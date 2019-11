Él siempre se mostró muy seguro de sus dotes y si alguien no percibía su grandeza era por defecto del interlocutor que no se rendía ante lo evidente: “Soy el hombre más espiritual que conociste en tu vida pero aún no sos lo suficientemente viejo, educado, astuto, inteligente, sabio y no tenés la experiencia suficiente para entender quién soy”.