Historias

La historia oculta de abracadabra, la palabra clave de Halloween que cruzó siglos entre rituales, medicina y cultura popular

De talismán antiguo a símbolo del espectáculo moderno, el enigma en torno a su uso y origen fascina a los expertos

Por Celeste Sawczuk

Guardar
El origen de la palabra
El origen de la palabra abracadabra sigue siendo un misterio para historiadores y expertos en etimología - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palabra abracadabra fascinó durante siglos por su misterio y su vinculación con lo inexplicable. Aunque la sociedad la reconoció como el conjuro clásico de los ilusionistas, su verdadero origen y significado permanecieron en el enigma.

Pese a su presencia constante en la cultura popular, nadie descifró con certeza el sentido y la procedencia exacta de este término, lo que reforzó su permanencia y poder a lo largo del tiempo. El debate sobre el origen y el significado de abracadabra generó teorías diversas entre expertos.

De acuerdo con un escrito del Oxford English Dictionary, ya en 1884 el origen del término era “desconocido”, situación que no cambió. Algunas hipótesis lo relacionaron con expresiones hebreas o arameas como “avra gavra” (“crearé al hombre”) o “abra kedobar” (“creo con la palabra”), que aludían a la creencia en el poder creador del lenguaje.

Abracadabra se asoció durante siglos
Abracadabra se asoció durante siglos con superstición, esoterismo y el poder de lo inexplicable en la cultura popular - (Imagen ilustrativa Infobae)

Otras, recogidas por la BBC News Mundo, sugirieron procedencias como “abhadda kedkabhra” (“desaparece como esta palabra”) o “abreq ad habra” (“lanza tu rayo hasta la muerte”). Incluso, distintos autores plantearon su relación con una deidad asiria, una alteración del nombre del matemático árabe Al-Juarismi, o una frase astronómica que describía la constelación de Tauro.

Es más, algunos especialistas vincularon abracadabra con la frase hebrea “ebrah k’dabri” (“creo mientras hablo”), mientras otros la asociaron a “avra gavra”, en alusión a las palabras divinas en la creación.

El historiador Don Skemer, citado National Geographic, consideró plausible su origen en “ha brachah dabarah” (“nombre del bendito”), dada la importancia que las culturas antiguas concedieron a los nombres divinos como fuente de poder sobrenatural.

Diversas teorías vinculan abracadabra con
Diversas teorías vinculan abracadabra con expresiones hebreas, arameas y deidades antiguas, pero ninguna es concluyente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el académico Benno Jacob advirtió, según BBC News Mundo, que la eficacia de lo mágico residía precisamente en la extrañeza de las palabras: “La mayoría de las veces se considera eficaz en la medida en la que es extraña y sin significado, y se prefieren, en particular, las palabras de lenguas extranjeras e incomprensibles”.

La referencia más antigua de abracadabra provino del siglo II d.C. El “Liber Medicinalis” de Quintus Serenus Sammonicus —tutor de los emperadores Geta y Caracalla— recomendó escribir la palabra en una hoja, formando un triángulo invertido al eliminar una letra por línea hasta que quedara solo una, y colgarla al cuello del enfermo para combatir la fiebre, sobre todo la malaria.

La creencia era que la enfermedad se disiparía al desaparecer las letras. Esta práctica perduró durante siglos. Abracadabra se halló también en piedras de Abraxas empleadas como talismanes por sectas gnósticas del siglo II, además de manuscritos judíos del siglo XVI en Italia, donde la usaban en amuletos para prevenir enfermedades.

Durante la Edad Media y
Durante la Edad Media y la peste, abracadabra figuró en talismanes y fórmulas mágicas para proteger contra epidemias

La función apotropaica de abracadabra —uso para proteger frente al mal— se expandió por Europa y Medio Oriente. En la Edad Media y hasta el siglo XVIII, la palabra figuraba en amuletos y fórmulas “mágicas” contra epidemias como la peste.

El escritor inglés Daniel Defoe relató en su “Diario del año de la peste” de 1722 que los londinenses utilizaron talismanes con la palabra escrita en triángulo para evitar el contagio, siguiendo las instrucciones de Serenus Sammonicus. Con los avances en medicina, estas creencias perdieron credibilidad, pero sobrevivieron en la memoria popular.

A lo largo del siglo XIX, abracadabra transitó a la cultura del espectáculo. National Geographic explicó que la palabra figuró en el repertorio de magos teatrales, alejada ya de su función “curativa” y con un nuevo significado vinculado al ilusionismo.

El misterio y la falta
El misterio y la falta de significado claro de abracadabra contribuyeron a su permanencia en la magia y la cultura global - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el siglo XX, el ocultista británico Aleister Crowley reformuló el término como “abrahadabra” en su obra “El Libro de la Ley”, y le dio contenido esotérico en la religión Thelema. Desde entonces abracadabra se consolidó como el conjuro por excelencia en la magia escénica, presente en la infancia de generaciones y en el imaginario de distintas culturas.

La fascinación actual por abracadabra se alimentó, en parte, de su sentido desconocido. La historiadora Elyse Graham, citada por National Geographic, destacó el poder de una palabra mágica precisamente en que su significado solo lo conocía el mago, mientras el público permanecía en la ignorancia. Esta cualidad misteriosa contribuyó a su vigencia y a su aptitud para evocar lo inexplicable a lo largo del tiempo.

Así, el hechizo de abracadabra persistió porque su secreto permanece intacto: en el misterio reside la esencia de su magia.

Temas Relacionados

AbracadabraOrigen de palabras mágicasAmuletos antiguosMagia escénicaNational GeographicBBC News Mundo

Últimas Noticias

La niña con disfraz de mariposa que fue violada y asesinada por un vecino en la noche de Halloween: “El monstruo salió”

Lisa Ann French salió en busca de caramelos el 31 de octubre de 1973. En su camino, se topó con Gerald Turner. La confesión del crimen y el impacto en Fond du lac, Wisconsin

La niña con disfraz de

El atentado más enigmático: el día que un joven de 15 años intentó matar a Mussolini y terminó linchado por una multitud enardecida

La tarde del 31 de octubre de 1926, mientras el dictador italiano desfilaba de pie en un auto descapotado, el adolescente Anteo Zamboni se desprendió de la multitud que lo vitoreaba y le disparó. Falló por milímetros y segundos después murió a manos de una horda fascista que lo golpeó, lo apuñaló 14 veces y le pegó un tiro. Casi un siglo después, las razones que lo llevaron a cometer ese atentado siguen siendo un misterio

El atentado más enigmático: el

De niño casi se ahoga en un río y de adulto hizo del riesgo un show: la vida de Harry Houdini, el hombre que no podía ser atrapado

Desde Budapest hasta Nueva York, el ilusionista convirtió su vida en un espectáculo de riesgo y asombro. Entre grilletes, cajas de agua y desenmascarando a espiritistas, su leyenda desafió la lógica y la muerte

De niño casi se ahoga

Un criadero oculto y un potencial virus mortal: la historia de la alemana que contrajo una infección misteriosa por comprar mascotas exóticas

El caso expuso cómo la adquisición de estos animales puede facilitar la aparición de enfermedades poco frecuentes. Recomendaciones, alarmas y medidas para prevenir nuevos brotes vinculados al contacto con especies no tradicionales

Un criadero oculto y un

Fama, deseo prohibido y una muerte brutal a manos de gigolós: la vida del primer sex symbol latinoamericano que sedujo a Hollywood

Ramón Novarro, nacido en México, brilló como Ben-Hur y fue uno de los galanes más deseados y mejor pagos del cine mudo. Pero vivió prisionero de su homosexualidad secreta y murió de una forma violenta

Fama, deseo prohibido y una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los buscaban por el crimen

Los buscaban por el crimen de una jubilada y los detuvieron en una entradera: su nexo con la Banda del Millón

Atraparon a un hombre por el robo en una vivienda en San Miguel, de donde se llevaron dólares y euros

El Gobierno subió el presupuesto destinado a hospitales, tras haber postergado la ley de emergencia pediátrica

Prorrogaron la implementación del nuevo sistema digital para el pago de trámites automotores

El Gobierno confirmó que el nuevo aumento en el precio del gas será del 7,20%

INFOBAE AMÉRICA
El secretario del Tesoro de

El secretario del Tesoro de Estados Unidos defendió el “reajuste comercial” de Donald Trump en la cumbre APEC

Terror desde el cielo: cómo los drones rusos convierten Kherson en un campo de tiro contra civiles

Afganistán y Pakistán acordaron mantener el alto el fuego tras las reuniones en Estambul

Gabriel Boric firmó acuerdos con la Asociación de Comercio coreana en su visita a Seúl por la cumbre de la APEC

El OIEA informó daños críticos para la seguridad nuclear en Ucrania a causa de la actividad militar en la guerra

TELESHOW
Quién es Dulceida, la influencer

Quién es Dulceida, la influencer española creadora de los Premios ÍDOLO

Guía para seguir los Premios ÍDOLO Argentina 2025, la gran gala del mundo digital

El paso de Marley por las hornallas de MasterChef Celebrity: de la chicana de Wanda Nara a los elogios del jurado

Milo J reveló qué actividad tuvo que dejar de hacer a raíz de su fama: “Lo amaba con el corazón”

Momi Giardina presentó un plato de rana en MasterChef Celebrity y el jurado fue letal: “Alto chicle”