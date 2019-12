Según Moses, Tam murió por tomar una sobredosis de píldoras luego de una discusión con su madre. El joven escribió: “Tam luchó contra la depresión durante gran parte de su vida, una situación acrecentada por el hecho de que mi madre se negó a ayudarla porque no creía en su enfermedad. Una tarde, después de una gran pelea que terminó cuando mi madre se fue de casa, Tam se suicidó con una sobredosis de pastillas. Mi madre le diría a todo el mundo que fue un accidente, que Tam no sabía qué pastillas estaba tomando. Pero Tam tenía buena memoria y sabía dónde estaban las cosas. Y, lógicamente, sabía contar”. Mía no respondió públicamente a las acusaciones.