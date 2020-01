Haakon estaba enamorado de Mette Marit, una hermosa plebeya a quien había conocido en un recital de rock. Hasta ahí, los reyes podían entender a su hijo. Pero luego les contó que además era madre soltera de un niño llamado Marius. No terminaban las malas noticias, el padre de la criatura era Morten Borg, un joven con el que había tenido una fugaz relación pero que ahora estaba preso y condenado por drogas y que no paraba de hacer declaraciones contra su ex pareja que replicaban todos los medios.