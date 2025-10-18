Historias

Andrew Bostinto, el ex Mr. America que a los 100 años sigue entrenando y se prepara para competir en culturismo

Se trata de un atleta que prioriza la disciplina y la motivación para superar obstáculos físicos y reinventar su entrenamiento a lo largo de las décadas

Por Constanza Almirón

Guardar
Andrew Bostinto desafía los límites
Andrew Bostinto desafía los límites del envejecimiento con una rutina de entrenamiento a los 100 años (Instagram/national_gym_association)

A los 100 años, Andrew Bostinto sigue rompiendo estereotipos sobre el envejecimiento. Este neoyorquino, ex Mr. America y cofundador de la National Gym Association (NGA), mantiene una rutina de entrenamiento casi diaria mientras se prepara para volver a competir en culturismo el próximo mes. Su secreto, asegura, no está solo en la fuerza física, sino en la disciplina férrea y en una actitud mental positiva, tal como explicó a Daily Mail.

Bostinto se niega a definirse como “una persona mayor”. Para él, esa etiqueta no hace más que acelerar el deterioro. “No pienso en mí mismo como alguien viejo, y eso es lo que me mantiene en marcha”, afirmó en la entrevista. Convencido de que aceptar la vejez equivale a renunciar a la vitalidad, se aferra al mismo espíritu que lo impulsaba en su juventud.

Su compromiso se refleja en cada jornada: asiste al gimnasio entre cinco y seis veces por semana y completa sesiones de siete ejercicios, que incluyen dominadas, fondos, elevaciones de rodillas y trabajo abdominal. Para Bostinto, el entrenamiento no es solo un hábito físico, sino la prueba viviente de que la edad puede ser una barrera mental más que biológica.

Andrew Bostinto, llamado Andy por
Andrew Bostinto, llamado Andy por sus amigos, aparece en la imagen superior a los 17 años, en una edición de 1942 de la revista Strength and Muscle Magazine (Instagram/national_gym_association)

Trayectoria, desafíos físicos y adaptación permanente

Su incursión en el mundo del culturismo comenzó a los 12 años, con el entrenamiento en pesas y gimnasia. A los 17 fue invitado a posar para una revista especializada. Posteriormente, se enlistó en el ejército como maquinista, otorgando inicio a una carrera militar de 30 años en la que se forjó como culturista y entrenador personal.

Alcanzó su primer título de Mr. America en 1977, en la categoría para mayores de 50 años, durante una competencia realizada en el Madison Square Garden. Dos años después fundó la NGA, destinada a certificar profesionales y promover el entrenamiento sin sustancias dopantes. En 1991 contrajo matrimonio con Francine, también apasionada por el levantamiento de pesas y con quien comparte las sesiones diarias.

Bostinto aconseja desarrollar una mentalidad
Bostinto aconseja desarrollar una mentalidad adecuada y cuidar el cuerpo para una vida larga y saludable (Instagram/national_gym_association)

Pese a su dedicación, Bostinto enfrentó notorias adversidades de salud. Recibió un marcapasos, una prótesis de rodilla en 2017 y padeció un mini-ictus dos años más tarde. Además, registra problemas de equilibrio y limitaciones físicas en el brazo derecho y una pierna, afectada durante la Segunda Guerra Mundial.

Estas condiciones le llevaron a modificar su entrenamiento, enfocándose en conservar la forma y masa muscular en lugar de buscar cargas máximas. Aunque dejó atrás las sentadillas con 333 kilogramos, continúa experimentando beneficios físicos, como la reducción de riesgos de enfermedad, la mejora de la condición general y la preservación de la salud cerebral.

Alimentación, motivación y una competencia pendiente

La alimentación es otro eje esencial. Andrew sostiene una dieta rica en proteínas: huevos revueltos, yogur y fideos con albóndigas componen su menú habitual. Desde joven decidió mantenerse sin alcohol, tabaco ni sustancias para mejorar el rendimiento.

La constancia y la motivación
La constancia y la motivación impulsan a Bostinto a seguir entrenando y superando obstáculos a los 100 años (Instagram/national_gym_association)

La motivación mueve su rutina: “Nunca pensé en vivir más tiempo cuando era joven. Uno entrena, se siente bien, y de repente los fotógrafos te toman fotos, sin que uno se dé cuenta de todo lo que está ocurriendo”, expresó al Daily Mail.

Para quienes aspiran a una vida larga y saludable, aconseja desarrollar la mentalidad adecuada, conocer el propio cuerpo y cuidarlo, evitando lesiones y el exceso de alimentos. “Paso a paso, se va logrando”, resumió Andrew Bostinto.

Bostinto adapta su entrenamiento tras
Bostinto adapta su entrenamiento tras superar problemas de salud y sigue preparándose para competir en culturismo (Instagram/national_gym_association)

Aunque su vida es singular e inspiradora, Bostinto aún no figura en el Libro Guinness de los Récords como el culturista más longevo por no contar con la tarjeta profesional de la International Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB). El título corresponde a Jim Arrington, de 93 años, con más de 80 años de entrenamiento, de acuerdo a datos de la NGA destacados por el Daily Mail.

El culturista no figura en
El culturista no figura en el Libro Guinness por no tener la tarjeta profesional de la IFBB (Instagram/national_gym_association)

Sin reconocimiento oficial pero con férrea determinación, Bostinto continúa entrenando y mantiene su compromiso con el bienestar físico, convencido de que solo dejará de entrenar cuando le falte el aliento. La constancia, la disciplina y la mentalidad positiva han sido sus aliados clave para vencer obstáculos y renovar sus metas una y otra vez.

Temas Relacionados

Andrew BostintoCulturismoEnvejecimiento saludableNational Gym AssociationNueva YorkNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo es Spook-a-Rama, la atracción más antigua de Coney Island que aún mantiene vivo el espíritu del miedo

Se trata de una reliquia de los parques de diversiones de Brooklyn, que aún conserva su estilo gótico y esculturas fantasmagóricas, recordando la época dorada de las espectáculos clásicos

Cómo es Spook-a-Rama, la atracción

Fue arrestado por una pelea, lo encerraron en una celda de piedra y se convirtió en el único sobreviviente del volcán que arrasó una ciudad

El 8 de mayo de 1902, el Monte Pelée destruyó por completo la ciudad caribeña de Saint-Pierre y causó la muerte de casi todos sus habitantes. Solo un hombre, encarcelado horas antes de la erupción, logró sobrevivir gracias a los gruesos muros de su celda subterránea

Fue arrestado por una pelea,

La foto acertijo: ¿Quién es este niño que fue carnicero en la adolescencia y conquistó la pantalla grande sin proponérselo?

Su infancia estuvo atravesada por separaciones, expulsiones escolares y una guerra demasiado temprana. Antes de ser admirado, fue un chico perdido entre dos padres ausentes

La foto acertijo: ¿Quién es

“Cartero, entrega especial, un mensaje para usted”: cuando John Lennon y Yoko Ono fueron detenidos por tenencia de drogas en Londres

El 18 de octubre de 1968, un grupo de policías encabezado por un detective que se dedicaba a perseguir a estrellas de rock se presentó con una orden de allanamiento en la casa que Ringo Starr le había prestado a la pareja. Habían sacado las drogas, pero un descuido los perdió. Las desopilantes explicaciones de Lennon y las graves consecuencias que tuvo para Yoko

“Cartero, entrega especial, un mensaje

Cuatro terroristas, un secuestro que duró 110 horas y un rescate en once minutos: “Ahora la nave está bajo mi supervisión y control”

En octubre de 1977 un comando de cuatro integrantes tomó el control de Lufthansa en medio de una serie de atentados que jaqueaba a la entonces Alemania Occidental. La nave aterrizó en diferentes lugares hasta llegar a Somalía, donde un grupo especial salvó a los rehenes

Cuatro terroristas, un secuestro que
ÚLTIMAS NOTICIAS
El recambio en la línea

El recambio en la línea de mando de Los Monos para la venta minorista de droga en Rosario

Tiene 19 años, necesita un trasplante de médula ósea y su familia armó una campaña para que haya más donantes

Chaco: detuvieron al hermano del principal acusado del femicidio de Gabriela Barrios y hallaron el celular de la víctima

Uno de cada cinco trabajadores en la Argentina es pobre, según un estudio privado

A expensas del dólar, el oro gana lugar en las reservas mundiales: a qué precio llegaría en 2026, según un banco internacional

INFOBAE AMÉRICA
Duelo parasocial: qué es, cómo

Duelo parasocial: qué es, cómo surge el vínculo emocional con famosos y cuáles son sus riesgos

Vuelve el diseño retro: tecnología vintage, colores vibrantes y la búsqueda de consuelo en tiempos digitales

El Ejército de Israel informó que la Cruz Roja recibió los restos de dos rehenes en Gaza

Benjamin Netanyahu dijo que la guerra en Gaza terminará después del desarme total del grupo terrorista Hamas

El cardenal Baltazar Porras advirtió que la crisis en Venezuela es “moralmente inaceptable” y denunció la situación de los presos políticos

TELESHOW
La sugestiva foto que Wanda

La sugestiva foto que Wanda Nara publicó luego de blanquear a Martín Migueles: “Complete la frase: me siento...”

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich publicaron su primera foto juntos en Europa: el detalle que llamó la atención

Florencia Raggi compartió la tierna canción que le compuso Nicolás Repetto en un momento personal difícil

La sutil respuesta de Gonzalo Gerber, expareja de Dai Fernández, tras los rumores de acercamiento con Cazzu

Las fotos del último adiós a Mariano Castro: el dolor de familiares y amigos