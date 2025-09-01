Historias

La gran estafa: la increíble historia del hombre que inventó un país y lo vendió

La audaz maniobra de Gregor MacGregor, quien convenció a cientos de invertir en Poyais, revela cómo la manipulación y la credulidad pueden llevar a fraudes históricos con consecuencias devastadoras

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
Gregor MacGregor convenció a cientos
Gregor MacGregor convenció a cientos de británicos y europeos de invertir en el país ficticio de Poyais

En la década de 1820, el escocés Gregor MacGregor, reconocido militar, aventurero y célebre estafador del siglo XIX, logró persuadir a cientos de británicos y europeos para invertir y emigrar a un país ficticio llamado Poyais.

Este escándalo, que Psychology Today califica como uno de los fraudes más audaces de la historia, sigue siendo un caso de estudio sobre cómo funcionan las estafas y la desinformación, tanto en el pasado como en la actualidad. Poyais nunca existió, pero la confianza depositada en la figura de MacGregor y la narrativa cuidadosamente construida permitieron consumar el engaño, dejando enseñanzas sobre la psicología humana que aún hoy resultan relevantes.

Gregor MacGregor, célebre por su experiencia militar en Centroamérica, aseguró haber recibido la concesión de una vasta franja de tierra despoblada y sin valor agrícola en la costa oriental de lo que actualmente son Honduras y Nicaragua. Aunque el territorio era prácticamente inhóspito, MacGregor organizó desde Londres una sofisticada campaña que presentaba a Poyais como una oportunidad única: un paraíso tropical de suelos fértiles, ríos llenos de oro, habitantes pacíficos y una flamante capital dotada de banco, ópera y lujosas viviendas.

Para otorgar veracidad a la fantasía, publicó una extensa guía de 355 páginas, creó billetes y bonos oficiales, falsificó documentos estatales e incluso compuso un himno nacional.

Cerca del 80% de los
Cerca del 80% de los colonos que emigraron a Poyais murieron tras descubrir la inexistencia del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estrategias detrás del fraude

La maniobra de MacGregor se apoyó en mecanismos psicológicos que, según Psychology Today, siguen presentes en las estafas contemporáneas, especialmente en el entorno digital. Uno de los recursos principales fue el principio de escasez: advertía que las tierras de Poyais se vendían con rapidez, generando así urgencia y miedo a quedarse fuera de la supuesta inversión de oro.

Además, MacGregor explotó su propia reputación militar y la empatía nacionalista, consolidando la confianza en el proyecto. Esta combinación de factores permitió recaudar, según estimaciones recogidas por el medio, una suma que en valores actuales superaría los 1.000 millones de dólares.

La falsa nación de Poyais
La falsa nación de Poyais fue presentada como un paraíso con riquezas y oportunidades inexistentes

El engaño tuvo consecuencias devastadoras para quienes confiaron en su relato. A finales de 1822, aproximadamente 250 colonos partieron hacia Poyais. Al desembarcar, hallaron una región hostil, sin infraestructura, cultivos ni oro. No existía ciudad, ni bancos, ni viviendas. Sin recursos y enfrentados a enfermedades tropicales, cerca del 80 % de los colonos murieron en pocos meses. Los pocos que sobrevivieron retornaron a Gran Bretaña para relatar el verdadero alcance del fraude.

Ante las denuncias, MacGregor eludió cualquier responsabilidad: culpó a presuntos socios y huyó del país. Asombrosamente, evitó la cárcel y pasó el resto de su vida en Venezuela, donde vivió gracias al dinero fraudulento.

La huida de MacGregor: de París a Venezuela

Tras el escándalo, MacGregor huyó a París para evitar represalias y buscó repetir su fraude en el mercado francés, intentando vender bonos y reclutar nuevos colonos. Sin embargo, las autoridades francesas frustraron su plan, lo que obligó a MacGregor a regresar a Londres. Allí fue arrestado y enviado a Edimburgo, pero gracias a sus conexiones evitó la cárcel y solo fue acusado de “falsas promesas”, mientras que sus colaboradores recibieron condenas de prisión.

La historia de Poyais revela
La historia de Poyais revela cómo la manipulación y la confianza pueden facilitar grandes estafas, incluso en la actualidad

Sorprendentemente, logró obtener nuevas financiaciones y continuó vendiendo tierras de su inexistente país, cambiando el nombre a “Territorio de Mosquitia”. Operó de esta manera hasta 1837, cuando el fraude dejó de ser efectivo. Finalmente, se trasladó a Venezuela, donde fue recibido con honores por sus antiguos compañeros de armas, obtuvo la nacionalidad y disfrutó de los salarios acumulados.

Psychology Today subraya que el éxito del escocés se debió, en gran medida, a una paradoja universal: los mismos instintos sociales que nos ayudan a confiar unos en otros pueden ser utilizados en nuestra contra. La historia de MacGregor y Poyais demuestra que la psicología del engaño trasciende épocas y fronteras, y sigue vigente incluso en la era digital.

Temas Relacionados

Gregor MacGregorPoyaisEstafas históricasDesinformaciónPsicología de la estafafraudeestafaLondresPsychology TodayNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

La memoria que desafía el olvido: el extraño fenómeno de la hipermnesia autobiográfica

Un estudio en París reveló cómo una joven organiza su pasado en espacios mentales. Los expertos exploran conexiones genéticas y nuevos desafíos en la comprensión de la memoria

La memoria que desafía el

Un soviético contra un estadounidense en medio de la Guerra Fría: la partida que cambió al ajedrez y marcó a dos genios para siempre

En 1972, Boris Spassky fue desafiado por Bobby Fischer. Fue un choque de estilos, personalidades y también político entre las potencias que disputaban el dominio del mundo. La historia del partido de ajedrez más importante del siglo XX

Un soviético contra un estadounidense

El ataque relámpago nazi que Polonia pudo resistir apenas 35 días y dio inicio al horror de la guerra más sangrienta del siglo XX

La madrugada del 1 de septiembre de 1939, 1.800.000 soldados alemanes avanzaron sobre el territorio polaco. Dos semanas después, tropas soviéticas invadieron el país desde el este y abrieron otro frente de batalla. Fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, un brutal conflicto bélico en el que perdieron la vida 15 millones de militares y más de 38 millones de civiles

El ataque relámpago nazi que

Asesinó a su esposo mientras dormía y fue a la casa de su amante para avisarle: “Y vos que creías que no podía matar una mosca”

El viernes 20 de septiembre de 2024, Jennifer Gledhill y Matthew Johnson pasaron la noche solos. Sus tres hijos estaban con los padres de ella. Cenaron, tuvieron sexo, bebieron whisky y discutieron después de que ella le confesara que le había sido infiel. De madrugada, le disparó tres veces mientras dormía. El plan de una mujer macabra, los diálogos con su amante y sus dichos escalofriantes

Asesinó a su esposo mientras

El enigma de la tumba de Cleopatra impulsa teorías sorprendentes y una carrera arqueológica sin precedentes

La búsqueda por sus restos motiva expediciones modernas, mientras expertos debaten la autenticidad de relatos sobre su imagen, alianzas y trágico final en Alejandría

El enigma de la tumba
ÚLTIMAS NOTICIAS
Siguen las suspensiones en la

Siguen las suspensiones en la planta de Acindar en Villa Constitución, en medio de una crítica situación del sector siderúrgico

La amistad que desafió el olvido: cómo se resolvió el misterio del asesinato de Ángela Samota 20 años después de su muerte

Detuvieron a un delincuente que intentó asaltar a una mujer con una réplica de un revólver en Mendoza

Motochorros asaltaron a un camionero en La Plata y se llevaron más de $2 millones

Resultados elecciones Corrientes 2025: ¿quién ganó en los comicios del 31 de agosto?

INFOBAE AMÉRICA
Quiet quitting o renuncia silenciosa:

Quiet quitting o renuncia silenciosa: por qué cada vez más jóvenes eligen no exigirse en el trabajo

La amistad que desafió el olvido: cómo se resolvió el misterio del asesinato de Ángela Samota 20 años después de su muerte

Putin arremetió contra Occidente y aseguró que sus conversaciones con Trump podrían facilitar una solución en Ucrania

Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron un ataque con misil balístico contra un petrolero israelí en el mar Rojo

El dictador norcoreano Kim Jong-un inspeccionó una nueva línea de misiles en la frontera con China antes de su viaje a Beijing

TELESHOW
Peter Lanzani: “Sentí que me

Peter Lanzani: “Sentí que me apagaba y necesité pedir ayuda”

Gimena Accardi con Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nicolás Vázquez: “Sigo llorando”

Lali Espósito, Soledad, Luck Ra y Miranda! cantaron juntos “La isla del sol” en La Voz Argentina

La Voz Argentina: quiénes fueron elegidos por el público para seguir en los equipos de Lali, Soledad, Luck Ra y Miranda!

La regla que estableció Juli Poggio con su novio para llevar adelante su relación abierta: “Es igual que un engaño”