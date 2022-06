Angelina Jolie: de adolescente autodestructiva a talentosa actriz y bella heroína en zonas de conflicto

Angelina Jolie en la presentación del filme "Eternals", de Marvel, en 2021 (Photo by Stefania D'Alessandro/WireImage)

Desde su complicada adolescencia, la presencia de Angelina Jolie no dejó indiferente a nadie. Sus expresivos ojos verdes, labios carnosos, cuerpo delgado y tatuado representan el ideal de belleza de estos tiempos. Convertirse en actriz fue solo una decisión. Angelina proviene de una familia de actores. Es hija de Jon Voight (Cowboy de Medianoche y El Campeón) y Marcheline Bertrand (1950-2007). Su hermano, James Haven, también continuó la tradición. Angelina ya sabía de alfombras rojas, que caminaba junto a su papá cuando era tan solo una niña.

Angelina Jolie Voight nació un 4 de junio de 1975 en Los Ángeles, California. Hoy celebra sus 47 años seguramente con sus seis hijos -Maddox, Zahara, Shiloh, Pax y los mellizos Vivienne y Knox -de la enorme familia que había formado con Brad Pitt-, a quienes lleva a todas partes. Angelina está siempre en movimiento, tanto por sus obligaciones laborales como por sus misiones humanitarias.

Desde 2003, es embajadora de la ONU para los Refugiados (ACNUR), actividad que la llevó a recorrer países como Libia, Siria, Irak, Bosnia, Haití y convertirse en la voz de mujeres que padecen violencia sexual. La vida de Angelina no es nada convencional. Es una mujer que encontró su propio camino, con sus errores y aciertos. Si algo la define es su actitud comprometida ante la vida. Su equipaje podría ser más ligero, pero no. Decidió convertirse una persona altruista en lugares donde la vida vale poco y el dolor es moneda corriente.

Angelina Jolie conversa con una niña refugiada en el norte de Sanaa, en Yemen (UNHCR/Marwan Tahtah/Handout via REUTERS)

La primera vez que se sintió impactada por la pobreza en el mundo fue durante el rodaje en Angkor, Camboya, que la hizo famosa: Lara Croft: Tomb Raider. Fue tal la conmoción que la invadió que a partir de ese momento comenzó a visitar campamentos de refugiados . Visitó Sierra Leona, Tanzania y volvió a Camboya. Unida al ACNUR, los gastos fueron desembolsados por ella. Y así fue nombrada embajadora de Buena Voluntad en 2001, en la sede de Ginebra, donde manifestó: “No podemos cerrar a nosotros mismos la información de la crisis y pasar por alto el hecho de que millones de personas están sufriendo por ahí. Honestamente quiero ayudar. No me siento diferente a las demás personas. Creo que todos queremos justicia e igualdad, la oportunidad de una vida con sentido. A todos nos gustaría recibir ayuda si estuviéramos en una mala situación”.

Además de realizarse como madre de familia numerosa, tuvo otras grandes satisfacciones como recibir un Oscar como mejor actriz de reparto, por Inocencia interrumpida (1999) y convertirse en una reconocida directora de cine, que aborda temáticas duras, influenciada por su mirada de activista. Como el amor entre una mujer bosnia musulmana y un serbio en Tierra de sangre y miel (2011), que fue producida por ella con 17 millones de dólares que salieron de su cuenta bancaria, o su segunda película Invencible (2014) que trata sobre la vida de una ex estrella olímpica que es tomado como prisionero de guerra. Con este último trabajo consiguió tres nominaciones en los Oscars en el rubro de fotografía. Ella considera que su cine es más europeo, que norteamericano por como aborda la realidad.

Angelina, en su rol de directora de cine durante el rodaje de Invencible, por el año 2014

El camino a la fama de Angelina Jolie no fue una recta ascendente, tan solo por ser la hija de un famoso actor y tener una belleza descomunal. La vida le presentó dificultades, como a cualquiera. Sus padres se separaron cuando tenía un año. Vivió un tiempo en Nueva York y después regresaron a Los Ángeles. Mientras asistía al secundario, ya tenía intenciones de convertirse en actriz. Sin embargo, comenzó a autolesionarse. Tuvo un síndrome conocido también como cutting, que son cortes que adolescentes que lo padecen comienzan a hacerse en piernas y brazos. ¿La razón? Puede ser angustia, estrés. Angelina dijo que lo hacía porque se sentía enjaulada y tenía demasiada energía contenida. Los cortes que se infligía los sentía como una suerte de liberación. También padeció trastornos alimentarios, enfermedad a la que tuvo que darle una dura batalla.

Su cuerpo está escrito. Con el paso del tiempo fue acumulando tatuajes que revelan su fuerte personalidad. Tiene dos con números romanos: XIII V MCMX. El XIII o número 13 lo tiene para dar cuenta que no es supersticiosa, mientras que el tatuaje V MCMX lo añadió para tener la fecha de 13 de mayo de 1940, la fecha en la que el primer ministro Winston Churchill dijo: ‘No tengo nada que ofrecer más que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas’. Tiene un tigre de bengala que se lo hizo en 2004 para festejar su ciudadanía camboyana. Se suman geocoordenadas del lugar de nacimiento de sus hijos. Tiene una letra H en honor a su hermano Haven. Se suma la frase: a prayer for the wild at heart, kept in cages (una oración por el salvaje corazón, mantenido en jaulas). Y otra más llamativa, en latín: Quod me Nutrit Me destruit (Lo que me nutre, me destruye), que usó para tapar un dragón en la cadera.

Angelina Jolie en el estreno de Primero mataron a mi padre, película que dirigió. (Photo by Gary Gershoff/WireImage)

Si bien apareció por primera vez en la pantalla grande junto a su padre en 1982, se considera como oficial su debut en la película Cyborg, de 1993. Al poco tiempo, logró su primer trabajo importante, en Hackers, en 1995, una comedia en la que compartió cartel con John Cusack, Cate Blanchett y Billy Bob Thornton. El mismo año tuvo un gran éxito comercial junto a Denzel Washington, en El Coleccionista de huesos, en el que personificó a una policía que investigaba el suicidio de su padre.

Luego llegó el papel en el que sería reconocida por sus dotes actorales. En Inocencia interrumpida, interpreta a a Lisa Rowe, una ex drogadicta que nunca duerme y se escapa del hospital psiquiátrico en el que está internada junto a otras chicas. La historia protagonizada por Winona Ryder y Angelina está basada en las memorias de Susanna Kaysen, que fue llevada al cine en 1999. Winona interpretó a Susanna. Y Angelina, logró encandilar a la crítica, con los mejores elogios que pudiera recibir. Llegaron a decir que sería la mejor actriz de todos los tiempos. Con el Oscar, llegó el despegue de su carrera.

Para ponerse en la piel de Lara Croft tuvo que aprender artes marciales y hablar con acento british

Después de hacerse reconocida como actriz, Angelina también demostró su capacidad para romper la taquilla. En 2001 encarnó el personaje de Lara Croft, en Tomb Raider. La película era una adaptación de un videojuego muy popular. La preparación de Lara le insumió tiempo y una gran preparación física. Tuvo que aprender artes marciales. El público la amó. Recaudó 270 millones de dólares a nivel mundial. Si de éxito comercial se trata, la comedia detectivesca Sr. y Sra. Smith, junto a Brad Pitt llevó la recaudación a otro nivel: 470 millones de dólares.

Luego llegaron más éxitos asociados a su nombre: Se busca (2008), El Intercambio, con John Malkovich (2008); El turista (2010), junto Johnny Depp; Maléfica (2014). También le puso la voz a un personaje de Kung Fu Panda, Tigress. El año pasado estrenó una película de Marvel, Eternals.

Una imagen de 1991, en Los Angeles, California. Faltaban solo dos años para que debutara en el cine con Cyborg. La hija de Jon Voight ya era dueña de una belleza singular (Photo by Harry Langdon/Getty Images)

Su vida sentimental no le deparó ninguna estabilidad emocional. Se casó tres veces, después de enamorarse durante rodajes. Su primer marido fue el británico Johnny Lee Miller y empezó su relación durante la película Hackers (1995). Se casaron al año siguiente. A su casamiento fue vestida con un pantalón de cuero negro y camisa blanca. Tenía poco más de 20 años. Duraron un año y se divorciaron en 1999. En el 2000 se casó con el actor Billy Bob Thornton, mientras grababan Fuera de control. La relación que era bastante mediática, por las expresiones de amor que se declaraban uno al otro, terminó de forma abrupta a los tres años. El actor le llevaba casi 20 años y con todas sus ex mujeres, no duraba más de dos años casado.

En 2006 comenzó su tercer matrimonio, que tuvo uno de los acrónimos más mencionados en los medios: Brangelina. Las dos personas más hermosas del planeta se unían, dejando un corazón roto, el de Jennifer Aniston. Brad estaba casado, mientras filmaba con ella el Sr. y la Sra. Smith, sin embargo, nada detuvo esta relación que duró casi 12 años.

Cuando Brad se casó con Angelina se convirtió en padre de sus hijos adoptivos, Maddox, nacido en Camboya y Zahara, en Etiopía. La familia continuó creciendo con los hijos biológicos, Shiloh, que nació en 2006, por cesárea en Namibia. En 2007 adoptaron a Pax, en un orfanato de Ho Chi Mihn, Vietnam. Y después nacieron los mellizos, también hijos biológicos de la pareja, Vivienne y Knox, en 2008.

Angelina Jolie and Brad Pitt durante los tiempos felices de la relación (Photo by James Devaney/GC Images)

La pareja terminó de la peor manera, con una larga batalla judicial por la custodia de los chicos. En los primeros momentos de la separación, Angelina acusó a Brad de maltrato hacia su hijo Maddox, de excederse con el alcohol, drogas y tener problemas para autocontrolarse. Brad terminó hundido y desconsolado. La abogada especialista en divorcios de Los Úngeles, Kelly Chang Rickert dijo que el caso Brangelina era uno de los divorcios más largos entre celebridades que haya visto. Ambos pusieron los mejores abogados y gastaron en ellos cifras millonarias.

Jolie pidió el divorcio en septiembre de 2016 diciendo que con Brad tenían diferencias irreconciliables. El divorcio terminó en 2019, no obstante continuaron peleando por la custodia de sus seis hijos. El año pasado, el actor de Seven recibió la custodia compartida, pero Angelina dijo que hará todo lo posible para conseguir un fallo distinto, porque cree que no está preparado para cuidarlos.

En 2007 la actriz y directora sufrió una gran pérdida en su vida. Su madre, con quien tenía un vínculo muy estrecho, murió a causa de un cáncer de ovario, con el que luchó durante siete años. A raíz de los antecedentes, Angelina se hizo un análisis de sangre para saber si corría riesgos de enfermarse de la misma manera que su madre, tía y abuela. El resultado le dio en un 87 por ciento de probabilidades, por lo que tomó una decisión radical y se hizo una doble mastectomía preventiva.

Angelina Jolie en el rol de Maléfica, que se convirtió en saga

Durante la pandemia ayudó con donaciones a diferentes causas. Hubo una muy llamativa. Dos chicos que habían armado, en el este de Londres, un puesto de limonadas para recaudar fondos con fines benéficos, fueron sorprendidos por una donación de Angelina, cuya cifra no fue revelada. Ayaan Moosa y Mikaeel Ishaa, de seis años de edad querían hacer algo para ayudar a las personas que sufren debido a la crisis humanitaria en Yemen y quedaron asombrados por la contribución de “Maléfica”.

Este año se la pudo ver los por las calles de Lviv, en el oeste de Ucrania. Tomó contacto con refugiados en centros de atención, según la agencia AFP. El recorrido, incluyó una visita al los niños heridos durante el bombardeo de la estación de Kramatorsk (este) el 8 de abril, atribuido a Rusia, que dejó más de 50 civiles muertos, según el gobernador. Ella le tomó la mano a esos chicos.

Angelina es una heroína a donde quiera que vaya.

SEGUIR LEYENDO: