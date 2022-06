La especial historia de amor de Chris Martin y Dakota Johnson, la mujer que se conviritó en su “Universo”

Chris Martin, líder de Coldplay, enamorado hasta "el infinito" de Dakota Johnson (REUTERS/Brendan McDermid)

Hace días que el Universo de buena parte de los latinoamericanos gira en torno a Coldplay, la banda inglesa que no para de sumar fechas a su gira regional. El Universo de su líder, Chris Martin, en cambio, lleva el nombre de una sola mujer: Dakota Johnson, su novia desde hace casi cinco años.

Así lo declaró abiertamente en un concierto en Londres en octubre del año pasado, justo antes de presentar su último single, My Universe, y pese a que ambos fueron muy celosos de su intimidad desde el comienzo de su relación: “Este tema es sobre mi Universo, y ella está acá”, le dijo al público mientras señalaba a la actriz de 50 Sombras de Grey, que le abría los brazos emocionada desde un palco del Shepherd’s Bush Empire.

Chris Martin le dedica el tema "My Universe" a Dakota Johnson

También fue en un show de Coldplay donde el cantante y la hija de Melanie Griffith y Don Johnson fueron vistos por primera vez juntos en octubre de 2017. Hacía menos de dos años que él se había divorciado de Gwyneth Paltrow –con quien tiene a su hija Apple y su hijo Moses— tras una década de matrimonio y una separación amistosa.

Los rumores de romance crecieron cuando Dakota y Chris fueron fotografiados comiendo sushi en un restaurante de Los Ángeles. Para diciembre de ese año, la revista US Weekly aseguró que estaban “definitivamente saliendo” después de sorprenderlos volando hacia una escapada romántica en Israel. “Es mucho más que una aventura”, aseguró por entonces una fuente cercana, aunque ellos no dijeron nada.

Gwyneth Paltrow y Chris Martin con sus hijos Apple y Moses, durante un cumpleaños de la pequeña que celebraron en Disney años antes de su separación (Splash News/The Grosby Group)

En enero de 2018, sin embargo, compartieron la primera fila del desfile otoño-invierno de su amiga Stella McCartney. No ahorraron demostraciones de cariño ante los testigos que después contaron que ella “le susurraba al oído, le acariciaba la espalda y estaba súper sonriente”. Parecían felices juntos, agregaron.

Un mes después llegaron de la mano a la fiesta de cumpleaños 60 de la presentadora y comediante Elle DeGeneres. Fue en su programa donde una de las invitadas, Diane Keaton, se encargó de despejar dudas al respecto: “Chris estaba con Dakota, son pareja, ¿entienden? Y sí, quiero decir que él es hermoso”. Pero los protagonistas de la historia seguían mudos.

Chris Martin y Dakota Johnson en el Claridges Hotel en Londres. Dos años después de su separación el cantante conoció a la actriz de 50 sombras de Grey y el flechazo fue total (The Gorsby Group)

En agosto de ese año, fueron vistos en las playas de los Hamptons junto a los hijos de él, y otra pareja: la de Paltrow y su nuevo marido, Brad Fachuk. Gwyneth diría más tarde: “Amo a Dakota. Puedo ver que parezca raro porque es poco convencional. Pero la adoro”.

Pronto las hordas de paparazzi que los seguían por el mundo en busca de la confirmación oficial del noviazgo encontraron una nueva coincidencia: los dos se habían hecho el mismo tatuaje del infinito en el brazo. Era lo suficientemente serio como para dejar marcas perdurables en la piel, concluyeron.

La casa que Chris Martin y Dakota Johnson compraron 14 millones de dólares: un gran parque, mucha privacidad y con la codiciada "llave de playa" que les permite acceder a la playa casi privada de Little Dume (Zillow via The Grosby Group)

No faltó mucho para que la propia Dakota se encargara de aclararlo en una entrevista con Tatler: “No voy a hablar de eso, pero estoy muy feliz”. Desde entonces se terminaron las especulaciones sobre si eran pareja, pero dieron paso a los rumores de embarazo cuando la guardia fotográfica apostada casi permanentemente frente a la mansión que aún comparten en Malibú descubrió cientos de globos rosas y celestes en el jardín. Los tabloides decretaron en seguida que eran la pista de una fiesta para revelar el género de un bebé en camino, aunque sólo se trataba de decoración por el cumpleaños de la actriz, nacida el 4 de octubre de 1989 –a quien Martin le lleva 13 años. ”Es joven de espíritu, por eso tiene sentido que esté con una mujer menor que él”, dijeron sus amigos. Ella lo desmintió en el programa de Ellen: “Sólo estoy embarazada de buenas ideas”, aseguró.

Todo parecía perfecto entre Chris y Dakota, hasta que en junio de 2019 trascendió que él había estado a los besos con Dua Lipa en Glastonbury (The Grosby Group)

Todo parecía perfecto, cuando en junio de 2019 trascendió que él había estado a los besos con Dua Lipa en Glastonbury. El representante de Coldplay negó las versiones enfáticamente, pero fue difícil fotografiarlos juntos en sus habituales paseos con su perro por las calles de Point Dume durante los siguientes meses. Los padres de ella, sin embargo, dieron claves de que todo seguía en marcha: “Soy feliz si ella es feliz, y Chris es un gran tipo”, dijo el ex Miami Vice y confió que deseaba con locura tener nietos. “Amo al novio de mi hija y forman una pareja increíble. Ella es muy reservada sobre su vida privada y lo respeto”, dijo a su vez la eterna Working Girl.

Dakota Johnson y Chris Martin en sus últimas vacaciones en las playas de Mexico. La pareja viajó con Moses, el hijo de líder de Coldplay (Backgrid/The Grosby Group)

Pero la voz definitiva que, según los medios a ambos lados del Atlántico, tuvo más peso en la reconciliación fue la de Paltrow: “Gwyneth quiere lo mejor para Chris y fue la que los empujó a volver”, dijeron las fuentes. Poco después, el músico estuvo ahí para festejar los 30 de su novia, y ella lo acompañó en un especial de Saturday Night Live y en el after-party. La tormenta había pasado.

Para febrero de 2020 ella se puso detrás de cámara para dirigir el videoclip de Cry, Cry, Cry: el single de la banda inglesa cuenta la historia de una pareja que perdura a través de los años y sirvió no sólo para que ella hiciera su debut como directora, sino para decirle al mundo sin más declaraciones que su arte que la de ellos era esa clase de unión.

Una salida a comer a un restaurante italiano en Los Ángeles, durante enero de 2022. Chris y Dakota se tatuaron el símbolo del infinito para honrar su amor (Backgrid/The Grosby Group)

“Llevamos tiempo juntos, y a veces nos gusta salir, pero los dos trabajamos tanto que la mayoría de las veces lo que más disfrutamos es estar tranquilos en casa, solos o con buenos amigos”, dijo Dakota en una entrevista que concedió a Elle en abril pasado para promocionar su rol en La hija oscura, de Maggie Gyllenhaal.

Todo indica que será otra vez de la partida cuando el cantante de Fix You recorra los escenarios latinoamericanos con el Music of the Spheres Tour. Y claro que ya sabemos qué cara tiene esa música para el líder de Coldplay: después de años de discreción, ahora se anima hasta a dedicarle serenatas en público.

