dijo Delsol. Pero un diente encontrado en la Ciudad de México sobresalió del resto. Enterrado en las mitocondrias del diente había una secuencia corta prácticamente desconocida en cualquier otro lugar que no fuera África. La vaca de la que proviene probablemente vivió a fines del siglo XVII, lo que retrasó la introducción del ganado africano en más de un siglo. Cuando se observa a lo largo del tiempo, los huesos también revelan un patrón de diversidad genética creciente. Los huesos más antiguos de Puerto Real y Xochimilco (un asentamiento al sur de la Ciudad de México) se originaron todos en el tronco europeo, mientras que los de sitios posteriores en México parecen haber descendido de animales más comunes en la Península Ibérica y África. En conjunto, los resultados sugieren que los colonos españoles comenzaron a importar ganado directamente de África Occidental desde principios del siglo XVII. "La ganadería moldeó profundamente el paisaje y los sistemas sociales en los continentes americanos", dijo Delsol. "Conocemos la diversa ascendencia genética del ganado estadounidense durante mucho tiempo, y ahora tenemos una cronología más completa para su introducción". La investigación se publica en la revista Scientific Reports.