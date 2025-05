De la dislexia al espacio: la vertiginosa historia de vida de Lauren Sánchez, la prometida de Jeff Bezos

Lauren Sánchez transformó su diagnóstico de dislexia en un punto de partida hacia el éxito empresarial y mediático (REUTERS)

Lauren Sanchez no siempre fue el nombre que aparecía junto a Jeff Bezos en las portadas internacionales. Mucho antes de los vuelos espaciales, los anillos de diamantes rosados o los mega yates en Venecia, fue una joven con dislexia y grandes sueños, criada en Albuquerque, Nuevo México, que comenzó su carrera en el mundo de las noticias locales como asistente.

Su historia, lejos de ser un cuento de hadas, refleja una construcción estratégica basada en la reinvención. Es el recorrido de una mujer que creció desde la televisión regional hasta transformarse en la compañera -un consejera de confianza- de uno de los hombres más ricos del planeta.

Orígenes humildes y primeros pasos en televisión

Wendy Lauren Sanchez nació el 19 de diciembre de 1969, creció en una familia mexicano-estadounidense de clase trabajadora en el suroeste de Estados Unidos. Su padre, mecánico de aeronaves e instructor de vuelo, fue una influencia determinante.

ALa prometida de Jeff Bezos lidera causas ambientales globales con inversiones de 10.000 millones de dólares (AP)

Su recorrido académico incluyó El Camino College y posteriormente la Universidad del Sur de California, donde un profesor identificó su dislexia, diagnóstico que marcaría un punto de inflexión en su vida.

Según detalló Fox, Su ingreso a los medios no tuvo glamour, comenzó como asistente en KCOP-TV, en Los Ángeles, y luego trabajó como reportera en Phoenix antes de convertirse en presentadora.

Su perseverancia la llevó a formar parte de espacios como Good Day LA, Extra y Fox Sports News, recibiendo incluso una nominación al Emmy.

Como vicepresidenta del Bezos Earth Fund, Lauren Sánchez encabeza proyectos ambientales clave en América Latina y África (Instagram/Blue Origin)

A fines de los años noventa, encarnaba un perfil conocido en los medios estadounidenses, una presentadora latina carismática, profesional y accesible.

Además, fue finalista para The View en 2000 y la primera conductora del reality So You Think You Can Dance. Durante más de una década, según People, tuvo presencia constante en televisión, aunque sin alcanzar el estatus de celebridad.

De las cámaras al cielo: piloto, empresaria y pionera

Para Lauren Sanchez, la visibilidad mediática fue apenas un peldaño. En 2011, decidió aprender a volar y, en 2016, a los 46 años, obtuvo su licencia de piloto de helicóptero. Fundó Black Ops Aviation, la primera productora aérea cinematográfica en Estados Unidos propiedad de una mujer.

Sánchez fundó Black Ops Aviation, la primera productora aérea cinematográfica en Estados Unidos liderada por una mujer (REUTERS)

Desde entonces, su perfil se transformó. Según detalló Business Insider, Pasó de ser una figura televisiva a una referente en un ámbito técnico tradicionalmente dominado por hombres. Su compañía trabajó con Amazon, Netflix, Fox y Blue Origin, además de participar en la filmación aérea de Dunkerque, de Christopher Nolan.

Este giro profesional representó también una afirmación de independencia económica y creativa. Sanchez dejó atrás su imagen de “conductora latina” para consolidarse como empresaria.

En 2025, su trayectoria alcanzó un punto simbólico al convertirse en turista espacial con Blue Origin, junto a mujeres como Gayle King y Katy Perry.

El giro público de su vida

Desde Albuquerque, Lauren Sánchez pasó de reportera local a empresaria en círculos de poder globales (REUTERS)

El 9 de enero de 2019, se conoció la relación entre Jeff Bezos y Lauren Sanchez, aún casada entonces con el agente Patrick Whitesell. El caso ganó notoriedad internacional cuando se reveló que el National Enquirer intentó extorsionar a Bezos con fotos íntimas presuntamente filtradas.

Bezos respondió públicamente, denunció la extorsión y defendió su privacidad. Luego de eso, Sanchez solicitó el divorcio, mientras Bezos finalizaba el suyo con MacKenzie Scott.

La atención mediática giró entonces hacia ella y todos se preguntaban quién era la mujer que ahora compartía la vida con el fundador de Amazon.

La boda entre Lauren Sánchez y Jeff Bezos tendrá un costo estimado de 11 millones de dólares en escenarios emblemáticos venecianos (Grosby)

Sanchez optó por una estrategia directa: visibilidad consistente. En su perfil, Daily Mail, se mostró junto a Bezos en eventos públicos, entrevistas como la concedida a Vogue, y en iniciativas filantrópicas. Fue nombrada vicepresidenta del Bezos Earth Fund, viajó a Gabón y Colombia, y publicó un libro infantil inspirado en su experiencia con la dislexia.

La narrativa inicial de escándalo derivó en una imagen de pareja con propósito. En mayo de 2023, Bezos le propuso matrimonio a bordo de su megayate Koru, con un anillo de 2.5 millones de dólares.

La boda está prevista para junio de 2025 en Venecia, con invitados como Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio y Katy Perry.

Con el tiempo, fue consolidando un rol más activo en causas globales. Como vicepresidenta del Bezos Earth Fund, lidera iniciativas contra el cambio climático con una inversión de 10.000 millones de dólares.

En imagen proporcionada por Blue Origin se muestra, en primera fila, sentadas, de izquierda a derecha: Lauren Sanchez y Kerianne Flynn y de pie, detrás, de izquierda a derecha: Amanda Nguyen, Katy Perry, Gayle King y Aisha Bowe, en el oeste de Texas (Blue Origin vía AP)

Visita personalmente proyectos de reforestación en África y América Latina, y encabeza el plan “Greening America’s Cities”, que destinará 400 millones de dólares a espacios verdes en comunidades vulnerables de Estados Unidos.

También participa en otras iniciativas del ecosistema Bezos, como el Bezos Day One Fund, que apoya a familias sin hogar, y el Courage and Civility Award, que premió con 400 millones de dólares a figuras como Dolly Parton y Van Jones.

A nivel personal, realizó donaciones, como un millón de dólares a This Is About Humanity, organización centrada en niños migrantes en la frontera con México. En 2023, fue reconocida públicamente por su activismo, el cual ella vincula a su infancia en Nuevo México.

Glamour, escándalos y estrategia

Desde que su relación con Bezos se hizo pública, Sanchez enfrentó críticas por su apariencia, su pasado y la proximidad entre su vida privada y su nueva influencia. Su respuesta fue firme, controlar el relato.

Sánchez dejó el escándalo mediático atrás y diseñó una narrativa que combina poder, impacto global y lujo (REUTERS)

Un ejemplo fue su presencia en la toma de posesión de Donald Trump en 2019, donde fue fotografiada con un atuendo controvertido. Lejos de disculparse, defendió su estilo y reforzó una imagen de seguridad personal. Su estética, que combina sensualidad con mensajes de empoderamiento y liderazgo, fue clave en su reposicionamiento.

Mark Zuckerberg, Lauren Sanchez, Jeff Bezos y Sundar Pichai en la toma de posesión de Donald Trump (Reuters)

También enfrentó conflictos familiares, como la disputa legal con su hermano Michael Sanchez. Pese a ello, nunca se mostró afectada en público y mantuvo la profesionalización de su relación con Bezos, integrando lo personal con proyectos globales de impacto.

Una boda espectacular

En el verano de 2025, Venecia será el escenario del casamiento entre Jeff Bezos y Lauren Sanchez, una ceremonia que, según fuentes, tendrá un costo cercano a los 11 millones de dólares. Será la consagración pública de su integración en la élite global.

La pareja consolidó su imagen de unidad al encabezar iniciativas globales y filantrópicas de alto impacto social y ambiental (REUTERS)

La celebración se desarrollará en lugares emblemáticos como el Aman Venice y el Gritti Palace, con menos de 200 invitados, entre ellos Kris Jenner, Oprah, Gayle King y Eva Longoria. El super yate Koru, valorado en 500 millones de dólares, será parte de los festejos.

Antes del enlace, Sanchez organizó una despedida de soltera en París, con la presencia de celebridades como Kim Kardashian y Katy Perry, mientras Bezos celebró en Madrid.

El compromiso, anunciado en 2023, se extendió dos años, un tiempo que la pareja aprovechó para consolidar su imagen pública y reforzar su influencia filantrópica.