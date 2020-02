No sólo no lo habían derrotado sino que Mandela salió de la cárcel para encabezar una verdadera revolución. Recorrió todo Sudáfrica, habló ante multitudes, se reunió con simpatizantes, aliados, adversarios y enemigos. Nunca rehuyó a escuchar al que pensaba distinto, al que no actuaba como él. Siempre confió en el diálogo. Viajó por todo el mundo convirtiéndose en una figura global, adquiriendo tridimensionalidad. Ya no era el prisionero político que estaba en el póster, en la pancarta o en la canción pop. Era el líder de un proyecto político transformador e inclusivo. El anciano era quien daba esperanzas a un pueblo, el que se mostraba convencido de que había una salida y que la unión era posible. Era uno de los pocos que tenía la convicción que reemplazar un sometimiento por otro sólo traería más dolor y atraso. Su tarea era la de convencer.