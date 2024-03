Luke Perry, el galán de los 90 que murió cuando estaba a punto de “renacer” y el detalle curioso de su funeral

A sus 50 años, Luke Perry parecía estar en el inicio de un interesante resurgimiento de su carrera, que terminó de forma conmovedora con su actuación en el film de Quentin Tarantino, Había una vez en Hollywood (2019)

Concienciación sobre el cáncer, planes con setas y el fan número uno de sus hijos. Luke Perry dejó una huella imborrable en todas las personas con las que interactuó. Así fue su último año de vida.

Habilidades del lejano Oeste

A sus 50 años, Luke Perry parecía estar en el inicio de un interesante resurgimiento de su carrera, que terminó de forma conmovedora con su actuación en el film de Quentin Tarantino, Había una vez en Hollywood (2019). Actuó como la estrella del Oeste de la vida real Wayne Maunder, y el papel fue un triunfo bien merecido para el actor. Y también fue una buena experiencia para el reparto y el equipo. En una entrevista con Entertainment Weekly, Tarantino recordó lo impresionado que quedó con la profesionalidad y la habilidad de Luke como jinete. “Me dijo, ‘¿Quentin? Puedes tirar una moneda al suelo y yo terminaré sobre esa moneda. La toma que usarás será cuando todos los demás lo hagan bien también’”. Sus coprotagonistas Brad Pitt y Leonardo DiCaprio dijeron a Esquire que también estaban impresionados por poder trabajar con alguien a quien Pitt describió como “un ícono de lo genial en su época de adolescentes”. Al verlo en el set, DiCaprio dijo al medio que sintió “mariposas en el estómago”.

Homenaje a Criminal Minds

Luke Perry era una estrella que demostró que podía manifestar las más grandes y memorables interpretaciones, incluso si el papel era menor, con destacadas apariciones en shows tan variados como Oz, Community y Los Simpsons. En el 2018, Mentes Criminales rindió un homenaje a este hecho cuando el difunto personaje de culto de Perry, Benjamin Cyrus, fue revivido para el episodio número 300. Presentado en flashbacks, el personaje mostró curiosas conexiones con el traidor del FBI y nuevo líder de la secta, Ben Merva. Pero, como dijo la productora ejecutiva, Erica Messer, a Entertainment Weekly, su regreso también fue parte de una celebración para “reconocer el talento y la historia” de algunas de las mejores estrellas invitadas de la serie. La carrera de Perry estaba en medio de ser revalorizada al momento de su muerte.

Cuando Mentes Criminales concluyó en el 2020, varios medios incluyeron el episodio y la actuación “olvidados” del actor en el 2008 en sus resúmenes de lo más destacado de la serie. Fue un testimonio de su talento, pero también del potencial de Perry.

Luke junto a sus compañeros de Beverly Hills 90210 en la entrega de los Premios Emmy de 1991 (The Grosby Group)

En el corazón de Riverdale

El último año de vida de Luke Perry también siguió siendo el padre obrero de Archie, Fred Andrews, en Riverdale. Estaba terminando de trabajar en la tercera temporada de la serie cuando murió, donde parecía ser consciente de la naturaleza de su personaje. Como dijo en la feria Comic-Con: “Mi hijo está creciendo, ¿no? Se está convirtiendo en su propio hombre. Eso es lo más difícil para mí”.

Con Archie encontrando su propio camino en el mundo, ¿cómo continuará Fred siendo un factor en la narrativa actual de Riverdale? La aparición final de Perry en el episodio 19 de la tercera temporada detuvo el arco de Fred, pero también pareció responder a esta pregunta. El cariñoso padre siempre estará ahí para su hijo, de una forma u otra. El showrunner Roberto Aguirre evaluó la escena final del personaje en Twitter, Fred aparece “haciendo lo que mejor sabe hacer: ayudando a Archie”.

Detrás de cámaras, se puede decir que Perry era tan solidario y estaba tan presente para el reparto y el equipo de Riverdale como su personaje lo era para la comunidad del pueblo. Ya sea tomando a KJ Apa bajo su tutela o haciéndose el tonto con la peluca de Betty de Lili Reinhart, el papel del actor pudo ser pequeño, pero fue una parte devota de la serie.

El último año de vida de Luke Perry también siguió siendo el padre obrero de Archie, Fred Andrews, en Riverdale (Richard Termine/The New York Times)

Código postal de los 90

El contrato de Luke Perry con Riverdale pudo haberle impedido unirse al reboot de Beverly Hills, 90210. A finales del 2018, una fuente de la serie dijo a ET que el acuerdo de Riverdale del actor significaba que no podría participar de la vuelta de la ficción de la década del 90, pese a su interés. “Volver a reunirme con todos estos chicos me encantaría. Me arreglaría el pelo, sacaríamos el spray y lo pondríamos todo en marcha”, declaró el actor en el Daily Mail.

En febrero del 2019, Tori Spelling confirmó a Access que una reunión de Beverly Hills, 90210 estaba sucediendo y que, a pesar de su agenda, Perry estaba involucrado. En declaraciones a People, Spelling afirmó además que su coprotagonista apoyó la serie entre bastidores e incluso se unió a su primera reunión “por altavoz”. Trágicamente, el anuncio oficial del renacimiento de la serie -en el que los actores actuaban como versiones exageradas de sí mismos- llegó el mismo día en que Perry sufrió su primer derrame cerebral masivo.

Planeando una boda

Pero la vida profesional de Perry no era la única que parecía empezar una nueva etapa. En el 2018, el actor estaba planeando una boda con su pareja, Madison Bauer, una terapeuta y ex actriz, según People. El medio informó que ambos tenían una relación tan privada y discreta que se desconocía cuánto tiempo llevaban juntos o cuándo se comprometieron.

Cuando Perry murió, su prometida compartió un conmovedor homenaje que reveló la profundidad de su romance. En un comunicado compartido con Today, Bauer calificó a su difunta pareja de “hombre extraordinario”, y dijo que “Los últimos 11 años y medio con Luke fueron los más felices de mi vida, y estoy agradecida de haber tenido ese tiempo con él”.

La joven agradeció las muestras de apoyo tras la muerte de su padre (Foto: Instagram @lemonperry)

Cambios en su salud

En el 2018, Luke Perry se asoció con Fight CRC, un grupo de defensa con el objetivo de educar a la gente sobre el cáncer de colon. En declaraciones a FOX 11 Los Ángeles, la estrella reveló que se convirtió en un defensor de la concientización sobre la enfermedad después de su propio susto con ella en el 2015. “Encontraron pólipos precancerosos, y si hubiera esperado hasta los 50 años, es muy probable que hubiera tenido un cáncer completo”, reveló.

En una conversación con Fox News, reiteró que la detección precoz era crucial para luchar contra la enfermedad. Como es lógico, el susto lo empujó a hacer ajustes saludables en su vida, como reducir la carne roja (ya que los estudios la relacionan con un mayor riesgo de cáncer colorrectal) y comer más pescado, cereales naturales y fibra.

El mayor fan de su hijo

Según declaran los que lo conocían, Perry era “un hombre bueno”, que “nunca tenía una conversación sin hablar de sus hijos”. En el último año de Luke Perry, el actor pudo disfrutar y apoyar la carrera de lucha de su hijo, Jack Perry, también conocido como Jungle Boy. En declaraciones a Entertainment Weekly, Jack describió cómo su padre adoraba la lucha libre, y asistía a todos los combates de lucha libre que hacía mientras se abría camino. “Solía venir siempre a los espectáculos, y como que quería disfrazarse para que la gente no le pidiera fotos y todo eso. Y se ponía una máscara muchas veces”. En Instagram, Jack explicó cómo su papá lo inspiró a dar lo mejor de sí mismo, escribiendo, “Aprendí mucho de ti. Haré todo lo que pueda para continuar con tu legado y hacerte sentir orgulloso”.

Dos meses después de la muerte de Luke, Jack le rindió homenaje uniéndose a su amigo David Arquette en el ring para un combate. Después de que Jungle Boy inmovilizara a su oponente, David declaró por el micrófono, “Quería mucho a tu padre. Y te quiero a ti”. Luego, estiró a la joven estrella de lucha libre y le dió un abrazo.

Otro de los arreglos que Perry organizó para su muerte tuvo que ver con su petición de despedida. Pidió que se lo enterrara en un traje de entierro ecológico con hongos (Fotos: Coeio/ Archivo)

Arreglos al final de su vida

Al menos, Luke Perry hizo planes para los peores escenarios en relación con el final de su vida. Su compañero en Beverly Hills, 90210, Ian Ziering, explicó en el podcast Hustling With Vivica A. Fox que su amigo había, “puesto todos sus patos en fila en caso de que falleciera - dijo Ziering-. Su directiva anticipada era muy clara. No quería ser mantenido con soporte vital”. Como informa Forbes, la ejecución de tales documentos legales por parte de Perry garantizó que su familia pudiera cumplir su petición.

Según Radar, tras su susto de cáncer del 2015, Perry organizó sus bienes para asegurarse de que sus dos hijos recibieran todo lo que tenía en caso de su muerte. Esto nunca se ha verificado, y como Forbes reflexionó, había una pregunta sobre si se habían hecho ajustes para proteger financieramente de la misma manera a su prometida, en caso de su muerte. Se dice que el patrimonio de Perry era de 10 millones de dólares, según Celebrity Net Worth.

Cómo murió

Perry falleció tras sufrir un derrame cerebral masivo en su casa el 27 de febrero de 2019. Si bien inicialmente se dijo que había respondido cuando los paramédicos llegaron a su casa, ya estaba muy deteriorado. En el hospital, el actor fue sedado en un esfuerzo por darle a su cerebro la oportunidad de recuperarse del trauma, pero el daño que había sufrido era demasiado severo. Según Radar, Perry sufrió un segundo derrame cerebral en el hospital, que es lo que supuestamente provocó su muerte el 4 de marzo.

Tenía 52 años. Según TMZ, Perry estuvo rodeado de sus seres queridos antes de fallecer, incluido sus hijos y su madre, su ex esposa, Rachel “Minnie” Sharp. People informó que su hija Sophie viajó desde Malawi, África, para estar al lado de su papá. En un comunicado, un portavoz de la familia de Perry le dijo a Radar, “Su familia agradece el gran apoyo y las oraciones que se han extendido a Luke de todo el mundo y solicitamos respetuosamente privacidad en este momento de gran duelo”. En lugar de flores, la familia de Perry supuestamente pidió que la gente hiciera donaciones para Fight Colorrectal Cancer, una fundación que apreciaba, y el St. Jude Children ‘s Research Hospital.

Funeral ecológico

Otro de los arreglos que Perry organizó para su muerte tuvo que ver con su petición de despedida. Pidió que se lo enterrara en un traje de entierro ecológico con hongos. En Instagram, su hija, Sophie Perry, explicó que él había descubierto esta opción ecológica y que estaba “más emocionado” por la idea de lo que nunca había visto.