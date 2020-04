Javier Arozarena, un médico joven, de apenas 30 años, contó como una madrugada lo llevaron a un centro clandestino de detención para que comprobara que su hermano (luego desaparecido) estaba vivo. “Pedí que me dejaran darle un abrazo, señor, darle un beso, y no me dejaron ...”. El doctor no pudo contener sus lágrimas y tuvo que esconder su cabeza entre las piernas. Varias madres declararon con entereza mientras estrujaban con una de sus manos un pañuelo con el que secaban sus lágrimas: no iban a detener su testimonio porque sus hijos desaparecidos necesitaban que ellas contaran lo que había sucedido. O la empleada doméstica que atendió el teléfono y del otro lado escuchó la voz de la chica que cuidó desde que nació, a la que habían hecho llamar desde la ESMA. María Rosa Villalba, la empleada, contó frente a los jueces: “Me pidió que cuide a la madre, señor. Que la espera iba a ser larga, señor. Y se echó a llorar, señor”. Tuvieron que pasar unos minutos para que María Rosa controlara el llanto y pudiera continuar su declaración. Robert Cox, el legendario director del Buenos Aires Herald, se vio desbordado por la situación y tuvo que interrumpir su testimonio y volver otro día intérprete de por medio (alguna vez deslizó que estaba tan sobrepasado por la situación que en esa primera declaración se había orinado encima).