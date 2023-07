La historia detrás del ex militar que afirmó que Estados Unidos esconde OVNIs y restos “no humanos”

Sin titubeos y sin que le tiemble el pulso, Grusch dijo en el Congreso de Estados Unidos que las agencias ocultaron información sobre los objetos misteriosos y no identificados durante años (Reuters/Elizabeth Frantz)

Las declaraciones de un ex oficial de Inteligencia estadounidense produjeron un cimbronazo entre quienes siempre han investigado el fenómeno OVNI. Esta vez, el que afirmó que existe vida fuera del planeta es un ex miembro del gobierno de Estados Unidos. Su palabra tiene más fuerza que las habituales ya que declaró bajo juramento en el Congreso de los Estados Unidos.

Se trata de David Grusch, un ex oficial de inteligencia militar, quien frente a los senadores declaró que el Pentágono ocultó durante varias décadas información sobre los objetos voladores no identificados.

Te puede interesar: Un ufólogo italiano aseguró que el primer accidente de un OVNI del mundo ocurrió en Italia en 1933 y Mussolini buscó ocultarlo

Grusch estuvo 14 años como oficial de inteligencia en la Fuerza Aérea y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial.

Esta semana habló ante el subcomité de seguridad nacional del Comité de Supervisión de la Cámara junto con dos ex pilotos de combate que tenían experiencia de primera mano con OVNIs.

Estados Unidos está ocultando un programa de larga data que recupera y realiza ingeniería inversa de objetos voladores no identificados, testificó el miércoles ante el Congreso un exfuncionario de inteligencia de la Fuerza Aérea.

“No estamos solos”

El ex oficial sostuvo ante los legisladores que durante el curso de su trabajo se le informó de “un programa de ingeniería inversa y recuperación de fallas de OVNIs de varias décadas”. Grusch se dedicaba a examinar programas clasificados. Según su declaración, pasaron por sus manos documentos con miles de testimonios de primera mano de experiencias con objetos voladores no identificados.

En otro momento de su alocución dijo que había entrevistado a funcionarios que tenían conocimiento directo de aviones con orígenes “no humanos”, y que “restos biológicos” se recuperaron de algunas de esas naves.

Te puede interesar: La NASA necesita mejores evidencias para resolver el misterio de los ovnis en EEUU

Antes, Grusch había escrito un artículo en el medio especializado en defensa The Debrief, en el que otro agente bajo el pseudónimo “Jonathan Gray” confirmaba que “no estamos solos” en el universo. El texto en esta revista de prestigio le dio verosimilitud al testimonio del ex oficial e hizo que el Congreso lo citara.

“Vamos a destapar el encubrimiento, y espero que esto sea solo el comienzo de muchas más audiencias y muchas más personas se presenten al respecto”, dijo el representante Tim Burchett, republicano de Tennessee. Todo indica que se viene una mayor apertura de los famosos archivos de la CIA y el FBI respecto a este fenómeno.

El ex oficial sostuvo ante los legisladores que se le informó de “un programa de ingeniería inversa y recuperación de fallas de OVNIs de varias décadas” durante el curso de su trabajo (Reuters/Elizabeth Frantz)

Ya en 2021 se había revelado que el Pentágono tenía un programa especial para registrar y clasificar este tipo de encuentros con objetos no identificados. La división tenía un módico presupuesto de 22 millones de dólares, muy poco para toda la inversión en defensa que sostiene el andamiaje de Washington.

En ese mismo sentido, Burchett bromeó sobre las declaraciones de Gursch. “No vamos a traer hombrecitos verdes o platillos voladores a la audiencia. Lamento decepcionar a la mitad de ustedes. Solo vamos a intentar llegar a la verdad de los hechos”. El resto de los congresistas se sonrieron y se reacomodaron en sus asientos para escuchar al ex oficial de Inteligencia.

“Hay un OVNI en el cielo”

Todo este debate sobre los fenómenos extraterrestres, se volvió a agitar en 2021, con los videos amateur de un objeto volador. Ese mismo año, se publicó un informe sobre OVNIs por parte de la Oficina del director de Inteligencia Nacional y otras agencias.

La Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios del Pentágono, que el Congreso estableció para investigar los incidentes, cuenta ya con 800 informes. Si bien los oficiales militares siempre sostuvieron que la mayoría de los casos tienen orígenes claros, muchos otros siguen sin explicación. Los legisladores dicen que el ejército sabe más sobre los objetos de lo que reveló al Congreso.

Grusch sostuvo en Washington que Estados Unidos tiene evidencia de vida extraterrestre. Antes, este mismo ex oficial de inteligencia había afirmado que el Vaticano era parte de un encubrimiento masivo de ovnis.

Desde su retiro militar (nunca explicó las razones de su abandono de la fuerza), Grusch se posicionó como experto en ufología y hasta tiene ciertos relatos ligados al esoterismo.

Por ejemplo, el diario francés Le Parisien lo calificó como experto sobre la teoría de “la campana de Hitler”. El mito que recorrió la historia desde la Segunda Guerra Mundial da cuenta de un presunto OVNI que también habría funcionado como máquina del tiempo. Nunca se pudieron comprobar ninguno de estos datos.

Los ex compañeros de Grusch que también dejaron la fuerza, aprovecharon la fama que les dio el conocimiento de estos expedientes secretos para aparecer en programas de la TV estadounidense. Allí, sentados en los sets, relataban avistamientos de fantasmas y hombres lobo en pueblos del medio oeste norteamericano.

En el Congreso mantuvo la compostura y cuidó cada palabra, sin embargo en algunas declaraciones a los medios el ex militar llegó a afirmar que hubo “personas heridas durante los experimentos con materiales alienígenas”. Y fue mucho más allá en las teorías conspirativas, al sostener que “algunos testigos fueron asesinados para encubrir el programa”.

Desde su retiro militar (nunca explicó las razones de su abandono de la fuerza), Grusch se posicionó como experto en ufología y hasta tiene a veces relatos ligados al esoterismo (Foto AP/Nathan Howard)

Las teorías del “caza OVNIs”

Otra de las teorías que desliza Grusch es que “los pilotos no serían extraterrestres, sino seres proyectados de una dimensión superior a una inferior a través de un universo holográfico”.

En tanto, la agencia Associated Press cita un portavoz anónimo del Departamento de Defensa de Estados Unidos que en forma tajante desmiente a Grusch: “No hay información verificable para corroborar las afirmaciones de que tal programa haya existido alguna vez”.

Ya en junio de este año, en una entrevista con NewsNation, el ex militar había desarrollado sus teorías: “Existe un encubrimiento internacional masivo de la vida extraterrestre. Hace casi 90 años que se dieron estas incursiones”.

El ex oficial de Inteligencia enumeró sus datos. “En 1933 el gobierno italiano de Benito Mussolini recuperó un OVNI, que luego escondió en a una base aérea en Italia. Ese objeto desapareció tras la caída del régimen fascista con el fin de la Segunda Guerra Mundial”.

Luego, Grusch involucró a la Iglesia. “El Papa Pío XII informó a Estados Unidos sobre el OVNI que tenían los italianos. Creo que la nave fue destruida con la caída de Mussolini”.

Grusch se prepara para empezar a hablar en el Congreso de Estados Unidos (Reuters/Elizabeth Frantz)

En la entrevista con NewsNation, en junio de este año, Grusch afirmó que el gobierno tenía una nave extraterrestre “muy grande, del tamaño de un campo de fútbol”. Sería algo muy parecido a las naves nodrizas de la serie V Invasión Extraterrestre de la década del 80. Sin embargo, ante los congresistas no entró en detalles sobre esas afirmaciones; dijo en la audiencia que estaba preparado para dar más detalles en privado, pero su reticencia provocó la especulación de los escépticos.

En los estudios de TV, Grusch miró fijo a la cámara y le dijo a millones de estadounidenses que estaba “dando un paso al frente ahora porque el pueblo tiene derecho a saber que le están mintiendo”. Pese a sus declaraciones, el ex militar aun no compartió fotos ni documentos para respaldar sus afirmaciones.

Al que parece haber convencido Grusch con su testimonio es al legislador Burchett. El senador afirmó que las naves extraterrestres poseen tecnología que podría “convertirnos en una pedazo de carbón”.

En diálogo con el medio inglés The Guardian, dijo que había encontrado creíbles las afirmaciones de Grusch sobre la recuperación de cuerpos no humanos. “No quiero simplificarlo demasiado, pero ¿cómo vas a volar una nave espacial? Tenés que tener a alguien que la pilotee. Eso parece ser bastante simple”, sostuvo ante el medio. Cuando se le preguntó qué había aprendido sobre naves alienígenas en el curso de su investigación, Burchett dijo: “Creo que existen. Lo sabía antes de venir aquí. No aprendí mucho porque ya sabía las respuestas, pero me alegré de que lo pusieran en el registro”.

De la audiencia también participó David Fravor, un excomandante de la marina que relató su encuentro con un objeto extraño en el cielo durante una misión de entrenamiento en 2004. En otro momento, Ryan Graves, un piloto de la marina, también afirmó haber visto fenómenos aéreos no identificados en la costa atlántica de Estados Unidos “todos los días durante al menos un par de años”.

Graves, quien desde entonces fundó Americans for Safe Aerospace, una organización sin fines de lucro para investigar los OVNIs, dijo que comparecía “para expresar las preocupaciones de más de 30 tripulaciones y veteranos militares que me confiaron encuentros similares”.

El piloto sostuvo en el Congreso: “Los objetos vistos por los pilotos comerciales realizaron maniobras que son inexplicables debido a nuestra comprensión actual por nuestra tecnología y nuestras capacidades como país. Eso también se aplica a las fuerzas armadas”.

Seguir leyendo: