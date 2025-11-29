El episodio más insólito del estoicismo: cómo un chiste propio mató a Crisipo de Solos

La insólita muerte de Crisipo de Solos ilustra cómo un ataque de risa puede tener consecuencias fatales en la historia antigua (VIsualesIA)

El filósofo griego Crisipo de Solos perdió la vida en una escena que parece tan insólita como documentada: murió en el siglo III a.C., en Grecia, tras un episodio de risa descontrolada provocado por una broma propia durante un banquete.

Durante el encuentro, ofreció vino a un burro y, al ver al animal intentar comer higos, no logró contener las carcajadas. Poco después cayó al suelo y falleció, según relatan las crónicas históricas.

La noticia de su final trascendió porque Crisipo era reconocido como una figura esencial dentro del estoicismo, además de haber escrito más de 700 obras y ser considerado el padre de la gramática en Grecia.

De acuerdo con Daily Stoic, personas que presenciaron el hecho nunca explicaron qué hizo tan graciosa la escena, pero el evento quedó registrado como un ejemplo insólito de los límites del humor.

Diversos testimonios ofrecen razones para pensar que estos casos no son exclusivos de la antigüedad griega. De acuerdo con History Extra, a lo largo de los siglos, otros individuos hallaron el final de sus días durante episodios de risa incontrolable.

En ese sentido, los documentos señalan a la risa excesiva como un detonante atípico, pero real, para situaciones de riesgo extremo.

El filósofo griego Crisipo falleció tras reírse incontrolablemente de su propio chiste durante un banquete en el siglo III a.C (Wikimedia)

Otras muertes históricas asociadas al humor

Uno de los relatos más conocidos ocurrió en 1975, cuando Alex Mitchell, un albañil británico, falleció en Lincolnshire, Reino Unido, después de reír durante 25 minutos mientras veía el programa televisivo The Goodies.

Según detalló BBC, su esposa, presente durante el incidente, envió una carta de agradecimiento al elenco, manifestando gratitud a pesar de la tragedia. El caso fue ampliamente difundido en la prensa local y atrajo la atención de especialistas en medicina forense.

Más atrás en el tiempo, en 1782, Mrs. Fitzherbert sufrió un colapso fatal tras experimentar una crisis de risa durante una función teatral de The Beggar’s Opera en Londres.

Mrs. Fitzherbert falleció en 1782 tras una crisis de risa durante una función teatral en Londres (Wikimedia)

De acuerdo con History Extra, la literatura también registra la muerte del poeta renacentista Pietro Aretino, quien perdió la vida al reaccionar ante una broma subido de tono, así como el episodio de Thomas Urquhart, erudito escocés, cuyo fallecimiento ocurrió tras recibir la noticia del regreso de Carlos II al trono en 1660 y reír incesantemente, según reportó History Extra.

La figura del pintor griego Zeuxis representa otro caso emblemático. Según los relatos, difunfidos por Brittannica, murió después de que una anciana solicitara retratarla como Afrodita, hecho que generó tal hilaridad en el artista que terminó siendo letal.

Además, documentos indican que en 1410, el rey Martín de Aragón falleció combinando indigestión y risa intensa. Estos sucesos han generado debates en la comunidad médica y filosófica, tanto en Europa como en otras regiones.

Zeuxis y las muchachas de Crotona François-André Vincent.Museo del Louvre (Wikimedia)

El fenómeno de morir de risa, aunque extremadamente inusual, presenta una serie de coincidencias alrededor de la historia. De acuerdo con History Extra, estos incidentes suelen involucrar a individuos expuestos a episodios de risa violenta, lo que puede desencadenar afecciones respiratorias, cardíacas o síncopes mortales si la persona tiene alguna condición previa.

Por su parte, los expertos consideran que la risa excesiva puede afectar el ritmo cardíaco y producir hipoxia o arritmias severas en personas con predisposición. No obstante, los casos documentados siguen siendo una rareza y, en la mayoría de las situaciones, la risa mantiene un efecto positivo en la salud general.

El uso de la expresión “morirse de risa” permanece como un giro figurado en la actualidad, aunque la historia conserve ejemplos sobre el potencial peligro de un exceso de alegría inesperada.

El fenómeno de mo ir de risa, aunque extremadamente raro, ha sido registrado en la historia y analizado por expertos en medicina y filosofía.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las biografías vinculadas a alguno de los episodios antes mencionados coinciden en señalar que la muerte por risa suele sorprender en contextos distendidos y en presencia de testigos, lo que facilita la difusión y el mito.

El legado de Crisipo confirma que el humor, motor de la filosofía y la creatividad, puede adquirir en ocasiones un desenlace tan extraordinario como su vida intelectual.

Los registros se repiten en diferentes épocas y culturas. Desde la antigua Grecia, la Inglaterra del siglo XVIII, hasta la televisión británica del siglo XX, la risa desempeña un papel central en episodios de insólito desenlace, trascendiendo su rol habitual de alivio emocional.

Las probabilidades de fallecimiento debido a la risa son bajas, pero las historias reales cumplen una función de advertencia sobre el peso que pueden adquirir las emociones intensas.

Así, la historia de la muerte de Crisipo y de otros personajes ilustres que sucumbieron ante el humor, continúa generando asombro en la cultura popular y el ámbito científico.