-Fue un tiempo después, cuando él decidió que yo viviría con él. Un día, yo tendría unos 10 años, estaba afuera de mi casa jugando con mis amigos. Y apareció un señor de traje que me dijo que me venía a buscar para llevarme con mi abuelo. Le dije que no pensaba ir a ningún lado. Él me preguntó si yo no sabía quién era mi abuelo. Le respondí que sí, pero que no me iba a ir con un desconocido. Era chico y sabía que era peligroso irse con extraños.