Pero no eran solo los medios. Las investigaciones oficiales sostenían también la teoría de que Natascha no había dicho todo lo que sabía. Por ejemplo, dudaban sobre el tema de esa habitación en el sótano. Decían que no estaba lista cuando Wolfgang la secuestró. El acceso de Natascha a libros, periódicos y revistas y su viaje a la nieve eran también motivos que generaban dudas. ¿Por qué no había escapado antes? ¿Por qué Natascha había llorado desconsolada cuando se enteró del suicidio de su carcelero? ¿Por qué quiso identificar su cadáver? ¿Por qué se quedó con la casa donde estuvo encerrada tantos años y compró el coche de su secuestrador? Ella se defendió diciendo que eso era “parte de mi vida”. De hecho, se la llegó a ver arreglando el jardín de aquella casa que reclamó para sí.