Historias

La increíble historia de la Mars Climate Orbiter y un descuido que costó millones de dólares a la NASA

El error tecnológico ocurrido en la atmósfera marciana en 1999 dejó una huella profunda en la ingeniería aeroespacial. Cómo este evento redefinió la importancia de detectar y corregir fallos invisibles en proyectos científicos de alto riesgo

Por Joaquín Bahamonde

Guardar
El trayecto de la Mars
El trayecto de la Mars Climate Orbiter, diseñada para descifrar la atmósfera marciana, representó el avance científico y los retos de la exploración interplanetaria (NASA)

La NASA enfrentó en 1999 uno de los episodios más costosos y reveladores de su historia cuando la sonda Mars Climate Orbiter, valorada en casi 390 millones de dólares, se perdió rumbo a Marte por un error en la conversión de sistemas de medida.

National Geographic reveló que la confusión entre el sistema imperial y el sistema métrico provocó que años de trabajo y una gran inversión se esfumaran en minutos, dejando a la agencia sin la nave ni los datos esperados del planeta rojo.

Impacto económico y reputacional

La desaparición de la Mars Climate Orbiter, una nave de 338 kilos, implicó la pérdida oficial de USD 125 millones, cifra que, al ajustarse por inflación y costes asociados, el medio afirma que corresponde a los mencionados 390 millones de dólares.

Más allá del golpe financiero, la NASA también perdió años de investigación y una gran oportunidad para avanzar en el conocimiento de la atmósfera marciana. El impacto en la credibilidad del programa fue inmediato, ya que la institución reconocida por su rigor técnico se vio forzada a admitir públicamente que un error fundamental había pasado inadvertido.

La única fotografía marciana transmitida
La única fotografía marciana transmitida por la misión en septiembre de 1999 resume una inversión millonaria y un esfuerzo que terminó antes de tiempo (NASA)

El error de conversión: una lección costosa

La Mars Climate Orbiter se lanzó el 11 de diciembre de 1998 desde Cabo Cañaveral, como parte de un programa ambicioso de exploración marciana a finales de los 90. Su objetivo era analizar corrientes de aire, temperaturas y polvo en la atmósfera de Marte, datos esenciales para planificar futuras misiones.

No obstante, durante el trayecto, se desarrolló un problema invisible en los cálculos de navegación. National Geographic explicó que Lockheed Martin entregaba datos de empuje en libras-fuerza y el equipo de la NASA los requería en newtons. Esta diferencia no se identificó en las revisiones técnicas y se incorporó a los cálculos decisivos de la misión.

Por esta razón, la nave siguió una trayectoria mucho más baja de lo previsto. En vez de entrar en órbita entre 140 y 150 kilómetros de altitud, descendió a apenas 57 kilómetros sobre la superficie marciana. A esa altura, la atmósfera fue suficiente para destruir la nave o expulsarla al espacio, y nunca más se recibió señal alguna de ella. De acuerdo con National Geographic, el error, de carácter humano, se originó por falta de comunicación y coordinación entre los equipos.

La falta de uniformidad en
La falta de uniformidad en las unidades de medida evidenció cómo los descuidos pueden desencadenar consecuencias irreversibles en la exploración espacial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias y cambios en la gestión de misiones espaciales

La repercusión pública y mediática fue inmediata. Para la opinión pública, el caso se convirtió en un ejemplo paradigmático de cómo los más pequeños detalles pueden provocar consecuencias severas, demostrando que instituciones incluso tan avanzadas pueden ser vulnerables a errores elementales.

Luego del incidente, la agencia introdujo cambios profundos en sus protocolos. Se reforzó la obligatoriedad de unificar y verificar los sistemas de medición en todos los proyectos, asegurando que cada dato se exprese en las mismas unidades antes de ser incorporado a los cálculos.

Además, se intensificaron las auditorías internas y revisiones cruzadas, estableciendo que resulta imprescindible comprobar y cotejar cada información, más allá de confiar en la corrección de los datos. Este tipo de errores, conocidos como “fallos latentes”, pueden pasar inadvertidos durante meses y surgir en los momentos más críticos.

El legado de la Mars Climate Orbiter persiste en la ingeniería aeroespacial y evidencia que la precisión y la coordinación son esenciales en la exploración científica. Un pequeño descuido en la conversión de unidades puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso, incluso en las misiones más ambiciosas.

Temas Relacionados

Mars Climate OrbiterNASALockheed MartinConversión De UnidadesExploración EspacialExploración De MarteMarteSistema MétricoNaveNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El giro radical en la historia médica: cómo el lavado de manos y la antisepsia cambiaron la cirugía para siempre

La lucha contra la resistencia al cambio permitió superar prejuicios, reducir la mortalidad hospitalaria y abrir paso a prácticas aún vigentes en la medicina moderna

El giro radical en la

Su muerte parecía un accidente, pero años después el estudio de su cerebro reveló que había sido asesinada

El caso de Diane Stewart conmocionó a Inglaterra. Tras ser incinerada, el tejido cerebral que había donado permitió hallar la verdad

Su muerte parecía un accidente,

Cuando Cortázar irrumpió en la cárcel de Devoto en medio de la noche para donar el dinero de su última novela a los presos políticos

Cuenta la leyenda que cayó a las tres de la mañana. Contaba él que no lo revisaron porque el guardiacárcel no tenía la menor idea de quién era y un policía le dijo, a modo de advertencia pero sin especificaciones, que lo hiciera pasar si no quería salir en los diarios al día siguiente por no haber dejado entrar a Julio Cortázar. La primavera democrática del 73 —que no sería más que un suspiro— se olía de un lado y del otro de las rejas tras las que el escritor tenía amigos por una causa compartida. Así fue la noche en que Cortázar despertó a Paco Urondo y a Pedro Cazes Camarero con una sorpresa

Cuando Cortázar irrumpió en la

La vida de Teresa de Calcuta, la monja que ayudaba a morir a los pobres y fue acusada de vínculos con dictadores

Nacida en Macedonia del Norte el 26 de agosto de 1910, Agnes Bojaxhiu fue beatificada por Juan Pablo II y santificada por el papa Francisco. Su obra estaba centrada en los “tanatorios”, donde en lugar de dar atención médica a los enfermos se los acompañaba en el trayecto hacia la muerte

La vida de Teresa de

“Mamá, soy yo”: el día que una joven que estuvo más de 18 años secuestrada llamó a su familia para contarles que estaba viva

En junio de 1991, Jaycee Dugard fue raptada por una pareja frente a los ojos de su padre. La policía revisó en varias ocasiones el lugar donde la retenían, pero jamás sospechó de Phillip Garrido y Nancy Bocanegra, sus perpetradores. Ella tuvo dos hijas producto de violaciones del secuestrador. Y se liberó cuando supo que sus niñas estarían a salvo

“Mamá, soy yo”: el día
ÚLTIMAS NOTICIAS
Video: alumnas colocaron una cámara

Video: alumnas colocaron una cámara oculta en el aula y descubrieron a su profesora robando

Encuesta: un 73,2% de los bonaerenses considera que el escándalo en la Agencia de Discapacidad es un hecho “muy grave”

Cuáles son las 7 plantas que ayudan a atraer colibríes al jardín

Lo buscaban por asesinar, descuartizar y calcinar a una adolescente: se ocultaba en una iglesia

La bebida favorita de Messi es sacudida tras el fin de los controles de precios de Milei

INFOBAE AMÉRICA
María Corina Machado agradeció a

María Corina Machado agradeció a Milei haber declarado grupo terrorista al Cartel de los Soles

Gracias a TikTok, Radiohead regresa al ranking Top 100 con una canción de hace tres décadas

Cuáles son las 7 plantas que ayudan a atraer colibríes al jardín

Francia abrió una investigación sobre la plataforma Kick tras la muerte de un polémico streamer que emitía en vivo

SpaceX suspendió de nuevo el décimo lanzamiento de prueba de Starship debido al mal tiempo

TELESHOW
Dalila habló sin censura de

Dalila habló sin censura de su relación con El Polaco: “¿Quién no se comería a ese bombón?”

L-Gante y Tamara Báez llegaron a un acuerdo económico tras apartar al abogado de ella: “Elián es manipulador”

Nicolás Cabré y Rocío Pardo dieron un nuevo paso en la construcción de su casa: “Así quedó nuestra cocina”

El viaje soñado de Sofía Gonet por Egipto: recorrido por el desierto, el interior de las pirámides y camellos

Claudia Villafañe chocó con su auto cerca de la cancha de River Plate: “Estoy bien”