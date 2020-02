Un informe del director del Instituto de Ingeniería Biomédica de la Universidad George Washington, James Hahn, en 2013, aseguró que las marcas encontradas en el cuello de Isabella, no fueron hechas por su padre y su madrastra. No se correspondían con la morfología de ambas manos . Pero Rosangela, una técnica-científica brasileña, respondió a las críticas de la defensa de la pareja diciendo: “Las lesiones son compatibles con asfixia, asfixia con las manos. A veces encontramos tres, dos dedos (...) La asfixia no solo se caracteriza por marcas externas, sino también internas”.