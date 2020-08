El 6 de enero de 2005, un Tribunal de Apelaciones de Texas, revocó la condena. La clave fue que un psiquiatra y testigo de la acusación, el doctor Park Dietz, admitió haber dado un testimonio falso durante el juicio. Dietz había declarado que, poco antes de los asesinatos, se había emitido un episodio de la serie La ley y el orden en el que una mujer que había ahogado a sus hijos había sido absuelta de asesinato por demencia. La autora, y más tarde profesora de la Universidad de Yale, Suzanne O’Malley, que cubría el juicio para The Oprah Magazine, The New York Times Magazine, The New York Times Magazine y NBC News y, además, había sido guionista de La ley y el orden, informó que eso era mentira y que no existía tal episodio. El tribunal de apelaciones sostuvo de manera unánime que el jurado podría haber sido influenciado por el falso testimonio de Dietz. Era indispensable celebrar un nuevo juicio.