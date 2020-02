Harta, en un reportaje en 2015 para la revista Vanity Fair en su versión española, sostuvo: “Dejen de llamarme la princesa rebelde, ¡basta ya! ¡Se quedaron anclados en los años 80! No soy esa persona. No me adapto al lado glamoroso de la monarquía. Eso no es para mí (...) No soy ese cliché. Me considero ante todo madre, tengo tres hijos que he criado yo misma y seré abuela algún día, seguramente pronto. Es hora de que sepan quién soy hoy y que conozcan cómo vivo (...) Lo único que hago es aprovechar mi notoriedad para cambiar las cosas y ayudar (...)”.