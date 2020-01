Los padres de Sophie sabían poco y nada de lo que estaba ocurriendo con su hija. Ella apenas dejaba traslucir algo en sus llamadas y cartas. Cuando Catherine Devallone supo que Sophie no estaba del todo conforme con su trabajo, le pidió que volviera a Francia pero no logró convencerla. Catherine no tenía idea de la gravedad de la situación: “Ellos la golpearon, la hicieron pasar hambre y la golpearon hasta que no pudo pelear más. Ellos le quitaron su dignidad y, finalmente, la vida de una manera dolorosa mientras peleaba aterrada por su último aliento en ese baño (...) Son dos monstruos. Ningún dios podrá jamás perdonarlos por lo que le hicieron a mi hija”. No puede olvidar las últimas fotos de su hija viva y consumida hasta los huesos y las de la pira con sus restos. Querría no haberlas visto jamás.