Carlos Monzón y Bennie Briscoe se enfrentaron por primera vez en mayo de 1967. Briscoe fue uno de los boxeadores norteamericanos que Lectoure le trajo a Monzón para que adquiriera experiencia. Lectoure, cuando un boxeador ya estaba afirmado en el plano local, cuando ya casi no tenía rivales por vencer, contrataba boxeadores norteamericanos no muy rigurosos y con un récord profesional brumoso; no lanzaba, jamás, a un boxeador suyo al plano internacional, sin que pasase por este obligado tour de force contra paquetes yanquis , que eran útiles para los boxeadores argentinos y para la boletería del Luna Park. Pero Briscoe no era como los demás, era mañoso, de movimientos poco gráciles, pegada fuerte y era, fundamentalmente, sólido e inamovible como un menhir. Los conocedores le decían a Tito Lectoure que estaba cometiendo un grave error, que si, hasta ese momento, Monzón convocaba poco público merced a su escaso carisma y a su árido estilo boxístico, después de esa pelea nadie regresaría a verlo: no cabía la menor duda de que los espectadores se aburrirían mortalmente. Esa noche de 1967, Monzón empató y no entusiasmó a nadie.