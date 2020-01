Hasta que una tarde caminando por Londres con su amigo Eric Clapton se le ocurrió invitarlo al estudio para que grabe un solo para su tema. Clapton no entendía si se trataba de una broma. Los Beatles no hacían lo que ahora es una moda imparable y se llama Featuring. No tenían músicos invitados. Ellos cuatro se bastaban. Aunque, si se es riguroso, la primera celebridad musical que los acompañó en el estudio fue Brian Jones, de los Rolling Stones, en You know my name, grabada en 1967 y aparecida recién tres años después -cuando Jones ya había muerto-, como cara B del simple de Let it be.