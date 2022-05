Seductora y de mal carácter: Naomi Campbell, la diosa de ébano celebrada en las pasarelas, que no controla su ira

La modelo británica Naomi Campbell en la pasarela mostrando una pieza de la colección Saint Laurent primavera-verano 2020 en la Semana de la Moda de París. El fundador de esa marca fue quien la convirtió en tapa de Vogue en sus inicios (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Como la gran mayoría de las modelos exitosas, la londinense Naomi Campbell fue descubierta. La fichó un agente de una agencia a los 15 años, mientras curioseaba las vidrieras de Covent Garden. Su figura despierta curiosidad más allá de sus reiterados escándalos debido a su mal temperamento. Nadie puede quitarle el crédito de haber sido la primera modelo negra en conquistar un lugar de privilegio dentro de una elite fashion blanca, demasiado blanca, tanto para campañas de marcas, como pasarelas y tapas de revistas.

Amada y venerada como una diosa de caoba por fotógrafos célebres y diseñadores, integró el selecto grupo de las “grandes seis” súper modelos de los noventas, junto a Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Christy Turlington y Tatjana Patitz.

Naomi Elaine Cambell nació un 22 de mayo de 1970. Su apellido se lo debe a su padrastro. A su padre biológico jamás llegó a conocerlo a pedido de su mamá. Las abandonó a ambas cuando Valerie, su madre, de origen jaimaiquino, estaba embarazada. El abandono de su padre fue el argumento más repetido por la modelo para justificar sus arranques de furia.

Junto a la entonces modelo Carla Bruni y el diseñador Gianni Versace, en Londres, un 31 de mayo de 1992 (Foto de Dave Benett/Getty Images)

En 1998 llegó su gran momento. Fue la primera modelo negra en ser tapa de la edición francesa de Vogue. Su amigo Yves Saint Laurent fue quien agilizó su llegada: si no iba a tapa ella o cualquier otra modelo negra, levantaba su pauta publicitaria. Así comienza su historia, inaugurando espacios: más tarde se puso las alas de ángel de la marca de ropa interior norteamericana Victoria’s Secret.

Otras personas también fueron fundamentales para su ascenso al estrellato. Sus amigas inseparables Linda Evangelista y Christy Turlington. Ellas le impusieron condiciones a Dolce & Gabbana, por ejemplo, para que la seleccionaran en sus desfiles. Tratándose de súper modelos tenían peso como para ayudarla.

A diferencia de las predecesoras, estas súper modelos salían en las revistas de todo el mundo al mismo tiempo, comenzaba a interesar qué hacían, a dónde iban, cómo se vestían, con quién salían y ganaban millones. En una entrevista de Vogue, de octubre de 1990, Evangelista dijo su frase más célebre: “Nosotras no nos levantamos por menos de 10 mil dólares al día”.

Arriba, de izquierda a derecha, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Lauren Hutton, Beverly Johnson. Abajo: Christy Turlington y Naomi Campbell (1993) (Foto de Frank Micelotta/Getty Images)

El cantante británico George Michael, al ver la portada famosa portada de Vogue con las “seis grandes” las quiso en el video clip de su tema Freedom, en blanco y negro, donde se puede ver a la modelo bailando en una habitación sobre charcos de agua. A partir de su aparición en ese video clip, comienza a ser convocada en otros, junto a Madonna (Erotica), Michael Jakcson (In the closet). Y pronto llega al cine con sus primeros roles en la pantalla grande. Hizo una película con Patrick Swayze. Y en Japón se hizo famosa como cantante.

Naomi fue musa de muchos diseñadores. Gianni Versace la convocó desde el inicio de su carrera, a los 16. Otra figura tan destacada de la moda como polémica, John Galliano, al frente de la casa Dior desde 1996 hasta 2011 le hizo vestidos llenos de teatralidad en pasarela, de distintas inspiraciones, con piedras preciosas, verdaderas joyas.

Su imagen captada por el afamado fotógrafo de moda Peter Linbergh (imágenes cedidas por la editorial Taschen. Autor: Peter Lindbergh Foundation)

Naomi nunca se retiró de las pasarelas. Fue disminuyendo su presencia de a poco y participando solo para algunos desfiles puntuales, como otro de Dior en su 60 aniversario, todavía con Galliano al frente de la dirección artística. En enero de 2019 volvió a desfilar, esta vez para Valentino, luego de 14 años de ausencia en las pasarelas.

Su primer contrato de belleza, lo firmó en 1999 con Wella. Durante su carrera, así como la ayudaron, ella se dedicó abrir puertas para las modelos negras que llegaban detrás de ella.

Siempre vigente y sin ganas de retirarse, Naomi en el desfile de Versace Primavera/Verano 2022 durante la Semana de la Moda de Milán (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Los escándalos

Su fama no siempre fue producto de su belleza o última caminata por la pasarela. Fue acusada de agresiones once veces y condenada, cuatro. Es muy conocido su mal carácter. Las afectadas de su maltrato incluso físico fueron asistentes y amas de llave. En 1998 le revoleó su teléfono móvil a su asistente Georgina Galanis. No se sabe el monto de la cifra del acuerdo al que llegaron. En marzo de 2005 tampoco habría podido controlar su violencia porque fue acusada de golpear esta vez con un modelo Blackberry en la cabeza a otra asistente, Amanda Brack.

Aunque resulte increíble, en 2006 volvió a golpear con el teléfono a una empleada, esta vez su ama de llaves. Su nuevo teléfono tenía incrustaciones de joyas que lastimaron a la pobre mujer que tuvo que recibir puntos en la cabeza. En 2007 atacó a otra ama de llaves, Ana Scolavino. Hizo cursos de manejo de ira como en otras ocasiones y fue condenada también a realizar servicios comunitarios durante cinco días. Trabajos que hizo con mucho estilo, según los medios.

Al año siguiente la detuvieron en el aeropuerto de Heathrow por un agredir a un oficial de policía. Así fue otra vez condenada a 200 horas de servicio comunitario. Todos los escándalos fueron comidilla permanente para los medios sensacionalistas y no tanto.

A principios del nuevo milenio también tuvo un conflicto mediático, pero de otras características. El diario Daily Mirror publicó unas fotos que la mostraban saliendo de una reunión de Narcóticos Anónimos de Londres. El anonimato fue para el resto del grupo, no para ella que tuvo que demandar al medio por violar la confidencialidad. La noticia había sido una bomba porque nadie sabía que ella tenía problemas de adicción a las drogas. Naomi esta vez tuvo razón.

La foto que el año pasado soprendió a sus seguidores de Instagram. Nadie sabía que esperaba un hijo

En mayo de 2021 sorprendió a millones de seguidores con el anuncio en las redes de su primera hija. “Me siento tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay mayor amor”, escribió. A sus 50 años llegaba su hija, cumpliéndose uno de sus sueños.

La noticia era completamente inesperada porque nadie sabía que estaba embarazada o esperando un hijo. Sobre sus deseos de maternidad dijo en 2017 al Evening Standard que estaba pensando en tener un hijo en lugar de adoptarlo. “Con la ciencia, creo que puedo hacerlo cuando quiera”, aseguró .

VOGUE

En el posteo no reveló el nombre de la nena. Tampoco lo hizo en la entrevista que le dio a Vogue y que la llevó nuevamente a las portadas. Está escribiendo un libro donde contará detalles sobre su misterioso embarazo. Aclaró que es su hija, que no es adoptada, para cortar con los rumores.

