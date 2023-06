“No estamos solos”: reclamaron a Estados Unidos que aclare si posee partes de vehículos extraterrestres

Una imagen de vídeo publicada por el Departamento de Defensa muestra un encuentro en 2004 cerca de San Diego entre dos aviones de combate F/A-18F de la Marina y un objeto desconocido (Departamento de Defensa vía The New York Times)

Crecen los pedidos para que Estados Unidos aumente la transparencia con respecto a las pruebas de la posible existencia de OVNIS, después de que un ex funcionario de los servicios de inteligencia asegurara que el gobierno posee vehículos extraterrestres “intactos y parcialmente intactos”.

El ex funcionario de inteligencia David Grusch, retirado de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA) y de la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), dijo que formaba parte de un grupo de trabajo que se creó para identificar lo que antes se llamaban “objetos voladores no identificados”, o OVNIS, y que ahora se conocen oficialmente como “fenómenos anómalos no identificados” (FANI).

Como informó por primera vez The Debrief, Grusch reveló información confidencial sobre estos proyectos al Congreso y al Inspector General de la Comunidad de Inteligencia y posteriormente presentó una denuncia que decía que sufrió represalias ilegales por hacerlo.

David Charles Grusch, de 36 años, afirmó en una entrevista a NewsNation que el gobierno estadounidense lleva décadas recogiendo naves extraterrestres intactas como parte de un programa de recuperación de ovnis

Desde 2022, Grusch dijo haber enviado al Congreso horas de información clasificada grabada que incluía datos sobre el programa de recuperación de materiales. Grusch ayudó a redactar la Ley de Autorización de Defensa Nacional FY2023 con los senadores Kirsten Gillibrand y Marco Rubio, que establecía que cualquier persona con información relevante del FANI puede compartirla con el Congreso sin represalias, anulando cualquier acuerdo de no divulgación que se haya firmado.

Jonathan Grey, que actualmente es un oficial de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos con una autorización Top-Secret, también habló con The Debrief sobre las afirmaciones de Grusch. “El fenómeno de la inteligencia no humana es real. No estamos solos. Las recuperaciones de este tipo no se limitan a Estados Unidos. Se trata de un fenómeno global y, sin embargo, una solución global sigue eludiéndonos”, dijo a The Debrief.

Sin embargo, ni Grush ni Grey presentaron evidencia para apoyar sus afirmaciones. Grush incluso admitió que nunca ha tenido ante sus ojos las fotos de las supuestas naves extraterrestres recuperadas por el programa confidencial.

Pedidos de transparencia

La publicación de las afirmaciones de Grusch y Grey se produce después de que un panel de la agencia espacial estadounidense NASA encargado de investigar los fenómenos anómalos inexplicados dijera que el estigma en torno a la notificación de encuentros -y el acoso a los que informan de encuentros- estaba obstaculizando su trabajo.

Los pilotos de la marina que en 2021 compartieron sus experiencias de encuentros con objetos inexplicables mientras realizaban vuelos militares dijeron que ellos y otros habían decidido no informar internamente de los encuentros, por temor a que pudiera obstaculizar sus carreras.

El Pentágono desclasificó los videos de tres avistamientos de ovnis

“El acoso sólo conduce a una mayor estigmatización del campo de los FANI, obstaculizando significativamente el progreso científico y desalentando a otros a estudiar este importante tema”, dijo la jefa científica de la NASA, Nicola Fox, en una reunión pública el 31 de mayo, la primera de un grupo de 16 científicos y expertos independientes que ha estado investigando los ovnis durante los últimos nueve meses. Se espera que el grupo publique un informe final en julio.

Dos días antes del artículo de The Debrief, el ex funcionario de Inteligencia Christopher Mellon también pidió al gobierno que sea más transparente con sus programas de FANI en un artículo para POLITICO. Mellon escribió que ha ayudado al Congreso y al público a descubrir la verdad sobre los FANI desde 2017 y pidió al gobierno que revele la verdad de sus hallazgos porque el pueblo estadounidense “tiene derecho a saber la verdad sobre este asunto”.

Mellon lleva años presionando por una mayor transparencia y formó parte de una organización que se dedica a revelar más información sobre los FANI.

“Varios funcionarios y ex funcionarios bien situados han compartido conmigo información detallada sobre este supuesto programa, incluida información sobre la historia, los documentos de gobierno y el lugar donde supuestamente se abandonó y recuperó una nave”, dijo Mellon a The Debrief. “Sin embargo, es un asunto delicado hacer llegar esta información potencialmente explosiva a las manos adecuadas para su validación”.

Dudas

El Pentágono desde el avión presidencial (AP Foto/Patrick Semansky, archivo)

Un portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos pareció desmentir las acusaciones de Grusch, declarando al New York Post que la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) “no ha descubierto ninguna información verificable que corrobore las afirmaciones de que hayan existido en el pasado o existan en la actualidad programas relacionados con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres”.

La declaración continuaba: “AARO se compromete a seguir los datos y su investigación dondequiera que conduzca. AARO, en colaboración con la Oficina del Asesor General y la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, ha establecido un proceso seguro para que las personas presenten información que ayude a AARO en su revisión histórica ordenada por el Congreso”.

“AARO da la bienvenida a la oportunidad de hablar con cualquier ex o actual empleado del gobierno o contratista que cree que tiene información relevante para la revisión histórica”.

AARO, que significa Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, es una versión ampliada del grupo de trabajo del que Grusch formó parte en su día y fue establecido en julio de 2022 por los senadores Gillibrand y Rubio como parte de su Ley FY2023. La AARO se dedica a investigar objetos voladores no identificados en el aire, el mar y el espacio.

El director de la AARO, Sean Kirkpatrick, reveló en la reunión del grupo de expertos de la NASA que sólo una ínfima parte de los cientos de avistamientos de ovnis de los que se ha informado en las últimas tres décadas son realmente inexplicables.

De los 800 avistamientos comunicados al Departamento de Defensa en los últimos 27 años, sólo entre el 2 y el 5% eran “posiblemente realmente anómalos”.

Un grupo de 16 científicos y expertos independientes ha estado investigando los ovnis durante los últimos nueve meses y se espera que publique un informe final en julio (NASA/Joel Kowsky)

David Spergel, presidente independiente del grupo de estudio sobre los FANI de la NASA, declaró a The Guardian que no conocía a Grusch y que no tenía conocimiento de sus afirmaciones.

A la vez, en un comunicado, un portavoz de la NASA dijo: “Una de las prioridades clave de la NASA es la búsqueda de vida en otros lugares del universo, pero hasta ahora, la NASA no ha encontrado ninguna prueba creíble de vida extraterrestre y no hay pruebas de que los FANI sean extraterrestres. Sin embargo, la NASA está explorando el sistema solar y más allá para ayudarnos a responder preguntas fundamentales, entre ellas si estamos solos en el universo”.

Un caso similar de denunciante ocurrió cuando el especialista en contrainteligencia Lue Elizondo dejó el Pentágono en 2017 para hacer públicos los informes de avistamientos de OVNIS. Elizondo afirmó que el gobierno lo estaba desacreditando por hablar y no lo tomó en serio. Desde entonces, las afirmaciones de Elizondo han sido cada vez más cuestionadas, ya que no ha proporcionado más pruebas cuando se le ha interrogado. “Invoca solemnemente su juramento de seguridad como si fuera un latiguillo”, escribió Gideon Lewis-Kraus en The New Yorker tras hablar con él.

Seguir leyendo: