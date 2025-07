La foto acertijo: ¿Quién esta niña que creció escuchando jazz y se convirtió en un fenómeno musical?

A los 9 años la niña fue a una escuela de artes escénicas donde tomó clases de canto, teatro y danza

Nació el 14 de septiembre de 1983 en el seno de una familia de clase media londinense. Su madre, farmacéutica. Su padre, taxista y vendedor de ventanas de doble vidrio, fue quien la introdujo a la música de Frank Sinatra. El jazz ya corría por su sangre: sus tíos maternos eran músicos profesionales y su abuela paterna había sido cantante. Esa mujer, Cynthia, no solo fue pareja del mítico Ronnie Scott, fundador de uno de los clubes de jazz más emblemáticos del Reino Unido, sino que también supo detectar el talento vocal de su nieta y apoyó desde el inicio su inclinación artística.

A los nueve años ingresó en la escuela de artes escénicas Susi Earnshaw, donde estudió canto, danza y teatro. Allí conoció a la que sería su mejor amiga y compañera de dúo en Sweet n’ Sour, un proyecto adolescente de rap y R&B. Más tarde pasaría por la Escuela de Teatro Sylvia Young, aunque su paso fue breve: a los 15 años fue trasladada a otra institución. La decisión de sus padres se debió tanto a su bajo rendimiento académico como a su conducta desafiante. Por entonces, llevaba un piercing en la nariz y desobedecía con frecuencia las normas del uniforme escolar. La rebeldía, sin embargo, escondía un dolor más profundo: el divorcio de sus padres, un quiebre que no lograría superar del todo.

Durante la adolescencia comenzó a ser tratada con antidepresivos. “Nunca supe lo que era la depresión”, dijo años más tarde. “Solo sabía que a veces me sentía rara. Creo que es algo de los músicos. Por eso hago canciones”. Fue su hermano mayor quien le enseñó a tocar la guitarra, un instrumento que pronto se convertiría en una vía de escape. También lo fue la escritura: empezó a componer motivada por una insatisfacción con la música de su generación. Había crecido escuchando jazz, James Taylor y Carole King. Lo que sonaba en la radio, decía, le parecía “una basura”.

A los 16 años ingresó en la Orquesta Nacional Juvenil de Jazz, con la que grabó cuatro canciones que no se consiguen. Esas grabaciones sirvieron para que su mejor amigo, un cantante pop en ascenso, llevara un demo a una agencia de representación. Aquella agencia, Brilliant!, sería luego adquirida por 19 Entertainment, la compañía de Simon Fuller. Así comenzó su entrada en la industria: primero con un contrato editorial con EMI Publishing, luego con un acuerdo discográfico con Island Records, subsidiaria de Universal.

Mientras su equipo desarrollaba su perfil artístico, ella actuaba en pequeños clubes de Londres, sola o acompañada de una banda de soul y funk. También trabajó un tiempo como periodista de espectáculos en una agencia de noticias. Allí conoció a su primer novio formal, Chris Taylor, con quien estuvo menos de un año. Fue una relación breve pero significativa: tras la ruptura, escribió varias de las canciones que integrarían su primer disco, incluyendo una en la que se burlaba del carácter pasivo de su ex.

Ese álbum debut fue grabado en Miami bajo la producción de Salaam Remi y Commisioner Gordon. El proceso había sido cuidadosamente orquestado: la agencia 19 Entertainment la mantenía como un secreto, le había dado un adelanto de regalías y apostaba por su potencial. Un día, el gerente de talentos de Island, Darcus Beese, escuchó accidentalmente una pista suya en la oficina de un productor. Quedó impactado. Preguntó quién era. Le dijeron que no se lo podían decir. Tardó meses en averiguarlo. Cuando lo hizo, quiso lanzar su disco de inmediato.

Su voz, su presencia, su sensibilidad. No escribía para agradar. No encajaba con los moldes del neo soul ni con las fórmulas del pop contemporáneo. Su música tenía raíces clásicas, pero sus letras hablaban del presente, del dolor, de la contradicción, del deseo de autodestrucción y de la necesidad de amar. No era solo una intérprete. Escribía lo que vivía y cantaba lo que dolía.

Mucho antes de convertirse en un ícono de culto, ya era una artista imposible de ignorar.

Respuesta: la niña de la foto es Amy Winehouse