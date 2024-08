Hayden Panettiere: las adicciones que le quitaron la custodia de su hija y su lucha por Ucrania que la acercó a su ex

Hayden Panettiere ha batallado contra la mirada de los demás sobre su cuerpo, algo que la afectaba REUTERS/Caitlin Ochs

“No necesito sentirme delgada como un palo. Para mí, la chica segura y con curvas es mucho más sexy que la delgada e insegura”, dijo la actriz. Su lucha contra la depresión posparto; la custodia de su hija a distancia; y abuso doméstico son sólo algunas de las tragedias a las que Hayden Panetierre se ha enfrentado a lo largo de sus 35 años.

Depresión posparto

Hayden Lesley Panettiere nació el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York, hija de la actriz Lesley Vogel y el capitán del departamento de bomberos Alan “Skip” Panettiere, ambos de ascendencia italiana, alemana e inglesa. Su hermano menor fue el actor Jansen Panettiere (1994-2023), conocido por sus papeles en películas como La era del hielo 2 (2006), Los secretos de Jonathan Sperry (2008), El juego perfecto (2009), The Martial Arts Kid (2015) y Se les subieron los humos 2 (2019). La madre de Hayden la inició en el negocio haciendo comerciales cuando sólo tenía 11 meses. Luego, a los 4 años y medio, fue elegida para la telenovela One Life to Live, donde permaneció hasta 1997. Desde entonces, ha aparecido en muchas películas para televisión, pero su papel más conocido es el de Claire en la exitosa serie Héroes (2006).

En cuanto al cine, la actriz protagonizó Duelo de titanes (2000) con Denzel Washington y Super papá (2001) con Tim Allen. Cuando Hayden no está trabajando, le gusta cantar, bailar, montar a caballo, hacer gimnasia, tomar lecciones de piano y nadar. Ha estado involucrada en muchas películas animadas, comenzando con Bichos (1998), el videojuego Kingdom Hearts (2002), The Mark of Kri (2002) y Racing Stripes (2005), una película parcialmente animada, pero Hayden interpretó el papel humano, mientras que el reparto incluyó las voces de Whoopi Goldberg, Dustin Hoffman, Joshua Jackson y Mandy Moore.

Hayden Panettiere ha sido franca acerca de sus dificultades con la salud mental, incluyendo la depresión posparto que enfrentó tras el nacimiento de su hija Kaya. “Las mujeres deben saber que no están solas. Sí hay esperanza. Hay mucha desinformación. Muchas personas piensan que esto no es real, que es algo que uno se imagina. Es profundamente doloroso y aterrador, y las mujeres necesitan un gran apoyo”, Panettiere expresó sobre su experiencia.

Hayden Panetierre tuvo su gran suceso en la saga de Scream

Su representante confirmó que había ingresado a un centro de rehabilitación, y la actriz admitió que estaba “temerosa” de no ser aceptada tras revelar sus luchas, pero estaba “cansada” de vivir en constante miedo y decidida a “mostrar su verdad”. En mayo de 2016, ingresó en rehabilitación por segunda vez, y tuiteó: “La depresión posparto que he experimentado ha afectado todos los aspectos de mi vida. En lugar de aferrarme a métodos poco saludables, decidí tomarme un tiempo para reflexionar de manera integral sobre mi salud y mi vida”.

La estrella de El objeto de mi afecto (1998) ha sido muy abierta sobre su experiencia con las adicciones después del nacimiento de Kaya, diciendo que “desearía que alguien le dijera” lo que podría sentir. “Nunca escuché ninguna historia al respecto. Simplemente pensé que había algo muy mal en mí, así que pensé: ‘El alcohol arreglará esto’. Y no fue así. Lo hace por un momento, pero luego empeora todo”, explicó.

Al mismo tiempo, Panettiere dijo que su relación con el excampeón mundial de peso pesado de boxeo Vladimir Klitschko, el padre de su hija, se vio afectada porque él creía que ella era responsable de su depresión posparto. “Él es un hombre que no tiene hermanas. Así que realmente pensó que estaba fingiendo y que podía elegir salir de eso”, dijo la actriz. Entró en tratamiento por abuso de sustancias por primera vez cuando Kaya tenía cuatro meses y está orgullosa de estar mejor ahora, como dijo, “espera con ansias” el día en que pueda hablar sobre sus experiencias con Kaya. Después de su rehabilitación, volvió a hablar y admitió: “Creo que soy una mejor madre ahora. Estoy agradecida de contar con la información y la experiencia que tuve con la depresión posparto”.

Hayden Panetierre el día que hizo un papelón al caer en su piscina

Maternidad a distancia

Hayden y su hija enfrentaron una gran distancia física, ya que Kaya pasó gran parte de su infancia bajo la custodia de su padre. Esta separación conlleva sus propios desafíos, aunque un representante de la actriz aseguró que se ven “regularmente”. Debido a su situación personal, Panettiere había llegado a la conclusión de que no era lo mejor estar con su hija en ese momento. La actriz comentó sobre lo difícil que es estar lejos de su pequeña, diciendo: “Ella cambia no sólo semana a semana, sino día a día, hora a hora”.

Después de que Panettiere y Klitschko se separaron en 2018, la actriz de Scream 6 (2023) tomó la decisión de que Kaya viviera con su padre en Ucrania en medio de su lucha contra la adicción. Sin embargo, no se dio cuenta de que la decisión sería permanente. “Iba a trabajar en mí misma e iba a mejorar. Y cuando mejoré, las cosas pudieron cambiar y ella podría haber venido a mí y pasar mi tiempo con Kaya. Pero eso no sucedió”, dijo Panettiere durante una aparición en 2022.

También calificó el hecho de renunciar a la custodia de Kaya y firmar los papeles como “la cosa más desgarradora que he tenido que hacer en mi vida”. Y agregó, “Fue lo más difícil que pude hacer. Pero lo mejor para mi hija fue asegurarme de que estuviera bien, cuidarme y asegurarme de poder ser una buena madre para ella. Y a veces eso significa dejarlo ir”.

Vladimir Klitchko, Hayden Panettiere y la hija de ambos, Kaya, que terminó viviendo con su padre en Kiev luego que a la actriz la afectaran sus adicciones

Divorcio y excesos

Hayden Panettiere pareció pasar por un momento muy difícil tras su ruptura con Wladimir Klitschko, y su vida social se volvió muy mediática, especialmente por su tendencia a salir de fiesta. Radar publicó fotos en las que se la veía intoxicada y vomitando durante una noche de juerga, informando que un bar había decidido no seguir sirviéndole debido a que había bebido en exceso.

Dos meses después, una fuente reveló que las salidas nocturnas de Panettiere estaban causando preocupación entre su familia y amigos. En Life & Style, se mencionó que la actriz había “estado tomando demasiado”. Según la fuente, Klitschko había sido una “influencia calmante” en su vida mientras duró la relación, y estaban preocupados porque parecía estar “perdiendo el control” desde la separación.

Hayden reconoció que el alcohol había formado parte de su vida desde joven. En una entrevista explicó que la primera vez que bebió fue a los ocho años. “Crecí en Italia y siempre tomábamos copas diluidas de vino tinto con la cena. Nunca lo consideré algo negativo”.

Hayden Panettiere y Brian Hickerson, a quien acusó de maltrato (Photo by Hollywood To You/Star Max/GC Images)

Amor tóxico

Cuando Hayden inició una nueva relación con Brian Hickerson, las cosas tomaron un giro tóxico. En 2019, Hickerson fue arrestado por violencia doméstica después de que la policía de Los Ángeles describiera el incidente como una “disputa física y verbal”. Lesley Vogel expresó su sorpresa por el suceso en una entrevista, aunque la pareja pareció minimizar la gravedad del asunto, ya que fueron fotografiados tomados de la mano apenas dos semanas después.

Hickerson fue acusado, pero se declaró inocente. Se le impuso una orden de protección, que le prohibía acercarse a Panettiere a menos de 90 metros. Sin embargo, el 14 de febrero de 2020, fue arrestado nuevamente por agredir a la actriz. Panettiere solicitó una orden de alejamiento y confirmó que era víctima de abuso doméstico, manifestando: “Estoy dispuesta a hacer mi parte para asegurarme de que este hombre no pueda hacerle daño a nadie más”. Se informó que Hickerson continuó intentando contactarla antes de ser condenado a 45 días de prisión. Tras su liberación, ambos fueron vistos juntos en varias ocasiones, pero han preferido no comentar sobre su relación.

Su apoyo a Ucrania

El mundo observó con horror en febrero de 2022 cuando Rusia invadió Ucrania, pero para Hayden, la situación fue aún más dolorosa debido a su conexión personal con el país. Panettiere estaba comprometida con Vladimir Klitschko, un ucraniano, y su hermano, el también ex múltiple campeón de boxeo Vitali Klitschko, es el alcalde de Kiev, la capital de Ucrania. Los hermanos Klitschko se manifestaron en redes sociales, anunciando su intención de luchar contra el ejército ruso, lo que preocupó a la actriz por la seguridad del padre de su hija.

El apoyo de Hayden Panettiere a la causa de Ucrania hizo que la relación con su ex Vladimir Klitschko mejorara notablemente (Photo by Venturelli/WireImage)

El 25 de febrero, Hayden compartió su angustia en Instagram, publicando una foto de ella y su ex prometido interactuando con los ucranianos. Escribió: “He sido testigo de primera mano de la fortaleza del pueblo ucraniano, que ha luchado por su independencia y ha defendido apasionadamente su país durante años. Lo que está haciendo Putin es una absoluta vergüenza”. Además, respondió a un comentario de un fan preocupado, confirmando que su hija Kaya estaba “a salvo” y que no se encontraba en Ucrania cuando comenzó la guerra. Antes del conflicto, Panettiere ya había demostrado su apoyo al país, participando y hablando en las protestas en Kiev en 2013.

Su hija la inspiró a la beneficencia

Kaya ha sido una fuerza impulsora detrás de la dedicación de Panettiere a su nueva misión: Hoplon International, la organización benéfica que fundó en marzo de 2022 para recaudar dinero para Ucrania en medio de la guerra con Rusia. La pequeña vivió en el campo con su padre hasta que la agitación hizo que resultara inseguro quedarse allí.

La actriz compartió su preocupación por Kaya y la situación en Ucrania, diciendo: “Lo que ella está enfrentando y lo que todos estamos pasando ahora con respecto a Ucrania es realmente muy difícil. Tuve una conversación con ella y la única pregunta que hizo fue: ‘¿Por qué Putin está haciendo esto?’ Es tan desgarrador”.

Hayden Panettiere envuelta en una bandera de Ucrania (Photo by Lars Baron/Bongarts/Getty Images)

Panettiere explicó que con Hoplon International, “cada centavo va directamente al frente”. Y añadió: “Vlad y yo hemos estado trabajando mano a mano. Él y Vitali están en el terreno luchando por su país. Cada vez que escucho su voz o recibo un mensaje de texto suyo, es un gran alivio”.

Luchas con su imagen

Hayden Panettiere ha sido muy sincera acerca de sus desafíos con la imagen corporal y cómo el estar en el ojo público afectó su percepción de sí misma. En una entrevista explicó de dónde creía que surgían sus problemas. Recordó cómo, a los 16 años, se encontró con una foto suya etiquetada con la palabra “celulitis”, lo que la dejó “mortificada” y le provocó “dismorfia corporal durante mucho tiempo”. A pesar de esto, también reveló que trabajó duro para superar esos pensamientos negativos: “Recuerdo decirme a mí misma que la belleza es una opinión, no un hecho. Y eso siempre me ha hecho sentir mejor”, expresó. Además, explicó que se siente positiva, afirmando: “Me siento bien. Con calma y constancia se gana la carrera”.

Describió la alimentación saludable como una “batalla constante”, señalando: “Me doy cuenta de que cuando me preocupo demasiado por lo que como, estreso mi cuerpo y engordo. Pasas por etapas de ‘no voy a comer esto’ o ‘no voy a comer aquello’. Parte de perder peso es un trabajo de mente, cuerpo y espíritu”. Parece que llegando a sus 35 años, Hayden pudo encontrar equilibrio y estabilidad.